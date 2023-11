Khám phá điều bất ngờ ít người biết về các loài cây họ Sim

Sim (Rhodomyrtus tomentosa) cao 2 mét, phân bố từ Ấn Độ đến Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Loài cây bụi này có hoa màu hồng tím, quả mọng hình trứng ngược, nhiều lông mịn, khi chín có màu nâu đỏ, vị ngọt. Ảnh: Academic Accelerator. Sim trắng Địa Trung Hải (Myrtus communis) cao 5 mét, là thực vật bản địa khu vực quanh Địa Trung Hải. Loài cây này có hoa thơm và tạo thành quả mọng màu đen xanh. Lá thơm của chúng được dùng để chiết xuất tinh dầu. Ảnh: Wikipedia.Ổi (Psidium guajava) cao 8 mét, có nguồn gốc từ miền Nam Mexico. Loài cây thân gỗ này có vỏ cây màu đồng, dễ bong tróc. Quả của chúng có hương vị thơm ngọt khi chín, chứa nhiều hạt cứng, đã được thương mại hóa rộng rãi ở các vùng nhiệt đới. Ảnh: Leon Levy Native Plant Preserve. Tiêu Jamaica (Pimenta dioica) cao 12 mét, phân bố ở Trung Mỹ và các đảo Carribbean. Loài cây thân gỗ đơn tính này có hoa trắng nhỏ tạo thành quả hạch màu nâu đen trông như quả mọng. Quả chín của chúng được sấy khô và xay thành bột để làm gia vị. Ảnh: Leon Levy Native Plant Preserve. Đinh hương (Syzygium aromaticum) cao 12 mét, là thực vật bản địa của Indonesia và Philippines. Loài cây này có hoa màu kem - đỏ, tạo thành quả mọng màu tía chỉ có một hạt. Nụ hoa sấy khô được sử dụng làm gia vị. Ảnh: Creativefarmer. Tràm (Melaleuca cajuputi) cao 25 mét, phân bố ở Đông Nam Á và Bắc Australia. Loài cây thân gỗ này có lá thơm, dùng để chiết xuất tinh dầu màu vàng lục có dược tính cao. Ảnh: Atlas of Poisonous Plants in Hong Kong. Tràm liễu đỏ (Kunzea baxteri) cao 3 mét, phân bố ở bờ biển phía Nam khu vực Tây Australia. Loài cây bụi thân gỗ có các cụm hoa lớn màu đỏ tươi này là cây cảnh được ưa chuộng trong nhiều khu vườn. Ảnh: BioLib. Tràm bông xanh (Callistemon viridiflorus) cao 3 mét, có nguồn gốc từ miền Nam Australia. Loài cây bụi bò lan có đầu lá nhọn sắc này có khả năng chịu được hạn cũng như sương giá và băng tuyết. Hoa của chúng thu hút nhiều loài chim và bướm. Ảnh: Семена экзотических растений. Bạch đàn trắng (Eucalyptus camaldulensis) cao 40 mét, phổ biến ở Australia. Loài cây gỗ này có vỏ nhẵn màu nhạt và lá xanh lục ánh lam. Chúng cho gỗ bền chắc và mật hoa tạo thành mật ong hảo hạng. Lá cây cũng là nguồn thức ăn cho gấu túi koala. Ảnh: Plants of the World Online. Pohutakawa (Metrosidero excelsa) cao 20 mét, là thực vật bản địa ở Bắc New Zealand. Loài cây gỗ này chuyên bám vào vách đá bằng rễ treo dài, ra hoa đỏ vào tháng 12. Đây là một loài cây mang tính biểu tượng của đất nước New Zealand. Ảnh: Brisbane Plant Nursery. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.

