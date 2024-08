Hòn đá được trả 350 triệu không bán, chuyên gia thốt lên: Báu vật

Khi đang làm đồng, một lão nông vô tình đụng trúng 1 hòn đá hình "con ngựa" vô cùng kỳ lạ. Vì không biết đây là thứ gì nên ông đã mang về nhà và gọi mọi người ra xem cùng. Khi nhìn thấy hòn đá này, mọi người đều cho rằng trông rất khác thường và khuyên lão nông nên cất kỹ nó. Một thời gian sau, 1 thương nhân từ thành phố tới tận nhà lão nông và đòi mua lại hòn đá với giá 100.000 NDT (hơn 350 triệu VND). Mới đầu ông lão vô cùng vui mừng vì nghĩ rằng mình đã kiếm được một món hời lớn. Tuy nhiên ông lại thắc mắc tại sao người này sẵn sàng mua nó với giá cao vậy? Ông cho rằng hòn đá này có thể là một báu vật nên đã từ chối người thương nhân, sau đó mang đến một trung tâm kiểm định uy tín để tìm kiếm câu trả lời. Sau khi xem xét một lượt, chuyên gia cho biết quyết định của lão nông là hoàn toàn đúng đắn. Nếu ông bán cho người thương nhân kia thì đã bị lỗ một khoản tiền vô cùng lớn. Nguyên nhân là vì hòn đá mà lão nông tìm thấy chính là đá Hồng Hà. Chúng có rất nhiều ở phía sau ngôi làng Mã An thuộc thị trấn Hợp Lý, thành phố Hợp Sơn, Quảng Tây nên nó còn 1 tên gọi khác là đá Mã An. Đá Hồng Hà được tìm thấy ở hạ lưu sông Hồng Thủy, chảy qua phía tây bắc của khu tự trị dân tộc Choang ở Quảng Tây, Trung Quốc. Chúng nổi tiếng nhờ bề mặt bóng bẩy như được phủ 1 lớp men màu tự nhiên quý hiếm.Đá Mã An không chỉ được yêu thích trong và ngoài Trung Quốc nhờ màu sắc mà chúng còn có rất nhiều hình dáng độc đáo. Đá Mã An từng được tìm thấy có lúc là những khối đá lớn cao tới 3,4 m hoặc nhỏ chỉ bằng 1 nắm tay. Được biết, sông Hồng Thủy là một trong những con sông nổi tiếng với nhiều bãi ghềnh, đây là môi trường rất tốt để sản sinh ra những viên đá độc đáo. Khi sông Hồng Thủy đi qua làng Mã An, do sự cản trở của đá ngầm cùng với sự xuất hiện của 1 con kênh sâu đã được đào trong nhiều năm đã hình thành nên 1 vịnh nước dài tới hơn 300m. Khi tới mùa mưa lũ, nước lũ tràn xuống cuốn trôi các tảng đá ngầm vào vịnh. Trong nhiều năm, dòng nước cùng với cát, sỏi đã khiến cho bề mặt của các viên đá trong vịnh trở nên rất mịn. Cộng với sự tác động của chất lượng nước, ánh sáng, bề mặt các viên đá trở nên bóng mịn như 1 lớp men gốm. Do đá Mã An ngày càng khan hiếm, nên hòn đá tương tự như của lão nông tìm thấy, giá thành tối thiểu cũng phải là 10.000.000 NDT (35 tỷ VND). Mời các bạn xem video: Phát hiện kho báu tiền vàng cổ ở Miền Trung Israel. Nguồn: THĐT

