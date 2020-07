Hô biến thiết bị nuôi gà ảo Tamagochi thành máy hack mật khẩu wifi

Simone Margaritelli một nhà nghiên cứu bảo mật và người bạn đồng hành là một hacker có nick name hexwaxwing muốn biến việc hack mật khẩu wifi thành một trò giải trí thật ngầu. Vì vậy, họ quyết định biến Tamagotchi, thiết bị nuôi gà ảo từng gây sốt ở thập niên 90 thành một quả bom wifi có tên Pwnagotchi. Phần mềm cho Pwnagotchi hiện đã được đăng tải công khai và cho phép các hacker sử dụng đồng thời có thể chỉnh sửa và bổ sung thêm các plugin cho nó. Bộ đôi trên đã trang bị cho Pwnagotchi một loại kỹ thuật máy học có tên gọi "deep inforcement learning" (học sâu tăng cường), giúp nó có khả năng dò các mạng Wifi xung quanh và tối ưu thời gian của việc thu thập thông tin rò rỉ ra từ quá trình bắt tay 4 bước (4-way handshake) trong mạng Wifi. Tùy địa điểm, trên một con phố đông đúc hay trong văn phòng mà Pwnagotchi có cách thu thập thông tin khác nhau. Để chạy được phần mềm, bạn sẽ cần tới những món đồ sau: một mạch Raspberry Pi Zero W, một thẻ MicroSD ít nhất 8GB, một viên pin ngoài và một màn hình e-paper 2inch nếu muốn thấy một gương mặt dễ thương với nhiều biểu cảm khác nhau. Tổng chi phí cho chúng là khoảng trên dưới 60USD Đối với hexwaxwing, điểm nhấn đáng chú ý nhất của dự án chính là gương mặt đầy biểu cảm. Do vậy, cái màn hình là rất quan trọng. Hexwaxwing cho biết, gương mặt cười là sức hút đặc biệt khiến nhiều người chú ý tới Pwnagotchi. Nhiều hacker không thực sự quan tâm đến việc thu thập dữ liệu hay bẻ khóa quá trình bắt tay Wifi mà chỉ thích thú với ý tưởng về một chiếc Tamagotchi dành cho hacker và khai thác nó cho việc giải trí. Với những ai quan tâm đến việc hack, Pwnagotchi chính là một công cụ học tập tuyệt vời. Công cụ này đã bị giới hạn không gây ra bất kỳ cuộc tấn công từ chối dịch vụ vào thiết bị mà nó thu thập thông tin. Công nghệ bên dưới nó hoàn toàn hợp pháp. Margaritelli cho biết, mục tiêu của công cụ này như một dự án giáo dục để người dùng học hỏi và giải trí với nó đồng thời thúc đẩy các nhà cung cấp chấp nhận các công nghệ Wifi an toàn hơn (802.11w). Pwnagotchi, thiết bị hack wifi với gương mặt cười dễ thương. Ít ai nghĩ rằng thiết bị đã từng gây sốt toàn cầu những năm 90 lại có thể hô biến trở thành thiết bị hack mật khẩu wifi.

