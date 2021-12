Giật mình sinh vật "ngoài hành tinh" bị xén nửa người thình lình xuất hiện?

Một người đàn ông có tên Rich German đang chèo thuyền với người bạn Matt Wheaton tại bãi biển Laguna thì bất ngờ phát hiện một sinh vật vô cùng kỳ lạ. "Nó trông giống như một con cá ngoài hành tinh bị cắt xén chỉ còn một nửa thân mình", ông German cho biết. Hóa ra đây là một con cá mặt trời có kích thước khổng lồ. Sau khi về nhà và tìm hiểu thông tin, ông German nhận thấy con cá mặt trời lớn nhất từ trước đến nay dài khoảng 2,7 m. Vì vậy, con cá mà ông bắt gặp có thể là con cá mặt trời "lớn nhất thế giới" với chiều dài ước tính 3 m. Cá mặt trời có tên khoa học là Mola mola, thân ngắn, gần giống với hình trái xoan hay hình tròn, nhìn từ xa trông giống cái đầu to. Cá mặt trời là một trong những loài cá xương nặng nhất thế giới, có thể lên tới 2,5 tấn. Nhiều người cho rằng chúng có hình dạng tương tự viên đạn và tên gọi cá mặt trời gắn liền với thói quen ngâm mình hứng nắng gần mặt nước của chúng. Miệng cá mặt trời rất nhỏ, mỗi hàm có hai răng dính nhau làm thành một cái mỏ nên chúng không thể nuốt mồi to mà chỉ chuyên ăn giáp xác nhỏ và các phiêu sinh vật khác. Vây lưng và vây hậu môn của cá mặt trời đều dài, cao và nằm gần cuối thân mình, vây ức thì nhỏ và tròn, vây đuôi chỉ là một dải hẹp, ít có tác dụng bơi lội. Chúng có da dày, nhám và dai, bên trên thân mình có màu xám hay nâu, bên dưới có màu nhạt hơn. Dù thân hình to lớn nhưng với cấu trúc cơ thể cụt ngủn nên cá mặt trời bơi yếu ớt. Hầu hết thời gian cá mặt trời để cho cả khối thân mình đồ sộ trôi tự do theo các dòng nước. Những con trưởng thành thích trôi nghiêng một bên. Cá mặt trời được coi là nhà vô địch trong thế giới đại dương về thành tích... đẻ trứng, một con mái có thể đẻ mỗi lần khoảng 300 triệu trứng. Trứng của loài cá này trôi lơ lửng theo các dòng hải lưu. Cá mặt trời khi còn nhỏ cũng bơi bình thường như những loại cá khác, cho đến khi trưởng thành chúng mới bắt đầu "lười biếng" - chỉ thích trôi nghiêng theo các dòng hải lưu. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

