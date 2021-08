Hé lộ "kho báu" vô giá trời ban ở vườn quốc gia Núi Chúa

Vườn quốc gia Núi Chúa nằm trên địa bàn hai huyện Ninh Hải và Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận với diện tích là 29.865 ha.





Vườn quốc gia Núi Chúa có diện tích rừng khô hạn rộng lớn đặc trưng và độc đáo của Việt Nam và diện tích rừng thường xanh cây lá rộng xen kẽ cây lá kim đặc trưng của vùng khí hậu á nhiệt đới ẩm.





Nơi đây sở hữu 1.265 loài thực vật bậc cao có mạch và 306 loài động vật (gồm lớp chim, thú, bò sát và lưỡng cư), đặc biệt có nhiều loài động, thực vật quý hiếm.





Ngoài ra, vườn quốc gia Núi Chúa còn có 350 loài san hô, trong đó có 307 loài san hô cứng tạo rạn thuộc 59 giống, 15 họ, đặc biệt có 46 loài san hô được ghi nhận là phân loại mới tại Việt Nam.



Vườn quốc gia Núi Chúa cũng được ghi nhận là nơi có quần thể rùa biển đến sinh sản gồm: đồi mồi (Eretmochelys imbricata), rùa xanh (Chelonia mydas), đồi mồi dứa (Lepidochelys olivacea). Nói đến vườn quốc gia Núi Chúa, người ta sẽ nghĩ ngay đến Hang Rái kỳ ảo, nơi được ví là "thác trên biển" duy nhất ở Việt Nam. Mặc dù có tên là Hang Rái nhưng địa điểm này không phải là một hang động mà giống như là một thác nước ở trên mặt biển. Hang Rái đẹp nhất là vào lúc bình minh. Lớp rêu xanh cùng dòng nước biển đổi màu một cách diệu kỳ theo ánh mặt trời. Vách núi cheo leo nổi bật giữa nền trời xanh ngắt. Nắng càng lên cao càng khiến mặt biển trong tựa như những đám mây bồng bềnh. Núi Chúa cũng là một kho báu trời ban khác mà Vườn quốc gia Núi Chúa sở hữu. Núi cao xấp xỉ hơn 1.000m trên mực nước biển. Nhìn từ ảnh vệ tinh, Núi Chúa có hình dạng như một con rùa có đầu quay về phía Nam. Muốn chinh phục đỉnh núi đòi hỏi du khách phải đủ kiên trì vượt qua 6 đỉnh núi chúa chắt, chúa cháu, chúa em, chúa anh, chúa chồng, chúa vợ. Vĩnh Hy là một vịnh nhỏ thuộc quần thể vườn quốc gia Núi Chúa. Nơi đây sở hữu những rạn san hô đẹp huyền ảo cùng các đàn cá nhiều màu sắc bơi lội trong làn nước trong vắt. Những rạn san hô ở ngay rìa các đảo, cách mặt nước biển từ 2 đến 4 m. Rất nhiều tour cho khách du lịch tham quan vịnh, lặn biển ngắm san hô. Bãi Nước Ngọt là một bãi biển với phía bên ngoài là biển, bên trong là một con suối chảy từ trong lòng núi. Đây cũng là một kho báu của vườn quốc gia Núi Chúa. Biển ở đây được cho là đẹp nhất vùng Tứ Bình với nước trong vắt, cát trắng mịn bên những gồ đá có hình hài độc đáo, thậm chí bạn có thể thấy được những sinh vật bơi dưới dòng nước rất thú vị. Hồ Đá Vách có chiều dài chừng 80m, ngang 50m, sâu 1,5m, ở độ cao 236m so với mực nước biển nằm trong vườn quốc gia Núi Chúa. Mặt hồ có nhiều vỉa đá nổi như những hòn non bộ xen lẫn những tán cây truông gai, găng néo… soi bóng quanh hồ. Trên mặt nước là những dây rau muống tạo đường xanh mềm mại, uốn lượn. Do vị trí đặc biệt nên hồ Đá Vách có thể trữ lại phần lớn lượng nước mưa từ các dãy núi lân cận đổ về. Vào mùa khô kiệt, nước vẫn còn lấp xấp nên một số loại cá, ếch nhái, rắn, chà vá, voọc, sơn dương, quạ, diệc… vẫn tụ về đây sinh sống. Đặc biệt, vườn quốc gia Núi Chúa còn sở hữu những bãi biển trong xanh nối tiếp nhau vô cùng hoang sơ như bãi Thùng, bãi Thịt, bãi Hời, bãi Kinh, bãi Nước Đỏ, bãi Chà Là, bãi Bình Tiên, bãi Chuối…

Vườn quốc gia Núi Chúa cũng được ghi nhận là nơi có quần thể rùa biển đến sinh sản gồm: đồi mồi (Eretmochelys imbricata), rùa xanh (Chelonia mydas), đồi mồi dứa (Lepidochelys olivacea). Nói đến vườn quốc gia Núi Chúa, người ta sẽ nghĩ ngay đến Hang Rái kỳ ảo, nơi được ví là "thác trên biển" duy nhất ở Việt Nam. Mặc dù có tên là Hang Rái nhưng địa điểm này không phải là một hang động mà giống như là một thác nước ở trên mặt biển. Hang Rái đẹp nhất là vào lúc bình minh. Lớp rêu xanh cùng dòng nước biển đổi màu một cách diệu kỳ theo ánh mặt trời. Vách núi cheo leo nổi bật giữa nền trời xanh ngắt. Nắng càng lên cao càng khiến mặt biển trong tựa như những đám mây bồng bềnh. Núi Chúa cũng là một kho báu trời ban khác mà Vườn quốc gia Núi Chúa sở hữu. Núi cao xấp xỉ hơn 1.000m trên mực nước biển. Nhìn từ ảnh vệ tinh, Núi Chúa có hình dạng như một con rùa có đầu quay về phía Nam. Muốn chinh phục đỉnh núi đòi hỏi du khách phải đủ kiên trì vượt qua 6 đỉnh núi chúa chắt, chúa cháu, chúa em, chúa anh, chúa chồng, chúa vợ. Vĩnh Hy là một vịnh nhỏ thuộc quần thể vườn quốc gia Núi Chúa. Nơi đây sở hữu những rạn san hô đẹp huyền ảo cùng các đàn cá nhiều màu sắc bơi lội trong làn nước trong vắt. Những rạn san hô ở ngay rìa các đảo, cách mặt nước biển từ 2 đến 4 m. Rất nhiều tour cho khách du lịch tham quan vịnh, lặn biển ngắm san hô. Bãi Nước Ngọt là một bãi biển với phía bên ngoài là biển, bên trong là một con suối chảy từ trong lòng núi. Đây cũng là một kho báu của vườn quốc gia Núi Chúa. Biển ở đây được cho là đẹp nhất vùng Tứ Bình với nước trong vắt, cát trắng mịn bên những gồ đá có hình hài độc đáo, thậm chí bạn có thể thấy được những sinh vật bơi dưới dòng nước rất thú vị. Hồ Đá Vách có chiều dài chừng 80m, ngang 50m, sâu 1,5m, ở độ cao 236m so với mực nước biển nằm trong vườn quốc gia Núi Chúa. Mặt hồ có nhiều vỉa đá nổi như những hòn non bộ xen lẫn những tán cây truông gai, găng néo… soi bóng quanh hồ. Trên mặt nước là những dây rau muống tạo đường xanh mềm mại, uốn lượn. Do vị trí đặc biệt nên hồ Đá Vách có thể trữ lại phần lớn lượng nước mưa từ các dãy núi lân cận đổ về. Vào mùa khô kiệt, nước vẫn còn lấp xấp nên một số loại cá, ếch nhái, rắn, chà vá, voọc, sơn dương, quạ, diệc… vẫn tụ về đây sinh sống. Đặc biệt, vườn quốc gia Núi Chúa còn sở hữu những bãi biển trong xanh nối tiếp nhau vô cùng hoang sơ như bãi Thùng, bãi Thịt, bãi Hời, bãi Kinh, bãi Nước Đỏ, bãi Chà Là, bãi Bình Tiên, bãi Chuối…