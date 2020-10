Ít ai biết những siêu moto đã từng “lúa” như thế này

Ra đời năm 1867, Michaux-Perreaux Steam Velocipede là một chiếc xe máy chạy động cơ hơi nước. Chiếc xe là sản phẩm của Pierre Michaux, một thợ rèn và một người sản xuất xe đạp ở Pháp. Michaux đã làm ra một mẫu xe đạp có tên Velocipedes, và sau đó con trai của ông là Ernest Michaux đã gắn một động cơ hơi nước nhỏ cho một trong những chiếc xe đạp này. Roper Steam Velocipede là chiếc xe máy đầu tiên của nước Mỹ do Sylvester H. Roper - một trong những nhà phát minh người Mỹ đi tiên phong trong lĩnh vực chế tạo xe máy và oto tạo nên. Vào năm 1868, Roper lắp động cơ hơi nước vào giữa hai bánh của một chiếc xe đạp, và chiếc xe máy có tên Roper Steam Velocipede ra đời. Lucius Copeland là một nhà phát minh khác đưa nước Mỹ tiến thêm một bước tới giấc mơ xe máy, bằng cách chế tạo ra chiếc Moto-Cycle. Chiếc xe có bánh sau rất lớn và bánh trước rất nhỏ, chạy bằng động cơ hơi nước. Hầu hết giới sử học và các nhà đam mê mô tô đều công nhận Reitwagen của hai nhà phát minh người Đức Gottlieb Daimler và Wilhelm Maybach là chiếc xe máy đầu tiên trên thế giới sử dụng động cơ đốt trong chạy bằng xăng. Gỗ là vật liệu chủ yếu cấu tạo nên chiếc xe mang tính đột phá trong lịch sử này. Chiếc xe sản phẩm của hai nhà phát minh người Đức có tên Heinrich Hildebrand và Wilhelm Hildebrand là chiếc xe đầu tiên được sản xuất hàng loạt. Phong cách thiết kế của chiếc xe máy này rất đặc biệt và nhiều chi tiết trong thiết kế của nó vẫn còn được ứng dụng cho tới ngày nay. Vào năm 1896, Excelsior Motor Company đưa ra thị trường chiếc xe máy đầu tiên ở Anh. Động cơ 4 thì Minerva 1 xi lanh của chiếc Excelsior cho công suất 1,3 mã lực. Sau đó, Excelsior Motor Company chuyển trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực đua mô tô. Orient là hãng đầu tiên của Mỹ sản xuất xe máy với số lượng lớn. Chiếc Orient-Aster 1898 được trang bị động cơ của Pháp, gắn trên một khung xe đạp được nâng cấp. Động cơ này chỉ có 1 xi lanh nhưng cho công suất 25 mã lực. Hãng Peugeot bước vào lĩnh vực xe máy vào năm 1898, khi giới thiệu một mẫu xe máy tại Triển lãm Ô tô Paris. Đến năm 1901, mẫu xe máy đầu tiên của hãng này được đưa vào dây chuyền sản xuất. Chiếc xe máy đầu tiên của hãng Royal Enfield là sản phẩm của hai nhà thiết kế Jules Gotiet và Bob Walker-Smith. Động cơ Minerva của chiếc xe này cho công suất 5,5 mã lực và được gắn ở phần trước xe. Trong một thời gian dài, Royal Enfield là một trong những nhà cung cấp xe máy lớn nhất cho các thị trường Pháp, Mỹ, Anh và Nga. Hiện nay, thương hiệu Royal Enfield đã được bán lại cho Ấn Độ. Hãng Triumph lên kế hoạch cho chiếc xe máy đầu tiên của họ vào năm 1901 và ra mắt chiếc xe này một năm sau đó. Chiếc xe gắn động cơ Minerva này vẫn có hình dáng giống với một chiếc xe đạp. Vào năm 1905, Triumph tung ra một chiếc xe máy khác có thể đạt vận tốc 50 dặm (hơn 80 km)/giờ. Hiện nay, Triump là thương hiệu xe moto phân khối lớn phổ biến tại Việt Nam mặc dù giá không hề rẻ. Indian Motorcycle Manufacturing Company là một trong những công ty sản xuất xe máy đầu tiên tại thị trường Mỹ. Sản phẩm đầu tiên của hãng này, chiếc Indian Single, đã lập kỷ lục vận tốc ở mức 56 dặm (hơn 90 km)/giờ. Trong thời gian Chiến tranh Thế giới thứ nhất, Indian Motorcycle Company là nhà cung cấp xe máy chủ lực cho quân đội Mỹ. Rossiya, chiếc xe máy đầu tiên của Nga, ra đời năm 1902. Ban đầu, xe máy do Nga sản xuất chỉ là bản sao được cấp phép của các thương hiệu khác. Từ năm 1902 trở đi, nước này đã tự làm đượcnhững chiếc xe máy của riêng mình. Harley-Davidson là một trong những hãng xe máy nổi tiếng nhất thế giới và cũng rất phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Chiếc Harley-Davidson đầu tiên sản xuất năm 1903 trông rất giống với một chiếc xe đạp. Trong một cuộc đấu giá, chiếc xe máy cổ đặc biệt này đã được bán với giá 15 triệu USD. Đây là ty được thành lập bởi Chater Lea vào năm 1890, sản xuất xe đạp và linh kiện xe đạp. Năm 1904, Chater Lea bắt đầu sản xuất xe máy, bằng cách gắn thêm động cơ chạy bằng xăng vào những chiếc xe đạp mà họ đang sản xuất khi đó. Cái tên Dampf Kraft Wagen (DKW) có nghĩa là “chiếc xe chạy bằng động cơ” trong tiếng Đức. Những chiếc xe máy DKW đầu tiên chỉ là xe đạp bình thường có gắn động cơ xăng. Sau một thời gian, DKW đã trở thành nhà sản xuất xe máy lớn nhất thế giới. Mối quan tâm của BMW đối với xe máy là kết quả của những hạn chế mà hiệp ước Versailles đặt ra đối với hãng này. Hiệp ước quy định BMW phải chuyển sang sản xuất những loại động cơ công nghiệp nhỏ hơn, bao gồm động cơ phẳng 2 xi lanh chạy bằng xăng. Bởi vậy, chiếc xe máy BMW R23 trang bị động cơ phẳng đã ra đời, với thiết kế và khả năng vận hành xuất sắc hơn nhiều so với những mẫu xe máy trước nó. BMW đã từng bỏ ngỏ thị trường xe máy, moto để tập trung cho oto trong thời gian dài nhưng những năm gần đây, hãng này đã trở lại cuộc đua với nhiều mẫu moto trải dài trên các phân khối từ cỡ trung tới rất lớn.

