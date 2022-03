Giật mình bằng chứng nghi của nền văn minh ngoài hành tinh

Vào tháng 6 năm 2002, ông Zhilin Wang - nhà sưu tập Trung Quốc đến từ Lan Châu đã tìm thấy một tảng đá được găm một thanh kim loại vặn ren ở bên trong ở gần vùng núi Marzong ở biên giới hai tỉnh Cam Túc và Tây Giang, Trung Quốc. Sau đó, nhiều chuyên gia khoa học không gian và các nhà nghiên cứu đã đổ dồn sự chú ý vào Đá Lan Châu, họ tin rằng nó là một hiện vật ngoài không gian. Đá Lan Châu có kích thước khoảng 8cm x 6cm x 6cm và có hình quả lê, nặng 466 gam và rất cứng. Nó thuộc loại hoàn toàn chưa được biết tới, nó khác biệt hoàn toàn với những loại đá phổ biến trên Trái Đất, do đó nhiều người nghi ngờ rằng viên đá này là một thiên thạch. Bên cạnh đó, thứ khiến nhiều người tò mò và bất ngờ với đá Lan Châu chính là thanh kim loại có ren (tương tự như ốc vít) được găm vào bên trong nó. Sau khi thảo luận về khả năng là do con người hiện đại tạo ra và các lý do có thể hình thành nó, các nhà khoa học đã nhất trí xếp loại đá này là một trong những đồ vật có giá trị nhất ở Trung Quốc và trên thế giới để thu thập, nghiên cứu và khảo cổ học. Các nhà khoa học đưa ra nhiều giả thuyết về nguồn gốc của đá Lan Châu, nổi bật trong số đó là viên đá này chính là di tích còn sót lại của một nên văn minh tiền sử. Nền văn minh tiền sử là một nền văn minh tương tự như nền văn minh của chúng ta được cho là đã tồn tại trên Trái Đất trước nền văn minh của con người hiện đại. Một trong những giả thuyết khác cho rằng Đá Lan Châu có thể là một thiên thạch mang thông điệp dưới dạng thanh kim loại vặn vít được bao bọc an toàn bên trong viên đá. Giả thuyết này cho rằng các thông điệp có thể được gửi bởi những sinh vật ngoài Trái Đất. Cuối cùng, tất cả các nhà khoa học và nhà nghiên cứu đều nhất trí rằng cần phải nghiên cứu thêm về Đá Lan Châu để trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến nó. Tuy nhiên, cũng có nhiều người hoài nghi về viên đá và họ tin rằng đó không phải là thứ gì khác ngoài một loại hắc ín đông đặc với một chiếc đinh vít trong đó. Vị trí của viên đá hiện tại và nghiên cứu về viên đá cũng không được tiết lộ. Mặc dù vậy, có rất nhiều giả thuyết bí ẩn đã được lưu truyền trên các mạng xã hội. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

Vào tháng 6 năm 2002, ông Zhilin Wang - nhà sưu tập Trung Quốc đến từ Lan Châu đã tìm thấy một tảng đá được găm một thanh kim loại vặn ren ở bên trong ở gần vùng núi Marzong ở biên giới hai tỉnh Cam Túc và Tây Giang, Trung Quốc. Sau đó, nhiều chuyên gia khoa học không gian và các nhà nghiên cứu đã đổ dồn sự chú ý vào Đá Lan Châu, họ tin rằng nó là một hiện vật ngoài không gian. Đá Lan Châu có kích thước khoảng 8cm x 6cm x 6cm và có hình quả lê, nặng 466 gam và rất cứng. Nó thuộc loại hoàn toàn chưa được biết tới, nó khác biệt hoàn toàn với những loại đá phổ biến trên Trái Đất, do đó nhiều người nghi ngờ rằng viên đá này là một thiên thạch. Bên cạnh đó, thứ khiến nhiều người tò mò và bất ngờ với đá Lan Châu chính là thanh kim loại có ren (tương tự như ốc vít) được găm vào bên trong nó. Sau khi thảo luận về khả năng là do con người hiện đại tạo ra và các lý do có thể hình thành nó, các nhà khoa học đã nhất trí xếp loại đá này là một trong những đồ vật có giá trị nhất ở Trung Quốc và trên thế giới để thu thập, nghiên cứu và khảo cổ học. Các nhà khoa học đưa ra nhiều giả thuyết về nguồn gốc của đá Lan Châu , nổi bật trong số đó là viên đá này chính là di tích còn sót lại của một nên văn minh tiền sử. Nền văn minh tiền sử là một nền văn minh tương tự như nền văn minh của chúng ta được cho là đã tồn tại trên Trái Đất trước nền văn minh của con người hiện đại. Một trong những giả thuyết khác cho rằng Đá Lan Châu có thể là một thiên thạch mang thông điệp dưới dạng thanh kim loại vặn vít được bao bọc an toàn bên trong viên đá. Giả thuyết này cho rằng các thông điệp có thể được gửi bởi những sinh vật ngoài Trái Đất. Cuối cùng, tất cả các nhà khoa học và nhà nghiên cứu đều nhất trí rằng cần phải nghiên cứu thêm về Đá Lan Châu để trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến nó. Tuy nhiên, cũng có nhiều người hoài nghi về viên đá và họ tin rằng đó không phải là thứ gì khác ngoài một loại hắc ín đông đặc với một chiếc đinh vít trong đó. Vị trí của viên đá hiện tại và nghiên cứu về viên đá cũng không được tiết lộ. Mặc dù vậy, có rất nhiều giả thuyết bí ẩn đã được lưu truyền trên các mạng xã hội. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV