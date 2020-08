Hội Youtuber 2K Việt Nam đọ nhan sắc khá lạ khi tắt filter làm đẹp

Jenny Huỳnh, tên thật là Huỳnh Việt Hoàng Vy bỗng nổi lên như một hiện tượng trên kênh Youtube khi thu hút 568 nghìn theo dõi dù kênh được thành lập chỉ mới 1 năm và bắt đầu đăng tải video được 9 tháng. Cô bé 15 tuổi này sở hữu gương mặt xinh xắn cùng phong cách thời trang năng động, trẻ trung. Thế nhưng khi để mặt mộc, Jenny Huỳnh trông kém tươi tắn, kém rạng rỡ hơn hẳn. Cô bạn có tên Nguyễn Việt Thiên Thư (sinh năm 2007) cũng là cái tên nổi tiếng trong làng Youtuber Việt hiện nay. Lập kênh riêng từ khi mới học lớp 1, và sau 4 năm Thiên Thư đã sở hữu 522k người subscribe cùng loạt video triệu view một cách đáng kinh ngạc. Nữ Youtuber 2K này ghi điểm với khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu cùng sự dạn dĩ, hoạt ngôn khi trò chuyện. Dùng thêm fliter cô nàng trông sẽ rạng rỡ hơn nhưng cô bạn cũng "cân" được cả nhan sắc với cam thường luôn. Nhân vật đang được chú ý trên Youtube thời gian vừa qua không thể không nhắc đến cô bạn Nguyễn Diệu Vân, sinh năm 2002. Vân vừa đạt được học bổng 5,7 tỷ ngành Truyền thông của trường Hobart and William Smith Colleges (HWS - Mỹ). Vẻ ngoài của Diệu Vân được đánh giá khá sắc sảo, ấn tượng trông thấy khi cô nàng đã sử dụng qua flilter. Còn gương mặt mộc quả thực khiến Vân kém sắc hơn hẳn. Xoài Non - vợ của streamer giàu nhất Việt Nam Xemesis có lẽ cái tên không quá xa lạ. Mới đây, cô nàng đang thử sức với vai trò làm Youtuber, thi thoảng thực hiện những video về cuộc sống hàng ngày tuy không được dân tình đón nhận nhiều. Vốn dĩ sở hữu nhan sắc sắc sảo lai Tây, thế nhưng phải thừa nhận rằng chụp hình qua app giúp cô nàng xinh hơn một chút. Chủ sở hữu kênh Gali TV - Đỗ Nhật Quyên một lần nữa chứng minh con gái hơn nhau ở góc chụp và loại filter sử dụng để chỉnh ảnh. Dù lên ảnh "lồng lộn" bao nhiêu thì khi tắt app cô nàng lại để lộ rõ đường nét khuôn mặt kém sắc bấy nhiêu. Mời quý độc giả đón xem thêm video Những kỷ lục ấn tượng trên đường đua YouTube Việt - Nguồn: VTC NOW

