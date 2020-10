iPhone 12 Pro “fake” gây thất vọng với nhiều lỗi thiết kế

Người hâm mộ của nhà Táo còn phải đợi ít ngày nữa mới được diện kiến dòng iPhone 2020 của Apple. Tuy nhiên một số phiên bản iPhone 12 fake hiện đã xuất hiện tại Trung Quốc, bất chấp hàng thật vẫn chưa ra mắt. Thời gian gần đây, cộng đồng người hâm mộ Apple trên toàn thế giới đã vô cùng bất ngờ khi iPhone 12 Pro lộ diện trong một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc). Trong video dài 14 giây, thiết bị được cho là iPhone 12 Pro sở hữu mặt lưng dạng kính, khung viền vuông vức tương tự nhiều tin đồn trước đó, đi kèm là tuỳ chọn màu trắng cùng cụm 3 camera lớn tương tự thế hệ tiền nhiệm. Ở mặt trước, phiên bản iPhone 12 Pro trong video cũng không có nhiều thay đổi so với dòng iPhone 11 Pro. Tuy nhiên, viền màn hình ở bốn cạnh khá dày. Đoạn video còn cho thấy, máy có hình nền mặc định của iPhone Xs quen thuộc. Một số cư dân mạng cũng cảm thấy thích thú với chiếc iPhone 12 Pro fake này, do được ‘nhái’ quá ấn tượng, giống với các rò rỉ gần đây, bao gồm các cạnh vuông vắn và cụm camera vuông phía sau lồi lên khá nhiều ở góc bên trái. Bản thân chủ nhân của đoạn video nói trên cũng chính thức thừa nhận đây chỉ là một phiên bản fake làm theo những bản dựng rò rỉ trước đó của iPhone 12 pro. Thực tế, việc 1 chiếc iPhone fake xuất hiện trên thị trường sớm trước hơn nhiều ngày so với lịch trình ra mắt dự kiến của sản phẩm không phải là một điều bất ngờ. Một năm trước, một chiếc iPhone 11 nhái đã được bán ra tại Trung Quốc sớm hơn 2 tháng so với ngày ra mắt của Apple. Tuy nhiên, những phiên bản iPhone nhái ra mắt sớm hơn như thế này thường bị hạn chế về cấu hình hoạt động, tính năng cũng như không giống với thiết kế của sản phẩm thật. iPhone 12 dự kiến sẽ được ra mắt vào ngày 13/10 tới đây.

