Google bất ngờ khai tử một trong những smartphone tốt nhất năm 2019

Theo Android Police, mới đây Google mới đây đã âm thầm khai tử Google Pixel 3A trên chính website bán hàng của hãng. Chiếc smartphone có giá 400 USD được Google ra mắt vào mùa thu năm ngoái mang đến lựa chọn giá thấp hơn cho ai yêu thích dòng máy Pixel 3. Ở thời điểm hiện tại, website của Google hiển thị "Out of stock" (hết hàng) đối với mặt hàng điện thoại này. Xác nhận với Android Police, Google cho biết "Google Store đã bán hết hàng và đã hoàn thành việc bán chiếc Pixel 3A". Đồng thời nhấn mạnh rằng những người vẫn muốn mua chiếc smartphone bình dân này của Google có thể liên hệ với một số đơn vị phân phối đối tác của hãng. Ra mắt mùa thu năm 2019, tháng 11 cặp đôi Pixel 3A và Pixel 3A XL được Business Insider xếp ở vị trí số 4 trong danh sách 20 chiếc smartphone tốt nhất thế giới. Forbes cũng từng đánh giá cao chiếc điện thoại thông minh này và xếp vào top smartphone bình dân đáng mua nhất 2019. Pixel 3A cũng đồng thời là điện thoại không khoá mạng bán chạy nhất trên Amazon, xếp cao hơn cả Samsung, Motorola và Apple. Pixel 3A được Google tung ra hai phiên bản khác nhau: một mẫu máy là Pixel 3A tiêu chuẩn với giá 400 USD và một mẫu máy là chiếc Pixel 3A XL với mức giá 480 USD. Tuy là phiên bản rút gọn nhưng bộ đôi này vẫn giữ được camera với thông số và các tính năng như Pixel 3, sử dụng Qualcomm Snapdragon 670. Camera 12,2 megapixel trên Pixel 3A XL có thể chụp được những bức ảnh với màu sắc ấn tượng, đặc biệt là khả năng chụp tối rất tốt với chế độ Night Sight của Google. Khi so trực tiếp với iPhone XS Max, thậm chí Pixel 3a XL còn vượt trội khi chụp ảnh buổi tối. Pixel 3a đồng thời được trang bị một trong những tính năng độc quyền Google phát triển cho chiếc Pixel 3 khác như Call Screen với khả năng sàng lọc cuộc gọi đến. Google vẫn chưa giới thiệu đến các fan công nghệ một thiết bị kế nhiệm cho Pixel 3A, song nhiều người tin rằng hãng đang phát triển một sản phẩm có tên Pixel 4A. Dù vậy, hiện chưa rõ thời điểm nó có thể ra mắt, do những ảnh hưởng nhất định từ COVID-19. Google Pixel 3a 2 sim - Rẻ nhưng không tầm thường. Nguồn: Youtube

Theo Android Police, mới đây Google mới đây đã âm thầm khai tử Google Pixel 3A trên chính website bán hàng của hãng. Chiếc smartphone có giá 400 USD được Google ra mắt vào mùa thu năm ngoái mang đến lựa chọn giá thấp hơn cho ai yêu thích dòng máy Pixel 3. Ở thời điểm hiện tại, website của Google hiển thị "Out of stock" (hết hàng) đối với mặt hàng điện thoại này. Xác nhận với Android Police, Google cho biết "Google Store đã bán hết hàng và đã hoàn thành việc bán chiếc Pixel 3A". Đồng thời nhấn mạnh rằng những người vẫn muốn mua chiếc smartphone bình dân này của Google có thể liên hệ với một số đơn vị phân phối đối tác của hãng. Ra mắt mùa thu năm 2019, tháng 11 cặp đôi Pixel 3A và Pixel 3A XL được Business Insider xếp ở vị trí số 4 trong danh sách 20 chiếc smartphone tốt nhất thế giới. Forbes cũng từng đánh giá cao chiếc điện thoại thông minh này và xếp vào top smartphone bình dân đáng mua nhất 2019 . Pixel 3A cũng đồng thời là điện thoại không khoá mạng bán chạy nhất trên Amazon, xếp cao hơn cả Samsung, Motorola và Apple. Pixel 3A được Google tung ra hai phiên bản khác nhau: một mẫu máy là Pixel 3A tiêu chuẩn với giá 400 USD và một mẫu máy là chiếc Pixel 3A XL với mức giá 480 USD. Tuy là phiên bản rút gọn nhưng bộ đôi này vẫn giữ được camera với thông số và các tính năng như Pixel 3, sử dụng Qualcomm Snapdragon 670. Camera 12,2 megapixel trên Pixel 3A XL có thể chụp được những bức ảnh với màu sắc ấn tượng, đặc biệt là khả năng chụp tối rất tốt với chế độ Night Sight của Google. Khi so trực tiếp với iPhone XS Max, thậm chí Pixel 3a XL còn vượt trội khi chụp ảnh buổi tối. Pixel 3a đồng thời được trang bị một trong những tính năng độc quyền Google phát triển cho chiếc Pixel 3 khác như Call Screen với khả năng sàng lọc cuộc gọi đến. Google vẫn chưa giới thiệu đến các fan công nghệ một thiết bị kế nhiệm cho Pixel 3A, song nhiều người tin rằng hãng đang phát triển một sản phẩm có tên Pixel 4A. Dù vậy, hiện chưa rõ thời điểm nó có thể ra mắt, do những ảnh hưởng nhất định từ COVID-19. Google Pixel 3a 2 sim - Rẻ nhưng không tầm thường. Nguồn: Youtube