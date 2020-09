iPhone 12 sẽ được trang bị chip A14 mạnh như thế nào?

Apple thường ra mắt các thế hệ chip mới với iPhone nhưng đáng tiếc đã không có chiếc iPhone 12 nào ra mắt trong sự kiện mới đây. Thay vào đó, con chip A14 Bionic đã được công bố cùng với iPad Air mới và gần như chắc chắn nó cũng được trang bị dành cho iPhone 12 series. Apple dành kha khá thời gian để trình bày chi tiết một số thông số kỹ thuật và tính năng của A14 Bionic, đây là chip di động đầu tiên của ngành được xây dựng trên quy trình sản xuất 5nm. Smartphone Android tới thời điểm này, các dòng flagship cao cấp nhất cũng chỉ đang dừng ở những con chip sản xuất trên tiến trình 7nm. Nhờ quy trình sản xuất siêu nhỏ mới đó, A14 Bionic chứa tới 11,8 tỷ bóng bán dẫn, cao gần 40% so với 8,5 tỉ bóng bán dẫn trên A13 Bionic, giúp chip mạnh và tiết kiệm điện năng hơn. Apple cho biết A14 Bionic là chip 6 lõi có hiệu suất CPU cao hơn 30%, kiến trúc đồ họa bốn lõi mới giúp đồ họa nhanh hơn 30%. Tuy nhiên, đó là so với A12 Bionic trước đó có trong iPad Air 3 chứ chưa phải A13 Bionic có trên thế hệ iPhone 11. Theo tính chất bắc cầu, A14 Bionic có thể nhanh hơn A13 Bionic khoảng 16%, sức mạnh GPU tăng 8,3%. A14 Bionic cũng có Neural Engine 16 lõi nhanh gấp đôi so với thế hệ trước và có khả năng thực hiện tới 11 nghìn tỷ phép tính mỗi giây cho phép tăng cường đáng kể việc machine learning. Apple cho biết các tác vụ machine learning có thể nhanh hơn tới 10 lần mang đến trải nghiệm mạnh mẽ trên thiết bị để nhận dạng hình ảnh, học ngôn ngữ tự nhiên, phân tích chuyển động Ngoài ra hãng còn tự tin về một bộ xử lý tín hiệu hình ảnh tiên tiến mới nhưng chưa đưa ra chi tiết cụ thể và hiệu quả về sử dụng năng lượng cũng chưa công bố. Tuy nhiên có một tham chiếu về thời lượng sử dụng pin với con chip A14 mớ đó là iPad Air 4 hứa hẹn thời lượng sử dụng 10 giờ giống như phiên bản thế hệ tiền nhiệm, nhưng dung lượng pin lại thấp hơn thế hệ trước, cho thấy mức sử dụng tiết kiệm năng lượng được cải thiện. Mới đây, một vài thông tin của bộ vi xử lý này đã được tiết lộ thông qua phần mềm chấm điểm Geekbench. Theo đó, dữ liệu Geekbench cho biết, chip Apple A14 sẽ có 6 nhân xung nhịp lên tới 3.1 GHz, cao hơn 400 MHz so với 2.7 GHz của chip A13 Bionic đang có mặt trên dòng iPhone 11. Tiếp đến trong bài kiểm tra hiệu năng trên phần mềm Geekbench 5, chip A14 cho ra điểm số khủng với 1.658 điểm đơn nhân và 4.612 điểm đa nhân. Cao hơn nhiều so với 1.329 điểm đơn nhân và 3.468 điểm đa nhân của thế hệ chip tiền nhiệm A13 Bionic, cũng như bộ vi xử lý mạnh nhất hiện tại Snapdragon 865 của nhà Qualcomm.

Apple thường ra mắt các thế hệ chip mới với iPhone nhưng đáng tiếc đã không có chiếc iPhone 12 nào ra mắt trong sự kiện mới đây. Thay vào đó, con chip A14 Bionic đã được công bố cùng với iPad Air mới và gần như chắc chắn nó cũng được trang bị dành cho iPhone 12 series. Apple dành kha khá thời gian để trình bày chi tiết một số thông số kỹ thuật và tính năng của A14 Bionic, đây là chip di động đầu tiên của ngành được xây dựng trên quy trình sản xuất 5nm. Smartphone Android tới thời điểm này, các dòng flagship cao cấp nhất cũng chỉ đang dừng ở những con chip sản xuất trên tiến trình 7nm. Nhờ quy trình sản xuất siêu nhỏ mới đó, A14 Bionic chứa tới 11,8 tỷ bóng bán dẫn, cao gần 40% so với 8,5 tỉ bóng bán dẫn trên A13 Bionic, giúp chip mạnh và tiết kiệm điện năng hơn. Apple cho biết A14 Bionic là chip 6 lõi có hiệu suất CPU cao hơn 30%, kiến trúc đồ họa bốn lõi mới giúp đồ họa nhanh hơn 30%. Tuy nhiên, đó là so với A12 Bionic trước đó có trong iPad Air 3 chứ chưa phải A13 Bionic có trên thế hệ iPhone 11. Theo tính chất bắc cầu, A14 Bionic có thể nhanh hơn A13 Bionic khoảng 16%, sức mạnh GPU tăng 8,3%. A14 Bionic cũng có Neural Engine 16 lõi nhanh gấp đôi so với thế hệ trước và có khả năng thực hiện tới 11 nghìn tỷ phép tính mỗi giây cho phép tăng cường đáng kể việc machine learning. Apple cho biết các tác vụ machine learning có thể nhanh hơn tới 10 lần mang đến trải nghiệm mạnh mẽ trên thiết bị để nhận dạng hình ảnh, học ngôn ngữ tự nhiên, phân tích chuyển động Ngoài ra hãng còn tự tin về một bộ xử lý tín hiệu hình ảnh tiên tiến mới nhưng chưa đưa ra chi tiết cụ thể và hiệu quả về sử dụng năng lượng cũng chưa công bố. Tuy nhiên có một tham chiếu về thời lượng sử dụng pin với con chip A14 mớ đó là iPad Air 4 hứa hẹn thời lượng sử dụng 10 giờ giống như phiên bản thế hệ tiền nhiệm, nhưng dung lượng pin lại thấp hơn thế hệ trước, cho thấy mức sử dụng tiết kiệm năng lượng được cải thiện. Mới đây, một vài thông tin của bộ vi xử lý này đã được tiết lộ thông qua phần mềm chấm điểm Geekbench. Theo đó, dữ liệu Geekbench cho biết, chip Apple A14 sẽ có 6 nhân xung nhịp lên tới 3.1 GHz, cao hơn 400 MHz so với 2.7 GHz của chip A13 Bionic đang có mặt trên dòng iPhone 11. Tiếp đến trong bài kiểm tra hiệu năng trên phần mềm Geekbench 5, chip A14 cho ra điểm số khủng với 1.658 điểm đơn nhân và 4.612 điểm đa nhân. Cao hơn nhiều so với 1.329 điểm đơn nhân và 3.468 điểm đa nhân của thế hệ chip tiền nhiệm A13 Bionic, cũng như bộ vi xử lý mạnh nhất hiện tại Snapdragon 865 của nhà Qualcomm.