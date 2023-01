Khó tin 6 loài động vật thay đổi giới tính đầy ngoạn mục

1. Sên chuối (banana slug) có cơ thể màu vàng và chiều dài cơ thể khoảng 25 cm. Sên chuối là động vật lưỡng tính, nghĩa là chúng đồng thời sử dụng cả cơ quan sinh sản đực và cái. Mặc dù có khả năng tự thụ tinh, nhưng hầu hết những con sên chuối đều tìm cho mình một bạn tình khác để giao phối. 2. Cá hề là loài lưỡng tính chuyển tiếp - điều này có nghĩa là chúng có thể thay đổi giới tính tại một thời điểm trong đời. Nhưng có một điều gì đó thực sự đặc biệt về cá hề. Chúng không thay đổi giới tính khi đạt đến một thời điểm nhất định trong cuộc đời. Thay vào đó, chúng tự thay đổi giới tính của mình khi có sự thay đổi xã hội trong nhóm. Theo Viện Beckman, trong mỗi gia đình cá hề, đứng đàu sẽ là một con cái lớn sau đó là một con đực nhỏ hơn một chút và một số cá nhỏ, không phân biệt giới tính. Nếu con cái biến mất khỏi nhóm, con đực tiếp theo đó sẽ trở thành con cái, nó cũng tăng kích thước trong vòng vài tháng để thay thế vị trí con cái ban đầu. Sau đó, một trong những con cá chưa phân hóa sẽ trở thành cá đực, kết đôi với cá cái mới. 3. Bướm: Ở một số sinh vật, chẳng hạn như bướm, sự phân hóa giới tính có thể được nhìn thấy trên toàn bộ cơ thể. Theo nghĩa đen, trên cơ thể con vật hiển thị cả màu sắc và đặc điểm của con đực và con cái. Tình trạng hai giới tính hiếm gặp này được gọi là gynandromorphism. Đây là kết quả từ một lỗi gene di truyền trong quá trình phân chia tế bào ban đầu. 4. Chim hồng y phương bắc: Thay đổi giới tính ở loài chim hiếm hơn nhiều so với loài bò sát hoặc cá. Nhưng theo bài báo này trên Tạp chí Wilson Journal of Ornithology, một số chim hồng y phương bắc có biểu hiện lưỡng tính - những con chim này được sinh ra với màu lông nửa giống cái, nửa đực. Trong hầu hết các trường hợp, như hình ảnh dưới đây, bên phải sẽ là con mái (nâu xám) và bên trái sẽ là chim trống (đỏ tươi). 5. Ếch: Trong tự nhiên, ngày càng có nhiều ếch đực đang biến đổi thành ếch cái hoàn chỉnh với cơ quan sinh sản đầy đủ chức năng. Nguyên nhân chính khiến ếch trở thành loài lưỡng tính là do thuốc diệt cỏ atrazine theo dòng chảy tích tụ vào các sông, hồ, gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển giới tính của ếch. 6. Một số con rắn cái, chẳng hạn như rắn hổ mang cá (cottonmouth), có khả năng tự thụ tinh cho trứng của mình mà không cần con đực. Điều này nghĩa là rắn thực hiện các chức năng sinh sản của cả hai giới tính cùng một lúc. >>>Xem thêm video: Khó tin những cách mà động vật áp dụng để sinh tồn. Nguồn: Kienthucnet.

1. Sên chuối (banana slug) có cơ thể màu vàng và chiều dài cơ thể khoảng 25 cm. Sên chuối là động vật lưỡng tính, nghĩa là chúng đồng thời sử dụng cả cơ quan sinh sản đực và cái. Mặc dù có khả năng tự thụ tinh, nhưng hầu hết những con sên chuối đều tìm cho mình một bạn tình khác để giao phối. 2. Cá hề là loài lưỡng tính chuyển tiếp - điều này có nghĩa là chúng có thể thay đổi giới tính tại một thời điểm trong đời. Nhưng có một điều gì đó thực sự đặc biệt về cá hề. Chúng không thay đổi giới tính khi đạt đến một thời điểm nhất định trong cuộc đời. Thay vào đó, chúng tự thay đổi giới tính của mình khi có sự thay đổi xã hội trong nhóm. Theo Viện Beckman, trong mỗi gia đình cá hề, đứng đàu sẽ là một con cái lớn sau đó là một con đực nhỏ hơn một chút và một số cá nhỏ, không phân biệt giới tính. Nếu con cái biến mất khỏi nhóm, con đực tiếp theo đó sẽ trở thành con cái, nó cũng tăng kích thước trong vòng vài tháng để thay thế vị trí con cái ban đầu. Sau đó, một trong những con cá chưa phân hóa sẽ trở thành cá đực, kết đôi với cá cái mới. 3. Bướm: Ở một số sinh vật, chẳng hạn như bướm, sự phân hóa giới tính có thể được nhìn thấy trên toàn bộ cơ thể. Theo nghĩa đen, trên cơ thể con vật hiển thị cả màu sắc và đặc điểm của con đực và con cái. Tình trạng hai giới tính hiếm gặp này được gọi là gynandromorphism. Đây là kết quả từ một lỗi gene di truyền trong quá trình phân chia tế bào ban đầu. 4. Chim hồng y phương bắc : Thay đổi giới tính ở loài chim hiếm hơn nhiều so với loài bò sát hoặc cá. Nhưng theo bài báo này trên Tạp chí Wilson Journal of Ornithology, một số chim hồng y phương bắc có biểu hiện lưỡng tính - những con chim này được sinh ra với màu lông nửa giống cái, nửa đực. Trong hầu hết các trường hợp, như hình ảnh dưới đây, bên phải sẽ là con mái (nâu xám) và bên trái sẽ là chim trống (đỏ tươi). 5. Ếch: Trong tự nhiên, ngày càng có nhiều ếch đực đang biến đổi thành ếch cái hoàn chỉnh với cơ quan sinh sản đầy đủ chức năng. Nguyên nhân chính khiến ếch trở thành loài lưỡng tính là do thuốc diệt cỏ atrazine theo dòng chảy tích tụ vào các sông, hồ, gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển giới tính của ếch. 6. Một số con rắn cái, chẳng hạn như rắn hổ mang cá (cottonmouth), có khả năng tự thụ tinh cho trứng của mình mà không cần con đực. Điều này nghĩa là rắn thực hiện các chức năng sinh sản của cả hai giới tính cùng một lúc. >>>Xem thêm video: Khó tin những cách mà động vật áp dụng để sinh tồn. Nguồn: Kienthucnet.