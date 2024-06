Kho tiền khủng hé lộ cuộc nổi dậy cuối cùng của người Do Thái

Các nhà khảo cổ Israel vừa tìm thấy một kho tiền 1.700 năm tuổi tại miền Trung nước này, cung cấp chứng cứ về cuộc nổi dậy cuối cùng của người Do Thái chống lại sự cai trị của đế chế La Mã. Các đồng xu bạc và đồng, niên đại từ năm 221 đến 354 sau Công nguyên, được giấu dưới nền móng của một tòa nhà công cộng bị phá hủy trong thời kỳ cuộc nổi dậy Gallus (351-354 sau Công nguyên). Các nhà khảo cổ cho rằng kho tiền này được chôn giấu để đề phòng thảm kịch. Ngoài đồng xu, còn tìm thấy hiện vật đá và đá cẩm thạch khắc chữ Hy Lạp, Do Thái và Latinh. Một trường hợp khác cách đây không lâu, cậu bé Nati Toyikar đã phát hiện ra một đồng xu cổ quý hiếm có niên đại 2.000 năm từ vương quốc Hasmonean khi đang khám phá khu vực xung quanh khách sạn nơi cậu phải sơ tán do cuộc tấn công của Hamas. Cậu bé đã tìm thấy đồng xu dưới thời vua Alexander Yanai và nhanh chóng giao nó cho Cơ quan Cổ vật Israel. Tiến sĩ Robert Cole, Giám đốc Chi nhánh Tiền xu tại Cơ quan Cổ vật Israel, xác nhận rằng đồng xu mang hình mỏ neo của một con tàu và dòng chữ "Alexander Basileus" trong tiếng Hy Lạp, biểu thị "Vua Alexander". Vương quốc Hasmonean phát triển mạnh mẽ dưới sự cai trị của Vua Alexander Yanai và việc phân phối rộng rãi những đồng tiền này cho thấy sự mở rộng của vương quốc trong thời kỳ trị vì của ông. Những đồng xu được tìm thấy dọc theo bờ Biển Chết là bằng chứng về cuộc chinh phục quân sự của vương quốc chống lại Vương quốc Nabatean ở Jordan, được sử dụng để trả lương cho binh lính và củng cố các vị trí chiến lược trong khu vực. Mời quý độc giả xem thêm video: Loạt kho báu mất tích bí ẩn khiến “thợ săn” nhận “kết đắng”.

