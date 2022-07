Hiện tượng kỳ quái xảy ra tại “vùng đất im lặng” ở Mexico

“ Vùng im lặng”, gọi tắt là “ZoS” được người dân địa phương gọi là Trino Vertex Trino, hay Trino Vertex thuộc hoang mạc Bolson de Mapimi ở bang Durango, Mexico, nằm lấn trên Khu Dự trữ sinh quyển Mapimi, cách biên giới Mỹ 640 km. “Vùng im lặng” hầu như không được khám phá bởi thế giới bên ngoài. Không có bất kỳ nhà cửa nào trong khu vực này ngoài các loài côn trùng, bò sát và các loài thú có vú nhỏ. Nhiều câu chuyện truyền miệng rằng đây là một khu vực không thể nhận được các tín hiệu radio và bất kỳ loại thông tin liên lạc nào khác. Nếu ai đó mang theo la bàn làm công cụ dự phòng, người đó sẽ không thể sử dụng vì mũi tên của la bàn sẽ quay không kiểm soát, gây nhầm lẫn về phương hướng. Vùng đất này chỉ được công chúng biết đến một cách bất thường khi một tên lửa của Mỹ bị rơi trong "Vùng im lặng". Từ đó, nhiều đồn đoán cho rằng chính phủ Mexico đã che giấu những sự việc bí ẩn vì không có các địa điểm du lịch, khách sạn... gần sa mạc này. Theo đó, ngày 11/7/1970, lực lượng Không quân Mỹ tiến hành phóng thử tên lửa Athena từ Căn cứ quân sự Green River. Theo kế hoạch, điểm rơi cách khoảng 1.126km, thuộc White Sands, tiểu bang New Mexico, Mỹ. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì nó đã rơi xuống “Vùng im lặng”. Sau đó, một nhóm các nhà điều tra thuộc không quân Mỹ đã tìm đến điểm rơi của tên lửa và bất ngờ khám phá những hiện tượng dị thường nơi đây.Trong lòng “Vùng im lặng”, các tín hiệu vô tuyến bị “rơi” khi lan truyền trong không khí, biến nó thành một “vùng tối”. Dường như có một sức mạnh vô hình làm cho sóng radio, truyền hình, điện thoại di động và bất kỳ sóng âm thanh nào khác không thể xâm nhập được vào khu vực này. Để nghiên cứu vùng đất kỳ lạ này, Chính phủ Mexico đã cho xây dựng một khu phức hợp nghiên cứu động thực vật và những thành phần chất khoáng trong khu vực để tìm ra lý do vì sao tín hiệu bị biến mất và những hiện tượng lạ khác đã được ghi nhận. Trước tiên, những người sống gần ZoS, đặc biệt là chủ trang trại trong vùng kể rằng họ thấy những ánh sáng bí ẩn trong đêm, những vật thể bay hạ cánh theo phương thẳng đứng khiến các bụi cây bên dưới bốc cháy, các quả cầu bay lượn. Các nhà khoa học đã phát hiện thấy mức quặng sắt với hàm lượng cao, điều này làm gia tăng các phỏng đoán về từ tính bất thường có liên quan đến các khoáng chất có trong lòng đất. Do mức từ tính cao nên các nhà khoa học Mexico đã đặt tên cho địa danh này là “Mar de Tetys” hay “Sea of Thetys”. Một câu chuyện truyền miệng kể lại rằng, có những sinh vật hình người kỳ lạ viếng thăm ZoS. Chủ một trang trại sống gần đó cho biết ông đã gặp ba sinh vật hình người có mái tóc vàng, dài thượt, hai đực và một cái, tất cả đều nói trôi chảy tiếng Tây Ban Nha. Những vị khách luôn xin nước uống chứ không cần thức ăn hay bất cứ thứ gì khác. Còn một nhóm các nhà điều tra truyền hình cho biết họ đã bị bất tỉnh bởi một đám mây bụi bất thường. Ngay cả các loài động vật cũng bị đột biến tại đây, có những giống loài thực vật quý hiếm mà không tìm thấy ở bất cứ nơi nào. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

“ Vùng im lặng”, gọi tắt là “ZoS” được người dân địa phương gọi là Trino Vertex Trino, hay Trino Vertex thuộc hoang mạc Bolson de Mapimi ở bang Durango, Mexico, nằm lấn trên Khu Dự trữ sinh quyển Mapimi, cách biên giới Mỹ 640 km. “Vùng im lặng” hầu như không được khám phá bởi thế giới bên ngoài. Không có bất kỳ nhà cửa nào trong khu vực này ngoài các loài côn trùng, bò sát và các loài thú có vú nhỏ. Nhiều câu chuyện truyền miệng rằng đây là một khu vực không thể nhận được các tín hiệu radio và bất kỳ loại thông tin liên lạc nào khác. Nếu ai đó mang theo la bàn làm công cụ dự phòng, người đó sẽ không thể sử dụng vì mũi tên của la bàn sẽ quay không kiểm soát, gây nhầm lẫn về phương hướng. Vùng đất này chỉ được công chúng biết đến một cách bất thường khi một tên lửa của Mỹ bị rơi trong "Vùng im lặng". Từ đó, nhiều đồn đoán cho rằng chính phủ Mexico đã che giấu những sự việc bí ẩn vì không có các địa điểm du lịch, khách sạn... gần sa mạc này. Theo đó, ngày 11/7/1970, lực lượng Không quân Mỹ tiến hành phóng thử tên lửa Athena từ Căn cứ quân sự Green River. Theo kế hoạch, điểm rơi cách khoảng 1.126km, thuộc White Sands, tiểu bang New Mexico, Mỹ. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì nó đã rơi xuống “Vùng im lặng”. Sau đó, một nhóm các nhà điều tra thuộc không quân Mỹ đã tìm đến điểm rơi của tên lửa và bất ngờ khám phá những hiện tượng dị thường nơi đây. Trong lòng “Vùng im lặng” , các tín hiệu vô tuyến bị “rơi” khi lan truyền trong không khí, biến nó thành một “vùng tối”. Dường như có một sức mạnh vô hình làm cho sóng radio, truyền hình, điện thoại di động và bất kỳ sóng âm thanh nào khác không thể xâm nhập được vào khu vực này. Để nghiên cứu vùng đất kỳ lạ này, Chính phủ Mexico đã cho xây dựng một khu phức hợp nghiên cứu động thực vật và những thành phần chất khoáng trong khu vực để tìm ra lý do vì sao tín hiệu bị biến mất và những hiện tượng lạ khác đã được ghi nhận. Trước tiên, những người sống gần ZoS, đặc biệt là chủ trang trại trong vùng kể rằng họ thấy những ánh sáng bí ẩn trong đêm, những vật thể bay hạ cánh theo phương thẳng đứng khiến các bụi cây bên dưới bốc cháy, các quả cầu bay lượn. Các nhà khoa học đã phát hiện thấy mức quặng sắt với hàm lượng cao, điều này làm gia tăng các phỏng đoán về từ tính bất thường có liên quan đến các khoáng chất có trong lòng đất. Do mức từ tính cao nên các nhà khoa học Mexico đã đặt tên cho địa danh này là “Mar de Tetys” hay “Sea of Thetys”. Một câu chuyện truyền miệng kể lại rằng, có những sinh vật hình người kỳ lạ viếng thăm ZoS. Chủ một trang trại sống gần đó cho biết ông đã gặp ba sinh vật hình người có mái tóc vàng, dài thượt, hai đực và một cái, tất cả đều nói trôi chảy tiếng Tây Ban Nha. Những vị khách luôn xin nước uống chứ không cần thức ăn hay bất cứ thứ gì khác. Còn một nhóm các nhà điều tra truyền hình cho biết họ đã bị bất tỉnh bởi một đám mây bụi bất thường. Ngay cả các loài động vật cũng bị đột biến tại đây, có những giống loài thực vật quý hiếm mà không tìm thấy ở bất cứ nơi nào. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV