Hài hước chiếc áo du lịch đặc biệt phá tan rào cản ngôn ngữ

Nếu bạn có kế hoạch đi du lịch đến một quốc gia không có chung ngôn ngữ, điều khó khăn nhất là làm sao có thể giao tiếp được với người bản địa. Thông thường cách đơn giản nhất là dùng ngôn ngữ ký hiệu hoặc phức tạp hơn là dùng công cụ dịch trực tuyến. Nhưng có một cách vô cùng hiệu quả mà bạn có thể giao tiếp nhanh với người dân bản địa, đó là thông qua các biểu tượng quen thuộc được in trên chiếc áo đặc biệt này. Chiếc áo thú vị in hình đủ mọi biểu tượng quan trọng của thương hiệu IconSpeak chắc chắn sẽ là một công cụ đơn giản mà hiệu quả để bạn có thể thoải mái đi du lịch khắp nơi. Theo Petapixel, dòng áo Word Edtion với 39 biểu tượng được sắp xếp theo dạng lưới 5x8. Những biểu tượng rất quen thuộc, từ trạm xe buýt, sân bay, phòng vệ sinh, bệnh viện đến nhà hàng. Đại diện IconSpeak chia sẻ: "Đây là một chiếc áo phông, không phải là ứng dụng và nó có thể tương tác khi sử dụng, đặc biệt là không cần pin và siêu bền". George, Steven và Florian, ba anh chàng Thụy Sỹ sáng lập IconSpeak cho biết: "Nhiều lần chúng tôi phải đối mặt với rào cản ngôn ngữ và chúng tôi vượt qua bằng cách vẽ các dấu hiệu, biểu tượng trên một tờ giấy, bản đồ hoặc đất. Chúng tôi nghĩ rằng sẽ rất tuyệt vời nếu có một bộ biểu tượng thiết yếu bên mình và bạn có thể sử dụng nó vĩnh viễn bất cứ khi nào bạn cần". Mong muốn cuối cùng của IconSpeak là tạo ra một ngôn ngữ biểu tượng chung và có thể sử dụng và hiểu được trên toàn thế giới. Ngoài dòng World Edition cũng có các dòng áo khác ví dụ như Country and City sở hữu các icon chuyên biệt đối với một vùng đất. Lên taxi hoặc xe ôm, chỉ vào biểu tượng trên áo và mô tả cử chỉ. Thật là đơn giản! Các dòng sản phẩm liên quan của thương hiệu này gồm có cả áo ba lỗ, túi canvas, ốp điện thoại... Loại áo thiết kế dạng basic nên phù hợp với cả phụ nữ và đàn ông. Thiết kế đơn giản với những kí hiệu quen thuộc, cần thiết trong đời sống. Quên từ vựng, mất thời gian để vẽ ra giấy, khó khăn trong việc dùng ngôn ngữ cử chỉ... sẽ được chiếc áo này xử lý nhanh chóng. Đây sẽ là một người bạn đồng hành mới của những người ưa dịch chuyển trong các cuộc khám phá vùng đất mới. Những chiếc áo du lịch đặc biệt của IconSpeak hiện có giá bán trên gian hàng trực tuyến là 29 USD (khoảng 674 ngàn đồng) cho áo tanktop, 33 USD (767 ngàn đồng) cho áo phông và 44 USD cho áo nỉ (1 triệu đồng).

Nếu bạn có kế hoạch đi du lịch đến một quốc gia không có chung ngôn ngữ, điều khó khăn nhất là làm sao có thể giao tiếp được với người bản địa. Thông thường cách đơn giản nhất là dùng ngôn ngữ ký hiệu hoặc phức tạp hơn là dùng công cụ dịch trực tuyến. Nhưng có một cách vô cùng hiệu quả mà bạn có thể giao tiếp nhanh với người dân bản địa, đó là thông qua các biểu tượng quen thuộc được in trên chiếc áo đặc biệt này. Chiếc áo thú vị in hình đủ mọi biểu tượng quan trọng của thương hiệu IconSpeak chắc chắn sẽ là một công cụ đơn giản mà hiệu quả để bạn có thể thoải mái đi du lịch khắp nơi. Theo Petapixel, dòng áo Word Edtion với 39 biểu tượng được sắp xếp theo dạng lưới 5x8. Những biểu tượng rất quen thuộc, từ trạm xe buýt, sân bay, phòng vệ sinh, bệnh viện đến nhà hàng. Đại diện IconSpeak chia sẻ: "Đây là một chiếc áo phông, không phải là ứng dụng và nó có thể tương tác khi sử dụng, đặc biệt là không cần pin và siêu bền". George, Steven và Florian, ba anh chàng Thụy Sỹ sáng lập IconSpeak cho biết: "Nhiều lần chúng tôi phải đối mặt với rào cản ngôn ngữ và chúng tôi vượt qua bằng cách vẽ các dấu hiệu, biểu tượng trên một tờ giấy, bản đồ hoặc đất. Chúng tôi nghĩ rằng sẽ rất tuyệt vời nếu có một bộ biểu tượng thiết yếu bên mình và bạn có thể sử dụng nó vĩnh viễn bất cứ khi nào bạn cần". Mong muốn cuối cùng của IconSpeak là tạo ra một ngôn ngữ biểu tượng chung và có thể sử dụng và hiểu được trên toàn thế giới. Ngoài dòng World Edition cũng có các dòng áo khác ví dụ như Country and City sở hữu các icon chuyên biệt đối với một vùng đất. Lên taxi hoặc xe ôm, chỉ vào biểu tượng trên áo và mô tả cử chỉ. Thật là đơn giản! Các dòng sản phẩm liên quan của thương hiệu này gồm có cả áo ba lỗ, túi canvas, ốp điện thoại... Loại áo thiết kế dạng basic nên phù hợp với cả phụ nữ và đàn ông. Thiết kế đơn giản với những kí hiệu quen thuộc, cần thiết trong đời sống. Quên từ vựng, mất thời gian để vẽ ra giấy, khó khăn trong việc dùng ngôn ngữ cử chỉ... sẽ được chiếc áo này xử lý nhanh chóng. Đây sẽ là một người bạn đồng hành mới của những người ưa dịch chuyển trong các cuộc khám phá vùng đất mới. Những chiếc áo du lịch đặc biệt của IconSpeak hiện có giá bán trên gian hàng trực tuyến là 29 USD (khoảng 674 ngàn đồng) cho áo tanktop, 33 USD (767 ngàn đồng) cho áo phông và 44 USD cho áo nỉ (1 triệu đồng).