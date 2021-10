Kinh hãi loài rắn cực độc: Một nhát cắn giết chết 100 người!

Rắn Taipan nội địa (tên tiếng Anh Inland Taipan snake) - loài rắn sở hữu nọc độc độc nhất so với bất kỳ loài rắn sinh sống trên cạn nào. Chúng còn có tên khác là "rắn hung dữ" (Fierce Snake), tên khoa học là Oxyuranus microlepidotus. Loài rắn Taipan nội địa dài đến 2,5 mét này được tìm thấy tại những khu vực nội địa tại Australia như bang Queensland, Nam Úc, New South Wales và Bắc Territory. Ngoài việc sở hữu nọc độc sinh học khủng khiếp nhất trên cạn, Taipan nội địa còn có khả năng thay đổi màu sắc trên da theo mùa. Nó có thể chuyển từ màu nâu đậm sang xanh đậm ô liu hay xanh đen. Đó là kết quả của việc thích nghi với khí hậu khắc nghiệt mà nó sống và cho phép điều chỉnh nhiệt độ cơ thể thích hợp thông qua việc thay đổi mức độ hấp thụ ánh sáng mặt trời. Mặc dù rắn Taipan có nọc độc độc nhất được khoa học biết đến, nhưng cái tên "rắn hung dữ" chỉ mô tả về nọc độc của nó chứ không phải là hành vi. Loài rắn này cực độc, nhưng nó cũng rất nhút nhát và gần như luôn chạy trốn khi gặp nguy hiểm. Rắn Taipan thường sống đơn độc. Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy, Taipan nội địa có nọc độc độc gấp 50 lần rắn hổ mang thường và 10 lần rắn chuông Mojave. Chỉ một lượng nọc độc bằng 110mg, Taipan nội địa có thể khiến 100 người chết sau 45 phút nếu không được can thiệp y tế kịp thời. Trước đó, họ phải chịu đựng những nỗi đau khủng khiếp từ nhát cắn chớp nhoáng, khiến 60% tế bào cơ tim bị hủy diệt sau 10 phút đầu tiên. Nọc độc một khi có cơ hội thâm nhập vào cơ thể người sẽ hủy hoại hệ thống dây thần kinh, gây rối loạn đông máu, khiến chúng ta bị đau đầu dữ dội và tê liệt toàn thân. Taipan nội địa có thể giết bất cứ loài động vật nào trên cạn. Chỉ một lượng nọc độc cực nhỏ phun ra sau mỗi nhát cắn, chúng có thể "tiễn" 250.000 con chuột về cõi chết. Taipan nội địa hầu như chỉ ăn các động vật có vú nhỏ. Chuột là thực phẩm yêu thích của nó. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

