Nữ sinh Răng Hàm Mặt và cái duyên trở thành một travel blogger

Phan Thị Thu Hằng, sinh năm 1996, hiện là sinh viên năm cuối khoa Răng Hàm Mặt, trường ĐH Y Hà Nội. Cô bạn này gây ấn tượng bởi vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát cùng loạt tài năng, đặc biệt trong vai trò một travel blogger khiến bất cứ ai tìm hiểu cũng phải mê mẩn. Dù sinh đẹp rạng ngời nhưng ít ai biết rằng, nữ sinh Răng Hàm Mặt lại có cuộc sống trắc, đầy khó khăn từ những rạn nứt và biến cố của gia đình. trở ngay từ khi còn nhỏ. Theo Phan Hằng chia sẻ, thời cấp hai cô bạn phải dối diện với quá nhiều cú sốc cả về vật chất lẫn tinh thần. Nữ sinh khoa Răng Hàm Mặt ngày ấy phải nghỉ học thêm chỉ vì lí do không có tiền nộp học. Thấu hiểu và thương bố mẹ vất vả, Phan Hằng đành bỏ lại ước mơ trở thành BTV để lựa chọn một hướng đi khác phù hợp với hoàn cảnh của gia đình khi ấy. Nhờ sự động viên của người ông, vốn là một bác sĩ và sự ủng hộ của người thân, Phan Hằng quyết định dự thi vào trường ĐH Y Hà Nội và xuất sắc trở thành cô sinh viên khoa Răng Hàm Mặt. Ngay khi trở thành sinh viên, Phan Hằng rất tích cực tham gia các hoạt động của khoa, của trường. 9X hiện là thành viên của BCH Hội sinh viên, giữ vai trò Đội trưởng Đội Văn Nghệ Y Music hai nhiệm kỳ và là thành viên năng nổ trong CLB Sinh viên Răng Hàm Mặt. Trong gần 6 năm qua, Phan Hằng chính là cái tên được nhắc đến nhiều nhất vì những đóng góp tích cực của mình trong hoạt động của trường lớp. Không dừng lại ở đó, thành tích học tập của Hằng còn trải dài trong suốt quãng thời gian khi còn là học sinh cho đến bây giờ là sinh viên năm cuối, tiêu biểu như: Giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học, Thủ khoa đầu vào THPT chuyên Phan Bội Châu, đạt học bổng nhiều kỳ của trường Đại học Y Hà Nội và trong năm 2019, Phan Hằng đã vượt qua hơn 400 sinh viên trong khoa để dành được học bổng trao đổi của Trường Đại Học Niigata khoa Nha khoa của Nhật Bản (Niigata University Dental Exchange Program 2019). Là một cô gái năng động, Phan Hằng còn là một blogger du lịch với loạt bài viết khá chất lượng trên các diễn đàn như dulichchat.com, Danang Fantasticity... Nếu theo dõi những bài viết review về du lịch tự túc của Phan Hằng đều khá chất lượng. Cô nàng làm toàn bộ bài viết từ khâu lên ý tưởng, thiết kế hay cuối cùng là viết lách. Ngoài là một Travel Blogger, Phan Hằng còn thử sức mình và kiếm thêm thu nhập để tự lo cho cuộc sống của bản thân từ những công việc làm thêm khác như đi làm gia sư, hát phòng trà, làm MC, làm mẫu và chụp ảnh. Là sinh viên trường Y và khá bận rộn với những kì thi liên miên và khối kiến thức đồ sộ nên Phan Hằng phải thu xếp rất hợp lý để có thể đi làm thêm và đi du lịch thỏa mãn với đam mê Travel Blogger mà vẫn đảm bảo được việc học. Cũng có không ít lần rơi vào khủng hoảng, bế tắc nhưng sau mỗi lần như vậy, cô sinh viên khoa Răng hàm mặt lại rút ra được những bài học kinh nghiệm riêng. Sau 6 năm, Hằng đã trở nên quen và thích nghi với nhịp sống đó để trở nên tự tin và bản lĩnh như ngày hôm nay. Mời quý độc giả xem video: Welcome to Bali | Travel Vlog - Nguồn: Priscilla Lee

