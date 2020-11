iPhone 12 bỗng trở thành hàng rẻ tiền trước những “siêu dế” sau

Mobiado Grand Touch em Marble (69 triệu đồng) có màn hình hiển thị 4,65 inch, camera sau 5 MP, RAM 1 GB, bộ nhớ trong 16 GB. Dù khá nặng do được chế tác bởi đá cẩm thạch, nhưng các tùy chọn Burl, Cocobolo, Ebony, và Granite của Mobiado Grand Touch em lại khiến sản phẩm này toát lên vẻ đẹp vô cùng sang chảnh và độc đáo. Lamborghini Tonino Lamborghini 88 Tauri (117 triệu đồng) có hệ điều hành Android Kitkat 4.4.4, vi xử lí Snapdragon 801 lõi tứ tốc độ 2.3 Ghz, RAM 3 GB và màn hình 5 inch. Dù cấu hình không quá ấn tượng nhưng chiếc điện thoại Tonino Tauri 88 đến từ Lamborghini có vẻ ngoại sang trọng với sự kết hợp từ hai chất liệu là da và thép.Gresso Regal Gold (134 triệu đồng) lý do cho mức giá trên trời này là bởi nó có thân máy được mạ vàng 18 karat. Thiết bị có màn hình 5 inch full HD, bộ xử lí lõi tứ tốc độ 1.5 Ghz, RAM 2 GB, camera sau 13 MP. Sirin Solarin Crystal White Carbon DLC (354 triệu đồng) những chiếc điện thoại Solarin được xây dựng theo ba tiêu chí: siêu an ninh, siêu bí mật và dành cho giới siêu giàu. Máy có màn hình 5.5 inch, chạy Android 5.1, RAM 4 GB, bộ vi xử lí lõi tám Snapdragon 810 và viên pin 4010 mAh. Mặt sau máy được phủ lên lớp da màu trắng kết hợp với chất liệu carbon tổng hợp, đính kèm một vài viên kim cương đen đắt giá. Vertu New Signature Touch phiên bản da bê Sky Blue (441 triệu đồng) Chiếc smartphone này do Vertu sản xuất cũng sở hữu thiết kế rất sang trọng. Signature Touch Sky Blue chạy Android Lollipop 5.1, bộ vi xử lí lõi tứ Qualcomm Snapdragon 810. Máy được trang bị camera sau 21 MP, màn hình 5.2 inch 1080p. Nó có các tính năng như giúp người dùng tận dụng hiệu quả thời gian trong ngày. Bên cạnh đó, bạn còn có thể soạn thảo văn bản hay gọi điện theo cách riêng của mình. Goldvish Eclipse phiên bản kim cương đen và da cá sấu (816 triệu đồng) có chất liệu làm từ da cá sấu và kim cương đen. Sản phẩm chạy Android Lollipop 5.1, bộ vi xử lí lõi tứ Qualcomm Snapdragon 800 tốc độ 2.5 Ghz, màn hình 5.5 inch full HD 1080p, RAM 3 GB. Máy còn được trang bị thỏi pin 3.100 mAh. Những chiếc điện thoại vang bóng một thời

