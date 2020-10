Đặt cọc iPhone 12: Viettel, FPT, Cellphone, TGDĐ... shop nào “bia tặng lạc” ngon nhất?

Bộ 4 iPhone 12 đã chính thức trình làng người yêu công nghệ trong sự kiện "Hi, Speed" diễn ra ngày 14/10 vừa qua. Hiện tại, thông tin bao giờ iPhone 12 về Việt Nam và giá bán "về tay" hiện đang được cái iFan Việt vô cùng quan tâm. Tại các chuỗi bán lẻ lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop, Viettel Store và một số chuỗi nhỏ hơn như CellphoneS, Di Động Việt, Hnam Mobile, 24H Store,... việc đặt trước iPhone 12 đã bắt đầu diễn ra. Khách hàng đã bắt đầu đăng ký thông tin để mua iPhone 12 tại các cửa hàng lớn nhỏ. Mức giá dự kiến của iPhone 12 đang từ 21,99 triệu đồng (iPhone 12 Mini 64GB), và cao nhất 43,99 triệu đồng (iPhone 12 Pro Max 512GB). Mặc dù mức giá bán ban đầu giữa các hệ thống đã có sự chênh lệch nhưng mỗi nơi lại có những chương trình ưu đãi với nhiều mức khác nhau cho các khách hàng đặt mua trước iPhone 12 tại hệ thống của mình. Đại lý ủy quyền cao cấp nhất của Apple tại Việt Nam, FPT Shop và F.Studio by FPT chia sẻ, trong thời gian từ ngày 14/10 - 19/11, người dùng đặt mua trước thế hệ iPhone 12 mới của Apple sẽ nhận được ưu đãi trị giá 2,5 triệu đồng kèm trả góp 0%. Ưu đãi này áp dụng cho khách hàng cọc trước 1 triệu đồng, thời gian bảo hành chính hãng cũng tăng lên 2 năm và tặng kèm ốp lưng Silicon chính hãng. Những năm trước, các chuỗi bán lẻ đều công khai số lượng người "đặt gạch", tuy nhiên năm nay chỉ có Thế Giới Di Động và một chuỗi nhỏ khác hiển thị số này trên website. Sau một ngày cho đặt trước, Thế Giới Di Động hiện có khoảng 1.000 đơn đăng ký mua, trong đó có gần 400 khách đã đặt cọc. Nếu xét về quy mô các nhà bán lẻ, có thể ước đoán số lượng người đăng ký mua các máy iPhone 12 hiện tại khoảng trên dưới 3.000 người. Trong khi, hệ thống bán lẻ CellphoneS cũng cho biết đã chính thức cho khách hàng đặt trước iPhone 12 series chính hãng VN/A từ hôm nay, dự kiến trả hàng trong tháng 12. Sau khi có giá chính thức tại Việt Nam các nhà bán lẻ sẽ tung ra các chương trình truyền thông và khuyến mãi mạnh hơn, khi đó có thể kỳ vọng số lượng đơn đặt hàng iPhone 12 tăng nhanh. Apple ra mắt thế hệ iPhone mới và cho đặt trước tại một số thị trường trong tháng này, tuy nhiên tại Việt Nam dự kiến phải từ ngày 20/10 mới có giá chính thức. Máy sẽ giao vào ngày 4/12 sau khi cho đặt hàng trước. iPhone 12 được Apple thay đổi thiết kế so với thế hệ trước, khá giống với thiết kế iPhone 4S, iPhone 5 trước đây. Bên cạnh đó được cải tiến mạnh về camera, màn hình, bộ xử lý, kết nối 5G. iPhone 12 nhận được lời khen về các cải tiến nhưng cũng bị chê trách vì không bán kèm củ sạc, tai nghe bên trong hộp máy dù Apple cho rằng việc này nhằm bảo vệ môi trường. Iphone 12 giá bán bao nhiêu sau khi Apple trình làng bốn mẫu iPhone 12 đều có 5G | Vietnamnet

