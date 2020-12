Cây thông Noel đầu tiên trên thế giới không phải là... loại cây

Cây thông Noel đầu tiên thực ra không phải là một loại cây. Người Đức đã làm nên cái cây này từ lông của những con ngỗng đã chết. Khi chưa phát minh ra điện và đèn nháy, người ta trang trí cây thông Noel bằng những ngọn nến để tạo sự lung linh, ấm áp. Tất nhiên điều này sẽ hoàn toàn giết chết cây thông và sau đó nó chỉ có thể làm hàng rào hoặc củi đun, không thể tái sinh bằng cách đem trồng lại dùng cho mùa sau.Loài thông có thể chịu lạnh ở nhiệt độ -196 độ C. Sức chịu lạnh đáng kinh ngạc này giúp những cây thông ở khu rừng phía Bắc Siberia, nơi nhiệt độ mùa đông hạ xuống - 60 độ C, sống sót. Ở vùng núi phía Nam Appalachia giữa vùng Đông Tennessee và Bắc Carolina (Mỹ), những cây vân sam có chiều cao tới 1.645 cũng là nhà của loài tarantula nhỏ nhất thế giới - nhện rêu Microhexura montivaga. Cây thông Noel là nhà của loài nhện tarantula Ở phía Nam Siberia. Cây thông và nhện tarantula là hai thứ luôn xuất hiện cùng nhau như hình với bóng. Đại học New York cho biết, cây thông Noel có thể giết người bởi hội chứng "cây thông Noel". Hội chứng này gây ra một loạt các căn bệnh, trong đó có cả căn bệnh viêm phổi nguy hiểm. Theo nghiên cứu, trên cây thông có một loại nấm mốc chứa các mầm mống có thể kích hoạt các phản ứng dị ứng ở những người nhạy cảm, hãy thận trọng với nó. Trung bình có khoảng 36 triệu cây thông Noel được bán ra mỗi năm và phải mất từ 7 đến 10 năm, những cây này mới được tái sinh lại. Mỗi năm, một cây thông Noel tuyệt đẹp từ Na Uy sẽ được gửi đến nước Anh như một món quà, một lời cảm ơn. Đây được xem là biểu tượng của tình bạn, thể hiện sự biết ơn vì Anh đã giúp đỡ Na Uy trong suốt Thế chiến thứ II. Cây thông Noel được trồng tự nhiên có thể tạo cho mình một hệ sinh thái riêng, cung cấp môi trường sống cho động vật hoang dã và còn góp phần không nhỏ vào quá trình thụ phấn ở thực vật. Một cây thông Giáng sinh trung bình chứa khoảng 30.000 con bọ và côn trùng. Cây thông Noel có thể cao 130m. Hầu hết các cây thông được mang về trang trí Noel chỉ tầm 10 tuổi. Nếu có thời gian và điều kiện nuôi dưỡng thích hợp, cây thông có thể cao như những cây cổ thụ khác. Cây thông có thể ảnh hưởng bởi khí hậu trong tương lai. Các nhà nghiên cứu hiện đang lo lắng hiện tượng biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng đến cây xanh bản địa. Nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến sự tăng tưởng của cây. Nhiệt độ mát hay ấm hơn đều làm thay đổi quá trình phát triển sinh lý của cây. Nhiệt độ quá cao có thể gây hại cho cây vân sam, linh sam và họ hàng của chúng vì đơn giản là những loại cây này không chịu được nóng. Việc dùng cây xanh để ăn mừng trong mùa đông đã có từ trước khi chúa Giê su ra đời. Những cây thông biểu tượng cho sự sinh sôi, vượt qua nghịch cảnh vẫn đâm chồi, nảy lộc.

