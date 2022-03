iPhone 15 Pro sẽ có màn hình chưa từng thấy trong lịch sử Apple?

Theo báo cáo từ The Elec, Apple sẽ có iPhone màn hình “đục lỗ” thực sự vào năm tới. Samsung sẽ giúp hãng đưa những chi tiết còn lại của bộ Face ID xuống bên dưới màn hình OLED của iPhone 15 Pro. Để có thể đưa công nghệ Face ID xuống dưới màn hình một cách hiệu quả, Apple sẽ dựa vào thành phần camera dưới màn hình mà Samsung đang phát triển. Công nghệ camera dưới màn hình (UPC – Under Panel Camera) của Samsung đã xuất hiện trên màn hình của Galaxy Z Fold 3. Chiếc Galaxy Z Fold 4 năm nay cũng sẽ sử dụng công nghệ tương tự. Mặt khác, Galaxy Z Fold 5 năm sau có thể sử dụng công nghệ camera dưới màn hình mới với sự hợp tác của OTI Lumionics từ Canada. Công nghệ cũng sẽ giúp ẩn các mô-đun Face ID có trong phần cắt hình “viên thuốc” của iPhone 14 Pro xuống bên dưới màn hình. Nói cách khác, vào năm 2024, màn hình của dòng iPhone 15 sẽ chỉ có vết cắt “đục lỗ” duy nhất trên màn hình, chứa camera selfie mặt trước. Trước đó, màn hình “đục lỗ” vốn là thiết kế đặc trưng của nhiều điện thoại Android. Để có thể tích hợp được Face ID dưới màn hình, Apple cần phải thiết kế iPhone có màn hình là một tấm kính duy nhất, chứ không chia thành 2 phần là tấm nền hiển thị và kính bảo vệ ở phía trên. Mặc dù iPhone X ra mắt hồi 2017 được quảng cáo là đã đạt được "thành tựu" ấy, thế nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Đáng chú ý, Face ID không phải là công nghệ duy nhất được đồn đại sẽ di chuyển xuống dưới màn hình iPhone mà Apple ra mắt vào năm sau. Trước đó, nhiều nhà phân tích cho biết Apple cũng sẽ đưa Touch ID trở lại với iPhone 2023, nhưng sẽ được đặt dưới màn hình thay vì trong nút Home như trước đây. Theo nhà phân tích Jeff Pu, có ít nhất một mẫu iPhone 15 ra mắt vào năm 2023 sẽ có hệ thống camera kính tiềm vọng, cho phép tăng khả năng zoom quang học của camera. Theo đó, với hệ thống kính tiềm vọng, ánh sáng đi vào ống kính tele ở mặt sau của iPhone sẽ bị phản xạ bởi một gương có góc về phía cảm biến hình ảnh của Camerra. Sự thay đổi về hướng ánh sáng truyền đi sẽ giúp cho thiết bị của Apple phù hợp với thiết lập tele dài hơn bên trong iPhone, cho phép người dùng thu phóng camera mà không bị mờ. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

Theo báo cáo từ The Elec, Apple sẽ có iPhone màn hình “đục lỗ” thực sự vào năm tới. Samsung sẽ giúp hãng đưa những chi tiết còn lại của bộ Face ID xuống bên dưới màn hình OLED của iPhone 15 Pro. Để có thể đưa công nghệ Face ID xuống dưới màn hình một cách hiệu quả, Apple sẽ dựa vào thành phần camera dưới màn hình mà Samsung đang phát triển. Công nghệ camera dưới màn hình (UPC – Under Panel Camera) của Samsung đã xuất hiện trên màn hình của Galaxy Z Fold 3. Chiếc Galaxy Z Fold 4 năm nay cũng sẽ sử dụng công nghệ tương tự. Mặt khác, Galaxy Z Fold 5 năm sau có thể sử dụng công nghệ camera dưới màn hình mới với sự hợp tác của OTI Lumionics từ Canada. Công nghệ cũng sẽ giúp ẩn các mô-đun Face ID có trong phần cắt hình “viên thuốc” của iPhone 14 Pro xuống bên dưới màn hình. Nói cách khác, vào năm 2024, màn hình của dòng iPhone 15 sẽ chỉ có vết cắt “đục lỗ” duy nhất trên màn hình, chứa camera selfie mặt trước. Trước đó, màn hình “đục lỗ” vốn là thiết kế đặc trưng của nhiều điện thoại Android. Để có thể tích hợp được Face ID dưới màn hình, Apple cần phải thiết kế iPhone có màn hình là một tấm kính duy nhất, chứ không chia thành 2 phần là tấm nền hiển thị và kính bảo vệ ở phía trên. Mặc dù iPhone X ra mắt hồi 2017 được quảng cáo là đã đạt được "thành tựu" ấy, thế nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Đáng chú ý, Face ID không phải là công nghệ duy nhất được đồn đại sẽ di chuyển xuống dưới màn hình iPhone mà Apple ra mắt vào năm sau. Trước đó, nhiều nhà phân tích cho biết Apple cũng sẽ đưa Touch ID trở lại với iPhone 2023 , nhưng sẽ được đặt dưới màn hình thay vì trong nút Home như trước đây. Theo nhà phân tích Jeff Pu, có ít nhất một mẫu iPhone 15 ra mắt vào năm 2023 sẽ có hệ thống camera kính tiềm vọng, cho phép tăng khả năng zoom quang học của camera. Theo đó, với hệ thống kính tiềm vọng, ánh sáng đi vào ống kính tele ở mặt sau của iPhone sẽ bị phản xạ bởi một gương có góc về phía cảm biến hình ảnh của Camerra. Sự thay đổi về hướng ánh sáng truyền đi sẽ giúp cho thiết bị của Apple phù hợp với thiết lập tele dài hơn bên trong iPhone, cho phép người dùng thu phóng camera mà không bị mờ. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple