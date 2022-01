Không chỉ iPhone 14, Apple cho ra lò loạt siêu phẩm nào năm 2022?

Theo thông tin đến từ Ming-Chi Kuo, MacBook Air mới sẽ ra mắt vào giữa năm 2022 với màn hình Mini-LED, nhiều tùy chọn màu sắc trẻ trung và thiết kế tương tự như dòng MacBook Pro 2021. Nhà phân tích này còn cho biết, sản phẩm MacBook lần này sẽ có viền phẳng, không còn kiểu dáng thân sau dày và mỏng dần ra phía trước. Thậm chí, một số nguồn tin cho rằng Apple có thể đưa thiết kế "tai thỏ" trên MacBook Pro lên dòng Air. Theo Kuo, ‌‌MacBook Air‌‌ mới sẽ có màn hình Mini-LED, một dự đoán cũng được DigiTimes đồng tình. Cả MacBook Pro 14 inch và 16 inch mới đều có màn hình Liquid Retina XDR dựa trên tấm nền Mini-LED nên khả năng cao công nghệ này sẽ được phổ cập cho dòng MacBook Air mới. Có báo cáo cho rằng iPad Pro 2022 sẽ có thiết kế mới. Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, chiếc iPad Pro thế hệ mới có thể sở hữu mặt lưng kính để hỗ trợ sạc không dây. Apple cũng có thể đang thử nghiệm hỗ trợ tính năng sạc ngược không dây để cho phép iPad Pro sạc cho các thiết bị khác. Sau khi Apple làm mọi người ngạc nhiên với việc bổ sung chip M1 trên dòng iPad Pro 2021, nhiều khả năng công ty sẽ bổ sung phiên bản nâng cấp của chip này cho iPad Pro 2022 sắp tới. Đương nhiên, chiếc iPad Pro 2022 này sẽ có chip M2. Nhà phân tích đáng tin cậy Ming-Chi Kuo đã đưa ra lời khẳng định về tin đồn rằng, Apple đang có kế hoạch tung ra ba mẫu Apple Watch mới vào năm 2022. Kuo nói rằng dòng sản phẩm Apple Watch 2022 sẽ bao gồm Apple Watch Series 8, Apple Watch SE thế hệ thứ hai và một phiên bản “thể thao mạo hiểm” mới. Mark Gurman của Bloomberg cũng chia sẻ thông tin tương tự khi cho biết Apple đang có kế hoạch tung ra ‌Apple Watch Series 8‌, một mẫu ‌Apple Watch SE‌ mới và một model “bền bỉ” hướng đến người dùng chơi thể thao mạo hiểm. Apple cũng được cho là đang lên kế hoạch cho AirPods Pro 2 để phát hành vào năm 2022. AirPods Pro 2 dự kiến sẽ có thiết kế hoàn toàn mới, chất lượng âm thanh cũng sẽ được cải thiện tốt hơn, có khả năng phát nhạc chất lượng lossless trên Apple Music và hơn thế nữa. Bên cạnh đó tai nghe này dự kiến tập trung vào công nghệ theo dõi sức khỏe và thể dục. Kén sạc của AirPods Pro 2 được bổ sung khả năng phát ra âm thanh khi người dùng kích hoạt chế độ mất trên ứng dụng Find My. Apple dự kiến giới thiệu kính thực tế tăng cường AR, hoặc kính thực tế hỗn hợp (kết hợp giữa VR và AR) ngay trong nửa sau 2022. Kính thông minh mới sẽ có các tính năng như nghe gọi, chỉ đường, chụp ảnh... nhưng bước đầu vẫn đóng vai trò như một phụ kiện của iPhone. Sau đó, kính sẽ được cải tiến để hoạt động độc lập và được kỳ vọng là sản phẩm thay thế iPhone trong 10 năm tới. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

