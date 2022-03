Giật mình trường hợp giống nhau khiến người ta tin vào luân hồi chuyển kiếp

Năm 2011, một người dùng trên trang eBay tên jack_mord đã đặt mua bức ảnh của Con Air (bên phải), một diễn viên nổi tiếng từ những năm 1870 để bán đấu giá (1.000.000 đô la, tương đương gần 22,5 tỉ đồng). Lí do là vì người này cho rằng nhân vật trong ảnh quá giống với diễn viên từng đạt giải Oscar, Nicolas Cage. Nam diễn viênKeanu Reeves cũng từng bị dân mạng đặt nghi vấn liệu có phải từng trải qua luân hồi chuyển kiếp không khi người ta phát hiện ông rất giống một nam diễn viên từng sống ở cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, đó làPaul Mounet. Bên trái là người đàn ông, thành viên của Giáo Hội “xuất hiện” trong hình ảnh cổ được một nhà sưu tập ở Ontario, Canada phát hiện. Bức ảnh chụp cách đây 150 năm, và nó đang được bán trên eBay với giá 50.000 đô la (khoảng 1,1 tỉ đồng). Bên phải là diễn viên John Travolta và điều lạ lùng là họ giống nhau đến “không thể lí giải được”. Bức ảnh bên trái được tìm thấy trong Trung tâm Thư viện Schomberg của New York, chụp vào năm 1933. Người đàn ông trong ảnh rất giống với rapper nổi tiếng Jay-Z (ảnh phải). Nam diễn viên Brad Pitt, người từng nhận giải Oscar danh giá, được cho là có ngoại hình giống hệt Hermann Rorschach, nhà tâm lý học Thụy Sĩ sống ở thế kỷ 19, người đã phát minh ra bài kiểm tra phát triển tâm lý Trắc nghiệm Rorschach. Ảnh trái là Matthew McConaughey, ngôi sao của bộ phim Dallas Buyers Club. Còn bên phải là một sĩ quan thời xưa.Sự giống nhau kì lạ giữa John Brown, một nhân vật lịch sử từng đấu tranh chống lại chế độ bóc lột nô lệ (ảnh phải) và nam diễn viên Charlie Sheen. Leonardo DiCaprio thực sự rất giống người phụ nữ tên Judy Zipper sống từ những năm 1960. Một blogger đã tình cờ phát hiện ra điều thú vị này. Sinh viên Anthony Zonfrell, 20 tuổi, đã không thể tin vào mắt mình khi thấy gương mặt Đức Giáo Hoàng Gregory IX trong bức bích họa của Raphael. Nó quá giống với nam diễn viên boxing Sylvester Stallone. Bên phải là bức tranh The Portrait of Sebastián de Morra của Diego Velázquez. Ông đã vẽ Sebastián de Morra, một nhân vật có thật ở thời vua Philip IV của Tây Ban Nha, từ những năm 1645. Còn ảnh trái là Tyrion Lannister, nam diễn viên gắn liền với vai diễn ấn tượng trong loạt phim bom tấn Game of Thrones. Ông chủ mạng xã hội FacebookMark Zuckerberg từng gây xôn xao khi nhiều người nhận ra anh có nhiều nét tương đồng về ngoại hình với một cựu vương của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Đó là vua Philip IV, người trị vị từ năm 1621 đến khi qua đời vào năm 1640. Trong khi đó, người dẫn chương trình kiêm diễn viên hài Ellen DeGeneres, chủ trì chương trình The Ellen Show, được cho là có nhiều nét tương đồng trên gương mặt với thi hào Henry David Thoreau. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

