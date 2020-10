Huýt sáo có thể tìm tên bài hát ngay trên smartphone

Mới đây, Google đã chính thức bổ sung thêm tính năng tìm kiếm bài hát qua giai điệu ''Hum to Search'' - thứ mà những người mê âm nhạc luôn chờ đợi. Tính năng này của Google không yêu cầu bạn phải nhớ lời bài hát, tên nghệ sĩ hay bất cứ thứ gì khác, cho phép người dùng tìm bài hát dựa trên giai điệu hay tiếng huýt sáo. Tính năng thú vị mới này hoạt động với Google Assistant (trợ lý ảo). Ngoài ra, Google cũng nâng cấp những khả năng tìm kiếm khác bằng AI để đưa ra kết quả chính xác nhất. Trước khi có Google ''Hum to Search'', dân mạng thường truyền tai nhau 5 cách để tìm kiếm bài hát qua giai điệu cực nhanh, đó là tải về những ứng dụng hỗ trợ. Một trong số đó là Track ID. Đây là ứng dụng nổi tiếng trên các máy Sony nhưng bạn có thể tải về cho các thiết bị android khác trên kho CH Play. Giao diện phần mềm này có màu tím, cho phép người dùng thỏa sức tìm kiếm bài hát yêu thích thông qua giai điệu nghe được. TrackID còn lưu lại lịch sử tìm kiếm các bài hát hay cung cấp bảng xếp hạng giúp bạn thưởng thức những bài hát đang đứng Top tìm kiếm hiện nay ở Việt Nam hay các nước khác. Ngang qua một quán cafe hay trung tâm thương mại và nghe được giai điệu cuốn hút mà không biết làm cách nào tìm được ''danh tính'' bài hát đó. SoundHound - ứng dụng tìm kiếm nhạc tương tự như trackID sẽ giúp bạn làm điều ấy. Ngoài tính năng tìm kiếm bài hát theo giai điệu, ứng dụng Musixmatch còn cho phép hiển thị lời bài hát đang phát giúp bạn theo dõi rõ nội dung bài đó. Nhắc đến những app trên điện thoại hỗ trợ tìm kiếm bài hát, không thể bỏ qua Shazam. Bằng cách liên kết với nhiều nền tảng nghe nhạc trực tuyến Shazam đang trở thành một công cụ đoán tên bài hát tốt nhất hiện nay. Đặc biệt, mới đây ứng dụng còn được Apple mua lại và tích hợp trực tiếp vào Siri. Những gì bạn cần làm là tải ứng dụng về iPhone của mình, đọc khẩu lệnh ''Hey Siri'' và khởi chạy Shazam. Ngoài tìm kiếm bằng giọng nói thì Google Assistant còn có thể tìm kiếm bài hát thông qua giai điệu bằng cách nhấn vào biểu tượng micro hoặc hỏi xem bài hát nào đang phát. Tuy nhiên, điểm trừ là đôi khi ''trợ lý'' này cũng có thể dự đoán sai bài hát mà bạn muốn tìm. Google ra mắt tính năng ''Hum to Search'' | Google

