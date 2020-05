Khám phá tàu hoả hơi nước hồi sinh sau nửa thế kỷ tại Việt Nam

Hai đoàn tàu đầu máy hơi nước và các toa đóng mới theo kiểu Pháp đã hoàn thành phục dựng, sẽ được chạy trên chặng Huế - Đà Nẵng. Đầu máy hơi nước tại Tp HCM. Ngày 21/5, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, Bộ này đã thống nhất chủ trương cho phép đoàn tàu đầu máy hơi nước hoạt động trên đoạn đường sắt đoạn Huế - Đà Nẵng. Các đơn vị chức năng sẽ làm việc với chủ đầu tư việc cho thuê hạ tầng đường sắt, lập phương án chạy tàu. Đôi tàu đầu máy hơi nước chủ yếu phục vụ khách du lịch, chạy hàng ngày chặng ga Lăng Cô (Thừa Thiên Huế) - ga Đà Nẵng. Đoàn tàu này có các toa ghế ngồi VIP, toa xe ngắm cảnh và nhà hàng, toa xe phát điện và bếp. Các toa xe đều được đóng mới tại Nhà máy xe lửa Dĩ An. Đoàn tàu sẽ chạy qua đèo Hải Vân, cung đường đẹp nhất của tuyến đường sắt Bắc Nam với những đoạn đường sắt chạy quanh đèo, các cầu đường sắt, hầm do người Pháp xây dựng. Dự án tàu du lịch đầu máy hơi nước do Công ty TNHH dịch vụ đường sắt Đông Dương làm chủ đầu tư có tổng vốn 81 tỷ đồng. Trước đó, chủ đầu tư đã mua 3 đầu máy hơi nước cũ MIKADO (Tự Lực) có tải trọng trục 10,5 tấn, dừng hoạt động từ năm 1990 để khôi phục. Cục Đăng kiểm đã cấp chứng nhận kiểm định. Chi phí đầu tư cho phương tiện, thiết bị là hơn 46 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án còn xây dựng thêm phòng chờ, quầy vé, nhà hàng tại các ga Lăng Cô, Đà Nẵng, xây đường nội bộ phục vụ việc cấp than, cấp nước cho đầu máy tại các ga. Tàu sử dụng đầu máy hơi nước tạo ra sức kéo thông qua một động cơ hơi nước. Đầu máy xe lửa mang theo cả nhiên liệu và nguồn nước trên chính đầu máy hoặc trong toa xe kéo phía sau. (Đầu máy hơi nước tại Ga Đà Lạt) Loại đầu máy này được sử dụng phổ biến trên thế giới từ thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20. Ngành đường sắt Việt Nam dần thay thế đầu máy hơi nước bằng các đầu máy xe lửa dùng điện và diesel vào những năm 1990.

