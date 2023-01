Khám phá 5 hang động ẩn chứa bí mật muôn đời không lời giải

1. Hang động Hidden Cave tại Grimes Point, Nevada, Hoa Kỳ: Hang động Bí ẩn gần Fallon, Nevada, được hình thành cách đây khoảng 21.000 năm bởi những con sóng của hồ Lahontan. Người Mỹ bản địa đã sử dụng nó để chứa các công cụ, giáo và ngư cụ. Hang động được phát hiện bởi bốn đứa trẻ đi tìm kho báu vào năm 1927. Ngày nay, Hang động Bí Ẩn là một phần của Khu Khảo cổ Grimes Point và Cục Quản lý Đất đai cung cấp các tour du lịch công cộng miễn phí. 2. Hang đá vôi Waitomo, New Zealand: Bên trong hang động đá vôi này có những cảnh tượng vô cùng kỳ diệu được tạo ra bởi vô số ánh sáng bí ẩn. Ánh sáng này thực chất chính là những con đom đóm. Nếu muốn ngắm nhìn cảnh tượng này, tốt nhất bạn nên lặng lẽ quan sát trong yên tĩnh vì chúng rất nhạy cảm. 3. Hang động Ramble, New York, Hoa Kỳ: Hang động Ramble nằm ngay trong Công viên Trung tâm của New York. Hang động được phát hiện bởi Frederick Olmsted, người thiết kế cho công viên này. Hang động là một điểm thu hút phổ biến đối với trẻ em trong những ngày đầu nhưng cũng là một khu vực có nhiều sự phức tạp. Ví dụ, vào năm 1904, một người đàn ông đã bị tấn công ở gần bậc thang của hang động. Vào khoảng năm 1930, hang động này bị niêm phong và cho đến nay nó vẫn chưa được mở cửa. 4. Kim tự tháp Mặt trăng, Mexico: Hang động ở Mexico này là một hang động khác mà chúng ta không thể thực sự đến thăm. Trên thực tế, chưa ai thực sự nhìn thấy. Nó được phát hiện vào năm 2018 bởi các nhà khảo cổ học. Họ đã xác nhận sự tồn tại của một đường hầm bí ẩn dẫn đến một căn phòng sâu 26 feet (7,9 mét) bên dưới ngôi đền Kim tự tháp Mặt trăng nằm ở thành phố cổ Teotihuacán, Mexico. Các nhà khảo cổ tin rằng hang động được hình thành tự nhiên và nó có thể cung cấp manh mối về thiết kế của thành phố Teotihuacán. 5. Hang động băng Watna Yorktle, Iceland: Sông băng Watna Yorktle nằm trong vườn quốc gia Skaftafettl. Nơi này là sông băng lớn nhất châu  với tổng diện tích khoảng 8.100 m2, chiếm 8% diện tích Iceland. Hang động băng Watna Yorktor tại đây chỉ giới hạn trong mùa đông, bên trong được bao phủ bởi một thứ ánh sáng xanh huyền bí khi ánh nắng xuyên qua lớp băng dày và tinh khiết. >>>Xem thêm video: Giải mã bí ẩn đằng sau những chiếc bùa hộ mệnh của người Viking.

1. Hang động Hidden Cave tại Grimes Point, Nevada, Hoa Kỳ: Hang động Bí ẩn gần Fallon, Nevada, được hình thành cách đây khoảng 21.000 năm bởi những con sóng của hồ Lahontan. Người Mỹ bản địa đã sử dụng nó để chứa các công cụ, giáo và ngư cụ. Hang động được phát hiện bởi bốn đứa trẻ đi tìm kho báu vào năm 1927. Ngày nay, Hang động Bí Ẩn là một phần của Khu Khảo cổ Grimes Point và Cục Quản lý Đất đai cung cấp các tour du lịch công cộng miễn phí. 2. Hang đá vôi Waitomo, New Zealand: Bên trong hang động đá vôi này có những cảnh tượng vô cùng kỳ diệu được tạo ra bởi vô số ánh sáng bí ẩn. Ánh sáng này thực chất chính là những con đom đóm. Nếu muốn ngắm nhìn cảnh tượng này, tốt nhất bạn nên lặng lẽ quan sát trong yên tĩnh vì chúng rất nhạy cảm. 3. Hang động Ramble, New York, Hoa Kỳ: Hang động Ramble nằm ngay trong Công viên Trung tâm của New York. Hang động được phát hiện bởi Frederick Olmsted, người thiết kế cho công viên này. Hang động là một điểm thu hút phổ biến đối với trẻ em trong những ngày đầu nhưng cũng là một khu vực có nhiều sự phức tạp. Ví dụ, vào năm 1904, một người đàn ông đã bị tấn công ở gần bậc thang của hang động. Vào khoảng năm 1930, hang động này bị niêm phong và cho đến nay nó vẫn chưa được mở cửa. 4. Kim tự tháp Mặt trăng, Mexico: Hang động ở Mexico này là một hang động khác mà chúng ta không thể thực sự đến thăm. Trên thực tế, chưa ai thực sự nhìn thấy. Nó được phát hiện vào năm 2018 bởi các nhà khảo cổ học. Họ đã xác nhận sự tồn tại của một đường hầm bí ẩn dẫn đến một căn phòng sâu 26 feet (7,9 mét) bên dưới ngôi đền Kim tự tháp Mặt trăng nằm ở thành phố cổ Teotihuacán, Mexico. Các nhà khảo cổ tin rằng hang động được hình thành tự nhiên và nó có thể cung cấp manh mối về thiết kế của thành phố Teotihuacán. 5. Hang động băng Watna Yorktle, Iceland: Sông băng Watna Yorktle nằm trong vườn quốc gia Skaftafettl. Nơi này là sông băng lớn nhất châu  với tổng diện tích khoảng 8.100 m2, chiếm 8% diện tích Iceland. Hang động băng Watna Yorktor tại đây chỉ giới hạn trong mùa đông, bên trong được bao phủ bởi một thứ ánh sáng xanh huyền bí khi ánh nắng xuyên qua lớp băng dày và tinh khiết.