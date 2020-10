Hàng không bị cấm, “con đường” nào đưa iPhone 12 về Việt Nam?

Apple sẽ chính thức ra mắt thế hệ iPhone mới tại sự kiện có tên "Hi, Speed", diễn ra vào 10h ngày 13/10 (0h ngày 14/10, theo giờ Việt Nam). iPhone 12 được đồn đoán sẽ có 4 phiên bản với thiết kế mới, mạng 5G và được trang bị màn hình 120 Hz. Thông thường khi Apple vừa mở bán iPhone mới thì Việt Nam sẽ có máy cùng ngày với các thị trường khác, có thời điểm máy còn về trước ngày mở bán hay thậm chí trước lễ ra mắt sản phẩm. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của COVID-19, hàng không gián đoạn, nhiều người lo ngại sản phẩm sẽ về muộn hơn và bị đội giá lên gấp nhiều lần. Một số người am hiểu thị trường iPhone xách tay cho rằng những chiếc iPhone 12 đầu tiên về Việt Nam có thể được bán với mức giá lên đến cả trăm triệu đồng. Nghe thì có vẻ vô lý nhưng điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Ngày 30/9, tờ Straits Times (Singapore) đưa tin nước này sẽ mở cửa biên giới với người dân từ Việt Nam và Australia (trừ bang Victoria) từ 8/10. Nhiều cửa hàng xách tay đã có kế hoạch đón iPhone 12, nhưng hành trình này có thể sẽ gian nan hơn mọi năm. Trong thời gian đầu hoạt động trở lại, mỗi ngày Singapore Airlines chỉ có một chuyến bay từ Việt Nam sang Singapore, chiều khứ hồi hiện vẫn chưa có lịch bay. Để có hàng sớm nhất, dân buôn Việt Nam thường sang Singapore mua máy ở thời điểm mở bán, sau đó bay về trả hàng cho những người đặt mua sớm. Ngoài vé máy bay, các khoản phí khác để phục vụ cho chuyến đi sang Singapore không hề rẻ cũng là trở ngại với những người muốn sở hữu hay mang iPhone 12 về để bán. Những khó khăn này khiến giá của những chiếc iPhone đầu tiên không thể thấp như mọi năm. Trong khi đó, một số dân buôn khác dự đoán iPhone mới từ Hong Kong có thể sẽ về Việt Nam sớm hơn so với hàng Singapore, thậm chí có mức giá "dễ chịu" hơn. Apple thường mở bán iPhone mới sau tầm 10 ngày kể từ lễ ra mắt. Các thị trường được ưu tiên gồm Mỹ, châu Âu, Úc, một số nước châu Á nhưng không có Việt Nam. Do vậy, để đáp ứng nhu cầu của người mua, các cửa hàng thường nhập máy ở các thị trường Mỹ, Singapore, Úc, Hồng Kông về bán. Nguồn hàng này thường được gọi chung là hàng xách tay. Ở một, hai ngày đầu mở bán, giá iPhone xách tay tại Việt Nam bị đội lên khoảng gấp rưỡi đến gấp đôi so với giá niêm yết của Apple, giá bán sau đó giảm dần. Tuy nhiên vài năm gần đây giá iPhone mới về Việt Nam giảm hẳn do Singapore được mở bán đồng thời với Mỹ, việc đi lại dễ dàng hơn. Một số người chuyên buôn iPhone đánh giá mẫu iPhone 12 sẽ làm thị trường di động trở nên nhộn nhịp vào cuối năm. Tuy vậy lượng người mua có thể giảm hẳn so với mọi năm, đặc biệt trong lúc kinh tế khó khăn do dịch bệnh. Năm nay sự kiện ra mắt thế hệ iPhone mới với tên gọi "Hi, Speed" (tạm dịch: Xin chào, Tốc độ), giới công nghệ đánh giá Apple sẽ tập trung vào tốc độ vi xử lý của con chip A14 Bionic dự kiến sẽ trang bị trên iPhone 12. Theo GSMArena, trong thời gian chờ đợi, trang web Cửa hàng trực tuyến nổi tiếng Tmall của Trung Quốc đã đưa ra con số ước tính giá bán dành cho tất cả các phiên bản iPhone 12 mà Apple sắp ra mắt. Về cơ bản, sản phẩm rẻ nhất là iPhone 12 mini sẽ có giá khởi điểm 649 USD, trong khi đó cao cấp nhất sẽ là iPhone 12 Pro Max 512 GB được bán với giá 1.399 USD. Ngoài iPhone 12, trong sự kiện vào 13/10 tới đây Apple còn có thể ra mắt tai nghe AirPods Studio, AirTags và HomePod Mini. Tin buồn cho iPhone 12 | THDT

