Giật mình động vật máu lạnh ăn thịt đồng loại đáng sợ nhất thế giới

1. Cá mập hổ cát sống ở vùng nước nông ven biển, nổi tiếng là một trong những loài động vật máu lạnh chuyên ăn thịt đồng loại. Nó sở hữu hàm răng sắc nhọn, tốc độ bơi lội đáng kinh ngạc. Loài cá này phải trải qua cuộc chiến sinh tồn với chính những người anh em của mình từ khi còn trong bụng cá mẹ. Sẽ chỉ có một con non được chào đời trong số nhiều phôi thai, sau đó nó sẽ ăn những quả trứng và những con nở muộn hơn. Cũng chính vì có được lượng protein cao ngay từ khi còn trong bụng mẹ, nên khi sinh ra cá mập hôt cát baby có thể dài tới 3 feet (gần 1m). Trong ảnh là cảnh tượng một con cá mập hổ cát lớn đang cố gắng ăn thịt con nhỏ hơn. 2. Cá sấu cũng là một trong số những loài động vật ăn thịt đồng loại để sinh tồn trong môi trường khan hiếm thức ăn. Thậm chí nó còn độc ác đến mức ăn thịt cả những con non. 3. Nổi tiếng là sát thủ săn mồi bậc nhất thế giới động vật, rắn có thể hạ gục bất cứ kẻ thù nào khiêu khích chúng, ngay cả đồng loại. Loài rắn đuôi chuông còn có một tập tính kỳ lạ là ăn những quả trứng không thể nở và con non đã chết của chính mình. Điều này giúp chúng khôi phục được sức khỏe sau khi mang thai và sinh nở. 4. Có một sự thật không phải ai cũng biết: bọ ngựa đực thường chạy trốn sau khi giao phối với con cái. Không phải do nó ''sợ chịu trách nhiệm'' mà lo sợ bị chính con cái làm thịt. Thông thường, bọ ngựa cái sẽ ăn thịt bạn tình của mình, cụ thể là "nhai đầu" để có được nguồn dinh dưỡng dồi dào cho quá trình mang thai sau đó. Mặc dù vậy bọ ngựa đực vẫn có thể thực hiện việc giao phối thêm vài giờ sau khi mất đầu. 5. Nhện lưng đỏ Australia cũng là loài động vật có tập tính ăn thịt bạn tình, và gần như không có con đực nào chạy trốn được khỏi con cái sau khi giao phối. Việc này giúp nhện cái có nguồn dinh dưỡng để nuôi các phôi phát triển. Do đó, các con nhện lưng đỏ đực buộc chấp nhận hi sinh bản thân để duy trì nòi giống. 6. Tin hay không tùy bạn nhưng loài gà có thể ăn trứng của chính mình, mặc dù trong đó chứa con cái của nó. Điều này thường xảy ra khi trứng bị vỡ do tác động khách quan tuy nhiên một số loài gà con có thói quen mổ vỡ trứng để ăn. >>>Xem thêm video: Kinh ngạc với những độc chiêu “truy sát” con mồi của động vật. Nguồn: Kienthucnet.

