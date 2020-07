Bà Tân Vlogs, NTN và những Youtuber tai tiếng nhất Việt Nam

Nửa năm gần đây, mạng xã hội bỗng xôn xao bởi sự xuất hiện của Bà Tân Vlog, người phụ nữ ở độ tuổi ngũ tuần với những video thực hiện những món ăn "siêu to khổng lồ". Hiện đây là một trong những kênh Youtuber ẩm thực nổi tiếng nhất Việt Nam. Đạt hơn 3 triệu lượt đăng ký chỉ trong vòng 3 tháng bật kênh, bà Tân Vlog đã xuất sắc lọt top 3 kênh đạt nút vàng nhanh nhất trên thế giới. Kênh YouTube của Bà Tân cũng từng lọt vào top 3 kênh YouTube có số lượng người đăng ký theo dõi tăng nhanh nhất thế giới trong 24 giờ. Thời gian đầu, những clip của Bà Tân nhận được lượt xem khủng cùng sự yêu mến của cộng đồng mạng nhờ cách nói chuyện chân chất, các món ăn siêu to độc đáo. Tuy nhiên thời gian gần đây, bà Tân liên tục "mất điểm" bởi loạt lùm xùm liên quan đến vấn đề vệ sinh thực phẩm hay câu view sống ảo. Bà Tân liên tục bị tố "quảng cáo quá lố", "thiếu tự nhiên", hay "dùng muôi cho lợn ăn để làm món thạch khổng lồ",... Bên cạnh đó, gia đình vlog của Bà Tân bị ném đá vì lôi tính mạng con người làm trò đùa hay nội dung không còn sáng tạo như trước. NTN (Nguyễn Thành Nam) là một trong những YouTuber Việt Nam có lượng theo dõi khủng nhất và cũng là vlogger tai tiếng nhất hiện nay. Hiện, kênh của youtuber quê Thái Bình đạt 8,64 lượt đăng ký và kiếm số tiền khủng nhờ những video triệu view. Nội dung những clip của NTN Vlogs chủ yếu là thực hiện thử thách và trò đùa khác lạ, thậm chí nguy hiểm tính mạng, từ thả dao từ trên cao xuống, đốt pháo cho đến đùa cợt với dịch COVID-19,... Cư dân mạng cho rằng những trò đùa của NTN chỉ để câu view nhưng qáu nguy hiểm, có tính chất bạo lực và đặc biệt không phù hợp với trẻ em. Youtuber này còn khiến người xem bức xúc khi 5 lần 7 lượt tuyên bố xóa kênh hay ngừng làm Youtube rồi sau đó quay trở lại...như một trò đùa. Dẫu vậy, những video của NTN vẫn đạt lượng người xem khủng và nhận thu nhập cực cao từ nền tảng mạng xã hội này. Là một trong những YouTuber đình đám trong lĩnh vực review du lịch - ẩm thực thời điểm hiện tại, Khoa Pug đồng thời cũng là vlogger "tai tiếng" với không ít phát ngôn và hành động gây sốc. Từ sau vụ ồn ào liên quan đến resort Aroma, Khoa Pug được nhiều người ủng hộ và theo dõi song chuỗi clip trải nghiệm sau đó đã tố cáo chiêu trò của Youtuber này, từ giật tít câu view, phát ngôn ngông đến chặn anti fan ý kiến,... Những từ khóa như: giả nghèo, đốt tiền, góc khuất, thâm nhập… xuất hiện thường xuyên trên tiêu đề các clip của Khoa nhằm kích thích sự chú ý của người dùng Youtube. Đỉnh điểm là vụ việc Khoa Pug cố tình xúc phạm một nhân viên ở nhà hàng tại Nhật khi người này bày tỏ bức xúc vì bị quay phim khi chưa xin phép. Khoa Pug không một lời xin lỗi, âm thầm xóa clip, châm ngòi cho cuộc tranh cãi và kêu gọi tẩy chay kênh Youtube. Cuối 2018 - đầu 2019, "Ẩm Thực Tam Mao" là một trong những kênh YouTube ẩm thực hot nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, kênh YouTube của anh em Tam Mao bắt đầu gây tranh cãi khi bị nghi thịt chim quý để làm video đăng lên YouTube. Theo một số hình ảnh thu được từ video, nhiều người cho rằng con chim được anh em Tam Mao đem xào sả ớt là loài Diều hoa Miến Điện đang có mặt trong Sách Đỏ cần được bảo tồn. Tuy nhiên do không còn dấu vết về con chim (lông đã bị đốt hết) nên sự việc cũng dần đi vào quên lãng. Đầu tháng 5/2019, kênh này đăng tải một video cho biết mình bị tắt kiếm tiền. Theo một số người nhận định, lý do dẫn đến kênh YouTube "Ẩm thực Tam Mao" bị tắt kiếm tiền là do các video không đáp ứng tiêu chuẩn nội dung hợp lệ.

