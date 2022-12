Sau sự kiện tuyệt chủng khủng long, vì sao loài ếch vẫn sống sót?

Sự tuyệt chủng hàng loạt vào cuối kỷ Phấn trắng đã quét sạch khoảng 75% các loài hóa thạch đã biết hầu như chỉ sau một đêm. Không chỉ tất cả các loài khủng long không phải chim đều tuyệt chủng, mà sự tuyệt chủng hàng loạt còn tiêu diệt cả thằn lằn, động vật có vú và nhiều sinh vật khác. Tuy nhiên loài ếch vẫn sống tốt và số lượng của chúng dường như không bị suy giảm quá nhiều. Bất chấp hỏa hoạn, bầu trời tối đen, mưa axit, nhiệt độ lạnh giá và các hậu quả tác động khác, loài ếch dường như không trải qua đợt tuyệt chủng hàng loạt cách đây 66 triệu năm. Những con ếch sống sót sau những ngày tồi tệ nhất trên Trái Đất có thể sở hữu kích thước không quá to, cũng không quá nhỏ. Những loài ếch còn sống ngày nay có nhiều kích cỡ khác nhau. Con nhỏ nhất, được công bố vào năm 2012, chỉ dài khoảng một phần tư inch và có thể ngồi thoải mái trên một đồng xu, trong khi loài ếch goliath lại có thể dài hơn một foot. Nhưng vào cuối kỷ Phấn trắng, Feijó và các đồng tác giả đã phát hiện ra rằng hầu hết các loài ếch đều có kích thước trung bình - khoảng 3 inch tính từ mõm đến mông - và không có kích thước quá lớn. Nhưng tại sao không quá lớn hoặc không quá nhỏ lại tạo ra sự khác biệt lớn như vậy? Ví dụ, ếch cần giữ ẩm để tồn tại. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng các loài ếch rất nhỏ có thể hấp thụ nước nhanh nhưng chúng cũng có thể bị mất nước nhanh hơn ở vùng khí hậu nóng hơn, trong khi những loài ếch lớn hơn có thể giữ nước tốt hơn nhưng mất nhiều thời gian hơn để bù nước nếu chúng bị khô. Nếu khí hậu của môi trường sống thay đổi nhanh chóng, thì những con ếch ở hai đầu của quy mô kích thước sẽ phải đối mặt với những thách thức mới, trong khi những con ếch cỡ trung bình lại đạt được những lợi thế nhất định để có thể hấp thụ nước đủ nhanh trong khi vẫn giữ được nước. Chắc hẳn nhiều người đã từng nghe kể: con ếch khi bị chặt đầu sẽ có hành động giống như đang “van lạy”. Thật ra, nó có thể làm nhiều hơn thế sau khi đầu lìa khỏi cổ. Điều này đã sớm được phát hiện từ thế kỉ XIX bởi nhà thần kinh học người Scottland - David Ferrier. Trong quá trình nghiên cứu về các chức năng của bộ não, ông đã thực hiện các thí nghiện với ếch và khám phá ra một điều đáng ngạc nhiên. Đó là con ếch dù không có não vẫn có thể hoạt động giống như một con ếch bình thường. Nếu lật ngửa ra, nó sẽ lật lại; nếu kéo chân, ếch sẽ co lại hoặc nhảy. Nếu thả vào nước, nó sẽ bơi và nhảy ra. Đương nhiên, con ếch phải được duy trì sự sống bằng cách cung cấp đầy đủ năng lượng nhân tạo. Sở dĩ con ếch sống dai như vậy là nhờ những phản xạ vô điều kiện mạnh mẽ của cơ thể, khi kích thích, các xung điện sẽ được phát ra, truyền đến cơ yêu cầu co cơ. Những phản ứng này vẫn có thể bỏ qua sự điều khiển của thần kinh trung ương bởi hệ thần kinh của ếch không phụ thuộc hoàn toàn vào bộ não. >>>Xem thêm video: Giải cứu ếch cây khỏi nguy cơ tuyệt chủng (Nguồn: THTPCT).

Sự tuyệt chủng hàng loạt vào cuối kỷ Phấn trắng đã quét sạch khoảng 75% các loài hóa thạch đã biết hầu như chỉ sau một đêm. Không chỉ tất cả các loài khủng long không phải chim đều tuyệt chủng, mà sự tuyệt chủng hàng loạt còn tiêu diệt cả thằn lằn, động vật có vú và nhiều sinh vật khác. Tuy nhiên loài ếch vẫn sống tốt và số lượng của chúng dường như không bị suy giảm quá nhiều. Bất chấp hỏa hoạn, bầu trời tối đen, mưa axit, nhiệt độ lạnh giá và các hậu quả tác động khác, loài ếch dường như không trải qua đợt tuyệt chủng hàng loạt cách đây 66 triệu năm. Những con ếch sống sót sau những ngày tồi tệ nhất trên Trái Đất có thể sở hữu kích thước không quá to, cũng không quá nhỏ. Những loài ếch còn sống ngày nay có nhiều kích cỡ khác nhau. Con nhỏ nhất, được công bố vào năm 2012, chỉ dài khoảng một phần tư inch và có thể ngồi thoải mái trên một đồng xu, trong khi loài ếch goliath lại có thể dài hơn một foot. Nhưng vào cuối kỷ Phấn trắng , Feijó và các đồng tác giả đã phát hiện ra rằng hầu hết các loài ếch đều có kích thước trung bình - khoảng 3 inch tính từ mõm đến mông - và không có kích thước quá lớn. Nhưng tại sao không quá lớn hoặc không quá nhỏ lại tạo ra sự khác biệt lớn như vậy? Ví dụ, ếch cần giữ ẩm để tồn tại. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng các loài ếch rất nhỏ có thể hấp thụ nước nhanh nhưng chúng cũng có thể bị mất nước nhanh hơn ở vùng khí hậu nóng hơn, trong khi những loài ếch lớn hơn có thể giữ nước tốt hơn nhưng mất nhiều thời gian hơn để bù nước nếu chúng bị khô. Nếu khí hậu của môi trường sống thay đổi nhanh chóng, thì những con ếch ở hai đầu của quy mô kích thước sẽ phải đối mặt với những thách thức mới, trong khi những con ếch cỡ trung bình lại đạt được những lợi thế nhất định để có thể hấp thụ nước đủ nhanh trong khi vẫn giữ được nước. Chắc hẳn nhiều người đã từng nghe kể: con ếch khi bị chặt đầu sẽ có hành động giống như đang “van lạy”. Thật ra, nó có thể làm nhiều hơn thế sau khi đầu lìa khỏi cổ. Điều này đã sớm được phát hiện từ thế kỉ XIX bởi nhà thần kinh học người Scottland - David Ferrier. Trong quá trình nghiên cứu về các chức năng của bộ não, ông đã thực hiện các thí nghiện với ếch và khám phá ra một điều đáng ngạc nhiên. Đó là con ếch dù không có não vẫn có thể hoạt động giống như một con ếch bình thường. Nếu lật ngửa ra, nó sẽ lật lại; nếu kéo chân, ếch sẽ co lại hoặc nhảy. Nếu thả vào nước, nó sẽ bơi và nhảy ra. Đương nhiên, con ếch phải được duy trì sự sống bằng cách cung cấp đầy đủ năng lượng nhân tạo. Sở dĩ con ếch sống dai như vậy là nhờ những phản xạ vô điều kiện mạnh mẽ của cơ thể, khi kích thích, các xung điện sẽ được phát ra, truyền đến cơ yêu cầu co cơ. Những phản ứng này vẫn có thể bỏ qua sự điều khiển của thần kinh trung ương bởi hệ thần kinh của ếch không phụ thuộc hoàn toàn vào bộ não. >>>Xem thêm video: Giải cứu ếch cây khỏi nguy cơ tuyệt chủng (Nguồn: THTPCT).