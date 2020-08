Hết hồn khi nữ streamer hot nhất Trung Quốc lộ mặt biến dạng

Phùng Đề Mạc (Feng Timo) là một trong những streamer có tầm ảnh hưởng nhất tại Trung Quốc, không hề kém cạnh các ngôi sao hạng A. Hoạt động trên nền tảng Douyu, cô nàng được yêu thích bởi nhan sắc ngọt ngào, làn da trắng bóc cùng nụ cười tỏa nắng đốn tim người xem. Ngoài vai trò là một streamer của game Liên Minh Huyền Thoại, vài năm trở lại đây Phùng Đề Mạc còn được biết đến là một ca sĩ mạng, chuyên cover các tác phẩm của ca sĩ nổi tiếng. Giọng hát ngọt ngào cùng gương mặt xinh đẹp giúp cô nàng ghi điểm trong mắt nhiều người hâm mộ, số lượng người theo dõi tăng khủng. Đề Mạc thường xuyên nhận được tiền và quà của người hâm mộ tặng qua các nền tảng donate, cô cũng rất chăm chỉ tham gia các sự kiện, show diễn. Cũng nhờ đó, nữ streamer này được xem là sở hữu thu nhập cao nhất xứ Trung, lên đến khoảng 30 triệu NDT (98 tỷ đồng). Tuy nhiên gần đây, Phùng Đề Mạc đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao trên mạng xã hội bởi hình ảnh "tố" nhan sắc khác lạ, bị nghi là biến chứng do phẫu thuật thẩm mỹ. Theo đó, trong sự kiện mới nhất, nữ streamer số 1 Trung Quốc để lộ khuôn mặt "biến dạng" kém xinh, phần mũi nhọn hoắt, bọng mắt sưng phồng, khác xa so với hình ảnh thường xuất hiện trên livestream. Cô bị cư dân mạng cho rằng can thiệp "dao kéo" quá đà để nâng tầm nhan sắc, lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ. Trước đó, Phùng Đề Mạc từng vướng thị phi khi để lộ gương mặt khác lạ trên sóng livestream do vô tình tắt app làm đẹp. Hay vụ việc gây sốc nhất là nữ streamer nổi tiếng nhất xứ Trung này lộ chiều cao chỉ...1m3 trong lúc stream, chẳng với tới ngăn cao của tủ lạnh mà phải đứng lên ghế. Tỉ lệ nghịch với "khuôn mặt vàng" thường thấy trên livestream, Phùng Đề Mạc khiến fan thất vọng khi ngoài đời chẳng khác nào một đứa trẻ. Thậm chí khi đứng trên sân khấu trình diễn, hình ảnh thực của cô trông chẳng khác nào một đứa trẻ, đứng lọt thỏm giữa dàn vũ công khiến người xem "hết hồn". Cô còn từng vướng thị phi khi để lộ gương mặt khác lạ trên sóng livestream do vô tình tắt app làm đẹp. Phùng Đề Mạc hiện nằm trong top hotgirl mạng số một Trung Quốc. Cô được đánh giá là người có ảnh lớn bậc nhất đối với cộng đồng mạng nước này, với hơn 20 triệu người theo dõi trên kênh livestream và hơn 10 triệu người trên trang cá nhân. Phùng Đề Mạc tốt nghiệp đại học Sư phạm ở Bắc Kinh. Cô từng là giảng viên của trường dạy nghề ở Trùng Khánh nhưng sau đó từ bỏ việc dạy học để trở thành streamer. Thu nhập của cô nàng không chỉ tới từ lương mà còn từ các khoản donate, nhận quảng cáo, đi diễn tại các show,... Feng Timo hát cực hay trên show truyền hình thực tế. Nguồn: Youtube

