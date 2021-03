Ít ai biết Elon Musk từng bán rượu Tequila, thậm chí cả... quần đùi

Tháng 7/2020, Elon Musk rao bán trên Twitter của mình chiếc quần đùi màu đỏ logo Tesla phía trước và dòng chữ "S3XY" may nổi phía sau. Tuy nhiên, 3 phút sau bài đăng này, ông cho biết: "Chúng tôi đã đóng cửa trang web" do lượng truy cập quá lớn. Chiếc quần có giá 69,420 USD trên trang web của Tesla. Dòng chữ “S3XY” trên quần đề cập đến 4 dòng xe điện của công ty nhằm chế giễu những người bán khống, chờ giá cổ phiếu Tesla xuống thấp để mua rồi bán kiếm lời. Hơn 2 năm sau khi Elon Musk lần đầu tiên nhắc đến "Teslaquila" trong một dòng tweet vào ngày Cá tháng Tư, Tesla đã cho ra mắt sản phẩm rượu tequila của riêng mình. Chai rượu được thiết kế hình tia chớp, dung tích 750 ml. Sau khi uống hết rượu, chiếc chai rỗng được nhiều người bán lại trên eBay với giá 500-1.000 USD, thậm chí hơn 1.400 USD. Chỉ vài giờ sau khi mở bán, sản phẩm này đã "cháy hàng". Chai rượu của Tesla có hình tia chớp với mức giá 250 USD cho 1 chai 750ml. Sản phẩm gây tranh cãi nhất trong danh sách là súng phun lửa Not-A-Flamethrower. Boring Company là công ty chuyên xây dựng đường di chuyển dưới lòng đất. Công ty này đã bán 20.000 khẩu súng phun lửa phiên bản giới hạn với giá 500 USD vào tháng 2/2018. Từ năm 2020, những chiếc súng này đã có mặt trong ít nhất 3 vụ tịch thu vũ khí của cảnh sát. Elon Musk bày tỏ sự hối hận khi đặt tên súng, kêu gọi người dùng đừng mua, nhưng “không thể ngăn cản”. Tesla thậm chí còn bán ván lướt sóng vào năm 2018. Công ty chỉ bán 200 chiếc, có giá 1500 USD. Số ván hiện tại được bán trên các trang web như eBay đã bị "thổi giá" lên tới 12.000 USD. Sản phẩm làm từ sợi carbon, màu đỏ và đen bóng tương tự xe của Tesla. Người mua cần chờ 10 tuần để nhận hàng vì mỗi chiếc được sản xuất theo từng đơn. Tesla ra mắt ô tô Tesla Model S mini dành cho trẻ em được bán với giá 600 USD. Chiếc xe có thể đạt tốc độ 9,6 km/h, kèm hệ thống phát nhạc MP3, đèn pha và còi. Công ty cũng bán một dòng Tesla cho trẻ từ 1 tuổi rưỡi đến 4 tuổi có tên "My First Model Y" (chiếc Model Y đầu tiên của tôi). Nếu chán ghét lái xe hay lướt sóng, bọn trẻ có thể chuyển sang làm phi hành gia với bộ quần áo liền của SpaceX, có cỡ cho trẻ sơ sinh đến 5 tuổi. Áo khoác phi hành gia cho trẻ em với logo công ty không gian SpaceX đang được bán với giá từ 45 USD.

Tháng 7/2020, Elon Musk rao bán trên Twitter của mình chiếc quần đùi màu đỏ logo Tesla phía trước và dòng chữ "S3XY" may nổi phía sau. Tuy nhiên, 3 phút sau bài đăng này, ông cho biết: "Chúng tôi đã đóng cửa trang web" do lượng truy cập quá lớn. Chiếc quần có giá 69,420 USD trên trang web của Tesla. Dòng chữ “S3XY” trên quần đề cập đến 4 dòng xe điện của công ty nhằm chế giễu những người bán khống, chờ giá cổ phiếu Tesla xuống thấp để mua rồi bán kiếm lời. Hơn 2 năm sau khi Elon Musk lần đầu tiên nhắc đến " Teslaquila " trong một dòng tweet vào ngày Cá tháng Tư, Tesla đã cho ra mắt sản phẩm rượu tequila của riêng mình. Chai rượu được thiết kế hình tia chớp, dung tích 750 ml. Sau khi uống hết rượu, chiếc chai rỗng được nhiều người bán lại trên eBay với giá 500-1.000 USD, thậm chí hơn 1.400 USD. Chỉ vài giờ sau khi mở bán, sản phẩm này đã "cháy hàng". Chai rượu của Tesla có hình tia chớp với mức giá 250 USD cho 1 chai 750ml. Sản phẩm gây tranh cãi nhất trong danh sách là súng phun lửa Not-A-Flamethrower. Boring Company là công ty chuyên xây dựng đường di chuyển dưới lòng đất. Công ty này đã bán 20.000 khẩu súng phun lửa phiên bản giới hạn với giá 500 USD vào tháng 2/2018. Từ năm 2020, những chiếc súng này đã có mặt trong ít nhất 3 vụ tịch thu vũ khí của cảnh sát. Elon Musk bày tỏ sự hối hận khi đặt tên súng, kêu gọi người dùng đừng mua, nhưng “không thể ngăn cản”. Tesla thậm chí còn bán ván lướt sóng vào năm 2018. Công ty chỉ bán 200 chiếc, có giá 1500 USD. Số ván hiện tại được bán trên các trang web như eBay đã bị "thổi giá" lên tới 12.000 USD. Sản phẩm làm từ sợi carbon, màu đỏ và đen bóng tương tự xe của Tesla. Người mua cần chờ 10 tuần để nhận hàng vì mỗi chiếc được sản xuất theo từng đơn. Tesla ra mắt ô tô Tesla Model S mini dành cho trẻ em được bán với giá 600 USD. Chiếc xe có thể đạt tốc độ 9,6 km/h, kèm hệ thống phát nhạc MP3, đèn pha và còi. Công ty cũng bán một dòng Tesla cho trẻ từ 1 tuổi rưỡi đến 4 tuổi có tên "My First Model Y" (chiếc Model Y đầu tiên của tôi). Nếu chán ghét lái xe hay lướt sóng, bọn trẻ có thể chuyển sang làm phi hành gia với bộ quần áo liền của SpaceX, có cỡ cho trẻ sơ sinh đến 5 tuổi. Áo khoác phi hành gia cho trẻ em với logo công ty không gian SpaceX đang được bán với giá từ 45 USD.