Hé lộ sự thật về 'trái tim tử thần' của các thiên hà

Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Monthly Notices of the Royal Astronomical Society đã phát hiện ra rằng các lỗ đen "quái vật" ở trung tâm các thiên hà không chỉ là những " trái tim tử thần" mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa sự phát triển của thiên hà. (Ảnh: Phys.org) Các lỗ đen này phát ra các tia siêu thanh mạnh mẽ, giống như cơ hoành trong cơ thể con người, giúp điều hòa năng lượng và làm chậm quá trình tích tụ khí trong thiên hà. Điều này ngăn các thiên hà phát triển quá nhanh và trở thành "thây ma" - những thiên hà không còn quá trình hình thành sao.(Ảnh: Phys.org) Nhờ cơ chế này, nhiều thế giới bên trong các thiên hà có cơ hội sinh ra và phát triển trước khi thiên hà hết vòng đời. Nếu không có các "trái tim tử thần" này, vũ trụ sẽ già đi nhanh hơn và chúng ta có thể chỉ thấy những thiên hà khổng lồ chứa đầy các ngôi sao chết. (Ảnh: Space Daily) Lỗ đen, một trong những hiện tượng kỳ bí và hấp dẫn nhất của vũ trụ, là đối tượng của nhiều nghiên cứu và tranh luận khoa học trong nhiều thập kỷ qua. Mặc dù khái niệm lỗ đen đã được dự đoán từ lý thuyết tương đối rộng của Albert Einstein vào năm 1915, chỉ đến gần đây, những khám phá mới và hình ảnh đầu tiên về lỗ đen mới thực sự mang lại cái nhìn rõ nét hơn về chúng. (Ảnh: Space.com) Lỗ đen là một vùng trong không gian nơi lực hấp dẫn mạnh đến mức không có gì, kể cả ánh sáng, có thể thoát ra khỏi nó. Biên giới xung quanh vùng này được gọi là chân trời sự kiện. Bên trong chân trời sự kiện, mọi vật chất và bức xạ bị hút vào tâm của lỗ đen, nơi mật độ và lực hấp dẫn trở nên vô hạn, được gọi là điểm kỳ dị. (Ảnh: Wikipedia) Lỗ đen có thể hình thành từ sự sụp đổ của các ngôi sao khổng lồ sau khi chúng đã tiêu thụ hết nhiên liệu hạt nhân của mình. Khi ngôi sao không thể duy trì sự cân bằng giữa lực hấp dẫn và áp suất nhiệt hạch, nó sụp đổ vào chính mình, tạo thành một lỗ đen. Ngoài ra, lỗ đen còn có thể hình thành từ sự va chạm của hai ngôi sao neutron, một sự kiện vũ trụ cực kỳ mạnh mẽ và hiếm hoi. (Ảnh: Aeon) Một trong những bước ngoặt lớn nhất trong việc nghiên cứu lỗ đen là vào năm 2019, khi nhóm khoa học Event Horizon Telescope (EHT) công bố hình ảnh đầu tiên của một lỗ đen nằm ở trung tâm thiên hà Messier 87. Hình ảnh này cho thấy một vòng sáng bao quanh một vùng tối, nơi ánh sáng bị hấp dẫn mạnh mẽ vào trong lỗ đen. Đây là một minh chứng rõ ràng về sự tồn tại của lỗ đen và là kết quả của nhiều năm hợp tác giữa các đài quan sát trên khắp thế giới. (Ảnh: The New York Times) Lỗ đen không chỉ là những hố sâu trong không gian. Chúng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và tiến hóa của các thiên hà. Nhiều thiên hà, bao gồm cả dải Ngân Hà của chúng ta, có một lỗ đen siêu khối lượng ở trung tâm. Những lỗ đen này ảnh hưởng đến sự chuyển động của các ngôi sao và khí trong thiên hà, góp phần vào sự hình thành các cấu trúc vũ trụ lớn hơn. (Ảnh: NASA Science) Dù đã có nhiều tiến bộ, vẫn còn rất nhiều điều về lỗ đen mà chúng ta chưa hiểu rõ. Một trong những câu hỏi lớn nhất là về sự tồn tại của điểm kỳ dị và những gì xảy ra bên trong chân trời sự kiện. Ngoài ra, các lỗ đen có thể là cánh cửa dẫn đến các vùng khác của vũ trụ hay thậm chí là các vũ trụ khác? Những câu hỏi này vẫn đang chờ đợi các nhà khoa học khám phá và trả lời. (Ảnh: NASA Science)

