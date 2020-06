Hành tinh bọc kim cương sở hữu “tài sản kếch xù” nhất vũ trụ

Hành tinh kim cương 55 Cancri E cách Trái Đất 40 năm ánh sáng, được biết đến là hành tinh giàu có nhất vũ trụ. Được cấu tạo chủ yếu là carbon và với sức ép cũng như nhiệt độ bề mặt lên tới 2.400 độ C, hành tinh này được cho là được bao phủ toàn là kim cương. Sở hữu ''tài sản kếch xù'' chẳng kém là Hành tinh mưa đá quý HAT-P-7b nằm trong chòm sao Thiên Nga, cách Trái Đất 1.000 năm ánh sáng. Hành tinh này cho những cơn mưa san hô và hổ phách nhờ có nhôm oxit (corundum) kết tủa với hàm lượng cao trong không khí. Nằm cách Trái Đất 62 năm ánh sáng, hành tinh có màu xanh đậm tuyệt đẹp này được gọi là hành tinh mưa kính. Sở dĩ mang màu sắc huyền ảo bởi bởi bầu khí quyển lạ lùng ở đây được tạo nên chủ yếu là các phân tử silicate. Toàn bộ hành tinh băng giá được bao phủ một lớp băng dày, không có bất kỳ sự sống nào có thể tồn tại. Vì cách quá xa ngôi sao mà nó quay quanh nên hành tinh này có nhiệt độ bề mặt là âm 220 độ C Độc đáo không kém hành tinh kim cương là Gj-504b - hành tinh màu hồng duy nhất được phát hiện ngoài vũ trụ. Nó quay quanh một ngôi sao ở khoảng cách xa gần gấp 9 lần khoảng cách giữa sao Mộc và Mặt Trời, luôn tỏa nhiệt và phát sáng nên có màu sắc lạ. Sự hình thành của hành tinh Hd 106906 đến nay vẫn là một bí ẩn. Hành tinh nằm trong chòm Nam Thập Tự cách Trái Đất 300 năm ánh sáng này quay quanh một ngôi sao cách nó 96 tỷ km, gấp 20 lần khoảng cách giữa Mặt Trời và sao Hải Vương. Tres-2b được gọi là hành tinh đen hơn than, là một ngoại hành tinh vô cùng tăm tối khi chỉ có 1% ánh sáng chiếu đến. Ánh sáng được phản chiếu lên nó có màu đỏ nên hành tinh này có một màu sắc vô cùng ghê rợn. Gliese 581c là một ngoại hành tinh nằm cách Trái Đất 20 năm ánh sáng, có 2 nửa nóng chảy và băng giá, có khả năng sự sống giống hành tinh của chúng ta. Năm 2008, con người đã gửi tín hiệu tới Gliese 581c và năm 2029, thông điệp đó sẽ đến hành tinh này. Ngoài vũ trụ tồn tại rất nhiều hành tinh độc đáo khác nữa, trong đó có những hành tinh còn..."già'' hơn vũ trụ. Số tuổi ước tính của Psr B1620-26 B là 13 tỷ năm, được hình thành sau vụ nổ Big Bang gần 1 tỷ năm, quay quanh một chòm sao đông đúc gồm hơn 100.000 ngôi sao. Phát Hiện Trái Đất Thứ 2 Chứa Đầy Kim Cương. Nguồn: Youtube

