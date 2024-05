Khó tin về loài tre lớn nhất thế giới mọc ở Việt Nam

Có nguồn gốc từ Đông Nam Á, loài tre Dendrocalamus giganteus, thường được gọi là tre khổng lồ hoặc tre rồng, được coi là loài tre lớn nhất trên thế giới. Ảnh: BambooWeb.Những cây tre này mọc thành cụm gồm một số lượng lớn các thân tre lớn phát triển gần nhau, thường đạt tới độ cao 30 mét, tương đương một tòa nhà 10 tầng. Ảnh: iNaturalist.Một cụm tre khổng lồ ở Arunachal Pradesh, Ấn Độ, được ghi nhận đạt tới chiều cao kỷ lục là 42 mét. Ở vùng khí hậu cận nhiệt đới, chiều cao của cây giảm đáng kể, chỉ đạt khoảng 20 mét. Ảnh: Reddit.Mặt ngoài của cây khi còn non có màu xanh lục, khi trưởng thành có màu nâu sẫm. Bẹ lớn và rộng, chiều dài khoảng 24–30 cm, chiều rộng là 40–60 cm. Ảnh: Guadua Bamboo.Chiều dài mỗi đốt tre từ 25–40 cm, đường kính 10–35 cm. Lá có thể dài đến 20 cm. Thành ống dày đến 2,5 cm. Gốc cây mập mạp. Các cành nhánh chỉ mọc ra từ những đốt trên cùng. Ảnh: Guadua Bamboo.Măng của tre khổng lồ có màu tím đen, kích thước cũng lớn hơn nhiều so với măng của các loài tre thường gặp. Trong điều kiện thuận lợi, nó có thể cao thêm tới 40 cm mỗi ngày. Ảnh: SoCal ABS.Kỷ lục về tăng trưởng của tre khổng lồ là 46 cm trong 24 giờ, được thiết lập vào ngày 29-30/7/1903 tại Vườn Bách thảo Hoàng gia Peradeniya ở Ceylon (Sri Lanka). Ảnh: Guadua Bamboo.Trong tự nhiên, tre khổng lồ mọc nhiều trong các khu rừng rậm và dọc bờ sông, từ độ cao ngang mực nước biển đến 2.000 mét. Chu kỳ ra hoa và tạo hạt giống của cây mất khoảng 40 năm. Ảnh: Scott Zona.Những quốc gia loài cây này mọc nhiều là Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan, Lào và Trung Quốc (tỉnh Vân Nam). Ảnh: Earth.com. Ở Việt Nam, tre khổng lồ được ghi nhận tại một số vùng nhưng số lượng hạn chế và chưa được nghiên cứu đầy đủ về khu vực phân bố, đặc điểm sinh thái. Ảnh: Guadua Bamboo.Tùy theo địa phương, chúng được người Việt gọi bằng những cái tên khác nhau như mạnh tông to, mai ống, mạy mười lay, bắp cày, luồng nước... Ảnh: Canalblog.Trong đời sống của con người, tre khổng lồ có nhiều ứng dụng khác nhau như làm vật liệu xây dựng, làm đồ thủ công mỹ nghệ, dệt vải sợi tre, măng tre dùng làm thực phẩm... Ảnh: Guima San / Flickr. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.

