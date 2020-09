iPad Air mới: Vỏ “na ná” iPad Pro, ruột mạnh ngang laptop

Trong sự kiện Time Flies đêm qua ngày 16/9, Apple đã công bố iPad Air 2020 mới. Sản phẩm nằm ở phân khúc giữa iPad và iPad Pro nhưng tiệm cận iPad Pro hơn cả về thiết kế lẫn cấu hình. iPad Air mới được Apple ưu ái làm mới hoàn toàn về thiết kế, ''na ná'' iPad Pro. Nếu như iPad Air năm 2019 có viền màn hình trên và dưới khá dày cùng nút home kiêm Touch ID, iPad Air 2020 lại có màn hình 10,9 inch nhưng viền mỏng. Máy sở hữu màn hình Liquid Retina thấp hơn iPad Pro và cũng không có tần số quét cao 120 Hz như bản tiền nhiệm, độ phân giải 2360 x 1640 pixel, hỗ trợ True Tone, chống lóa. Tuy nhiên, sản phẩm hỗ trợ bút Apple Pencil thế hệ hai - cập nhật lớn so với phiên bản trước đó. Bút cũng dùng cơ chế hút nam châm và sạc không dây trực tiếp như iPad Pro. Điểm trừ của iPad Air thế hệ thứ 8 là sản phẩm cũng đi kèm với thiếu sót đáng tiếc nhất là nhận dạng khuôn mặt Face ID và được thay thế bằng cảm biến vân tay đặt trên nút nguồn. Đây có thể là thay đổi giúp máy có giá rẻ hơn, phù hợp với nhu cầu người dùng. Bên trong iPad Air mới, Apple thực hiện một số thay đổi lớn đối với vi xử lý khi được trang bị chip Apple A14 Bionic, gồm 6 nhân và 11,8 tỷ transistor - dòng chip dự kiến cũng sẽ trang bị trên iPhone 12. Hiệu suất vi xử lý được cải thiện 40% so với iPad Air trước trong khi khả năng xử lý đồ họa cũng mạnh hơn 30%. Apple chuyển sang dùng cổng USB-C trên iPad Air, giống với iPad Pro. Đây được coi là thay đổi quan trọng giúp iPad Air hỗ trợ công việc tốt hơn, từ việc sạc, sao chép dữ liệu với máy tính hoặc trao đổi thẳng với các thiết bị ngoại vi như máy ảnh, thẻ nhớ... Thiết bị cũng được hỗ trợ sạc 20W và chuyển file 5Gbps. Wi-Fi 6 cũng có mặt, ngoài ra có thêm bản LTE. Mặt sau của máy là camera đơn độ phân giải 12 megapixel, khả năng quay video độ phân giải 4K tốc độ 60 hình/giây, quay chậm 240 hình/giây và hỗ trợ chống rung. Camera FaceTime HD phía trước có độ phân giả 7MP cùng với tính năng smart HDR và hỗ trợ quay phim 1080p 60fps. Hệ thống loa cũng được thiết kế lại và hứa hẹn cho âm thanh nổi, bass tốt hơn nhiều so với đàn anh. Đây cũng là lần đầu tiên iPad Air có tới 5 lựa chọn màu sắc, bao gồm xám đen, bạc, hồng, xanh lá nhạt và xanh dương, bộ nhớ 32GB hoặc 128GB. iPad Air 2020 có giá khởi điểm 599 USD với bộ nhớ 64 GB hoặc 729 USD với bộ nhớ 64 GB, kết nối LTE. Phiên bản 256 GB cũng có sẵn với giá cao hơn 150 USD. Thiết bị sẽ được bán ra vào tháng 10 đi kèm bút cảm ứng Apple Pencil (129 USD), bàn phím Magic Keyboard (299 USD), bàn phím Smart Keyboard Folio (179 USD) và vỏ bảo vệ Smart Folio (79 USD). iPad thế hệ thứ 8 mạnh gấp đôi laptop Windows bán chạy nhất | VTC Now

