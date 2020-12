Ít người biết cây tre lại có quả vừa đẹp vừa giàu dinh dưỡng

Tre là một loại cây quá quen thuộc với mọi người, nhưng ít ai biết được cây tre chỉ nở hoa 1 lần trong khoảng thời gian từ 10-15 năm, thậm chí cần nhiều thời gian hơn từ 30-50 năm để chúng tạo ra quả. Đặc biệt là không phải loại tre nào cũng ra quả, chỉ có tre lê, có tên khoa học là Melocanna baccifera mới có thể ra quả mà thôi. Quả có vỏ màu xanh quen thuộc của cây tre, hình tròn với phần chóp nhọn giống như quả đào. Quả của loại tre này rất giống quả lê, vì vậy người ta đặt tên theo hình dáng của chúng. Tre lê thường phát triển rất nhanh và cao trên 20 mét, thế nhưng ít người nhìn thấy chúng ra hoa. Sau khi chín, quả cũng không thay đổi nhiều về hình dạng, chỉ có kích cỡ lớn hơn (đường kính khoảng 7cm). Nhìn bề ngoài của chúng rất bình thường nhưng đây lại là 1 loại trái cây đắt đỏ (nhất là ở Trung Quốc). Thịt bên trong quả tre lê rất dày, vỏ ngoài cứng như vỏ tre. Tre lê còn được ví như những trái dừa non. Nếu ăn sống tre lê, hương vị của nó có thể khiến bạn nhăn mặt nhưng nếu nướng trên lửa, hương vị của chúng hoàn toàn thay đổi, nó có mùi thơm và vị ngon đặc biệt. Do hiếm có nên giá của chúng có thể lên tới 200 NDT/quả, tương đương hơn 700.000 đồng/quả. Khi thấy tre nở hoa, nghĩa là bạn cần chờ đợi hơn 10 năm để có thể ăn được quả của nó. Chưa kể, trong quá trình hình thành quả, nó có thể rơi rụng hoặc bị động vật khác ăn mất. Do đó, để ăn được tre lê bạn phải thực sự rất may mắn. Nếu tre lê không bị hư, dập thì quả sẽ nảy mầm trực tiếp trên cây tre sau đó rụng xuống đất và tiếp tục phát triển thành một cây tre mới. Loại quả này mọc nhiều ở các vùng Quảng Đông, Quảng Tây (Trung Quốc), ở Ấn Độ, Miến Điện và Mongola cũng có. Quả có giá trị dinh dưỡng cao, giàu vitamin và các loại axit amin. Tuy nhiên, quả chín rất nhanh nên nếu không được hái sớm, quả có thể bị thối sau 2-3 ngày. Ở Việt Nam, bạn cũng có thể bắt gặp loại quả này (nhưng kích cỡ nhỏ hơn) tại các vùng núi.

