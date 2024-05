Hang tử thần đoạt mạng người trong tích tắc chứa một chất kịch độc

Nằm ở rìa núi lửa Poas, hang tử thần chỉ sâu 2 mét và dài 3 mét, nhưng khí CO2 bên trong không màu, không mùi, và không vị, gây tử vong gần như ngay lập tức. Hiện tượng khí CO2 rò rỉ qua các vết nứt trên lớp vỏ Trái đất có thể liên quan đến đứt gãy San Miguel và hoạt động của núi lửa gần đó. Hang tử thần tạo ra khoảng 30kg CO2 mỗi giờ, khiến nó trở thành một trong những hang động nguy hiểm nhất Costa Rica. Hang được phát hiện tình cờ khi một công nhân cảm thấy mệt mỏi gần lối vào. Hiện tại, khu vực này được bảo vệ bởi hàng rào và cảnh báo đa ngôn ngữ để đảm bảo an toàn cho du khách. Các hướng dẫn viên du lịch thường sử dụng ngọn đuốc để minh họa sự nguy hiểm của hang, khi ngọn lửa tắt ngay lập tức do thiếu oxy và nồng độ CO2 cao. Ngộ độc CO2 có thể gây ra các triệu chứng nghiêm trọng như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, khó thở, và trong trường hợp nặng, có thể dẫn đến tử vong. Hang tử thần đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch do tính nguy hiểm và kỳ lạ của nó, mặc dù việc vào bên trong là rất khó khăn và nguy hiểm. Mời quý độc giả xem thêm video: Lạc lối trong khách sạn hang động độc đáo ở Thổ Nhĩ Kỳ.

