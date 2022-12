iPhone 15 cao cấp nhất sẽ được trang bị tính năng chưa từng có

Trong năm nay, Apple đã có sự phân biệt rõ rệt hơn giữa các mẫu iPhone tiêu chuẩn và iPhone 14 Pro. Thông tin ban đầu về iPhone 15 cho thấy bản iPhone cao cấp nhất ra mắt năm 2023 sẽ được gọi là Ultra thay vì Pro Max, tương tự cách đặt tên các sản phẩm cao cấp gần đây của Apple là Watch Ultra, chip xử lý M1 Ultra. Về thiết kế, iPhone 15 Ultra - phiên bản cao cấp nhất ra mắt vào năm sau - dự kiến sẽ đổi mới về thiết kế với cạnh dưới được làm cong. Các cạnh trên vẫn phẳng, nhưng phần kết nối với mặt lưng kính sẽ giống với phần bo góc của MacBook Pro. Apple chuyển sang USB-C là câu chuyện đã được dự đoán trong nhiều năm, nhưng với iPhone 15, đây còn còn là một lựa chọn. Liên Minh Châu Âu (EU) đã thông qua luật buộc các nhà sản xuất điện thoại thông minh phải áp dụng cổng USB-C cho sản phẩm của mình và Apple buộc phải tuân thủ vào năm 2024. Apple có thể sử dụng thông số USB 4/Thunderbolt cho iPhone 15 Pro. Điều đó sẽ cho phép tốc độ truyền dữ liệu lên tới 40 Gbps, tăng khoảng 80 lần so với tốc độ USB 2.0 trên Lightning được iPhone sử dụng hiện nay. iPhone 15 Ultra dự kiến dùng cảm biến của Sony với kiến trúc bán dẫn mới, cho phép đặt diode quang và bóng bán dẫn trong các lớp riêng biệt. Cảm biến tăng gấp đôi độ bão hòa màu trong mỗi pixel so với cảm biến thông thường, nhờ đó giúp camera thu nhiều ánh sáng hơn, giảm nhiễu và tăng cường dynamic range. Cảm biến tăng gấp đôi độ bão hòa màu trong mỗi pixel so với cảm biến thông thường, nhờ đó giúp camera thu nhiều ánh sáng hơn, giảm nhiễu và tăng cường dynamic range. Camera chính phía sau sẽ sử dụng ống kính 8P thay cho 7P trên iPhone 14. Máy cũng có camera tiềm vọng với khả năng zoom quang 10x. Theo tài khoản Majin Bu trên Twitter, iPhone 15 Ultra còn được trang bị camera kép ở mặt trước. Tính năng của cảm biến thứ hai này chưa được xác định. Ngoài ra, các tin đồn cũng tiết lộ, iPhone 15 Ultra năm tới sẽ được trang bị chip 3 nm do TSMC sản xuất, giúp tăng hiệu suất từ 10% tới 15%, đồng thời giảm 30% mức tiêu thụ điện, so với chip A16 hiện tại đang được sản xuất trên quy trình 4 nm. Apple có thể sử dụng nút nguồn và âm lượng thể rắn cho iPhone 15 thay vì phím vật lý. Điều này giúp máy chống nước tốt hơn, tăng độ bền cho dòng iPhone cao cấp. >>>Xem thêm video: Ấn tượng với sản phẩm mới của Apple - Nhiều nâng cấp giá ít biến động (Nguồn: VTV24).

