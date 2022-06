Giật mình loạt ảnh nghi UFO tàu ngầm Mỹ vô tình chụp ở Bắc Cực

Năm 2015, tạp chí Top Secret của Pháp và nhà nghiên cứu Alex Mistretta của trang “The Black Vault” đồng thời nhận được những tấm ảnh vật thể bay UFO kèm theo thông tin cho biết chúng được chụp bởi một tàu ngầm Mỹ vào thập niên 70. Tập tài liệu trên hoàn toàn không có chữ kí hay họ tên người gửi, mà chỉ kèm theo lời giải thích và những thông tin về một nhiệm vụ vào tháng 3/1971 tại vùng biển gần Bắc Cực của tàu ngầm của Hải quân Mỹ USS Trepang, số hiệu SSN 674. Trong một bức ảnh có thể thấy một UFO hình tam giác. Nó dường như gặp sự cố, nghiêng sang cạnh bên trước khi đâm đầu xuống biển. Nhà thiết kế đồ họa của tạp chí đã phân tích các bức ảnh và xác minh rằng chúng là thật chứ không phải dựng lên do kĩ xảo. Một số bức ảnh cho thấy một vật thể hình điếu xì gà, có thể đã bị trúng tên lửa và đang phát nổ trên mặt nước hoặc cũng có thể là một UFO trang bị động cơ phản lực vừa bay lên khỏi mặt nước. Theo thông tin từ người liên hệ ẩn danh, chiếc tàu ngầm USS Trepang được trang bị một máy ảnh analog, điều này giải thích vì sao có hiện tượng chồng ảnh (hoặc phơi sáng 2 lần) với hai đường ngắm chữ thập chồng lên nhau. Theo tìm hiểu, USS Trepang SSN-674 là tàu ngầm tấn công lớp Sturgeon. Đây là con tàu thứ hai của Hải quân Hoa Kỳ được với đặt tên Trepang, một loài Hải sâm. Chiếc còn lại là một tàu khu trục mang mã hiệu SS-412. Vào tháng 3/1971, tàu được chỉ huy bởi Đô đốc Hải Quân Mỹ – Dean Reynolds Sackett. Vì vậy, ông Alex Mistrett đã cố gắng liên lạc với Đô đốc Reynolds Sackett cũng như một người có tên John Klika, quân nhân cũng có mặt trên tàu ngầm Trepang SSN 674 tại thời điểm tháng 3/1971. Tuy nhiên, cả hai người này đều phủ nhận sự tồn tại của một cuộc chạm trán giữa tàu ngầm và UFO và cũng phủ nhận thông tin rằng tàu ngầm Trepang SSN 674 đã chụp các bức ảnh nói trên. Ông Alex cho biết, các bức ảnh có thể là giả, nhưng cũng có thể là thật và Đô đốc Sackett chỉ đang làm theo lời cam kết bảo mật thông tin. Mà trong trường hợp này, ông có quyền làm như thế vì lý do pháp lý cũng như tránh cho mình các rắc rối sau này. Các nhà nghiên cứu nói rằng quả thật con tàu USS Trepang đang trong khu vực này vào thời điểm đó nhưng có thể những bức ảnh trên là một trò lừa bịp. Một số ý kiến khác lại nghi ngờ rằng đó là máy bay Aereon 26 động cơ piston do Mỹ chế tạo và thử nghiệm trong năm 1971. Được biết, nhiều báo cáo về những vật thể bay có hình dạng khí cầu hay xì-gà đã bắt đầu rầm rộ từ năm 1896 khi có một làn sóng lớn những con tàu bóng ma được nhìn thấy ở Mỹ. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

