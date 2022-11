Giật mình 6 loài cá sở hữu năng lực như "siêu anh hùng"

1. Cá phổi (tên khoa học là Salamanderfish): là một loại cá nước ngọt nổi tiếng nhờ khả năng sống trên cạn. Chúng có thể sống trong nhiều tháng trời mà không cần bơi lội tung tăng dưới nước, thậm chí là nhiều năm. Nguyên nhân là do, với những loài cá bình thường, bong bóng là bộ phận giúp cá giữ thăng bằng khi bơi. Nhưng ở cá phổi, bong bóng phát triển thành phổi để lấy oxy trực tiếp từ không khí. Vây của chúng cũng chuyển dần thành tay bơi. (Nguồn: Wikipedia) 2. Lươn điện (cá chình điện): là một loài "thủy quái" nguy hiểm ở sông Amazon, khả năng đặc biệt của lươn điện là sinh ra dòng điện từ các tế bào gọi là electrocyten nằm bên sườn. Dòng điện này có thể đạt mức 600 volt, đủ để hạ gục một con ngựa. (Nguồn: Zing News) Nhiều cú sốc điện từ loài sinh vật này có thể gây đau tim hoặc suy hô hấp cho người. Khi bị lươn điện tấn công, người bình thường sẽ bị choáng và chết đuối. (Nguồn: Tép Bạc) 3. Cá hề (clownfish): có cơ thể màu da cam với ba vạch màu trắng. Cá hề là động vật lưỡng tính với khả năng sinh sản giống cả con đực và con cái. Một điều thú vị là đến một kích thước và điều kiện thích hợp, cá hề sẽ có khả năng chuyển đổi giới tính. (Nguồn: Wikipedia) Cụ thể, trong một đàn chỉ có hai con cá hề to nhất là đảm nhận chức năng sinh sản, chúng là cặp vợ chồng duy nhất trong đàn. Nếu như con cái đầu đàn chết, con đực đầu đàn sẽ thay đổi giới tính và trở thành con cái gây giống. Con đực lớn thứ hai sẽ nhanh chóng phát triển thành con đực trưởng thành để thành cặp với con cái mới. (Nguồn: Biology Dictionary) 4. Cá xiêm: bên cạnh vẻ ngoài sặc sỡ, cá xiêm Thái Lan còn gây ấn tượng bởi khả năng đổi màu cực độc đáo. Màu sắc trên cơ thể của loài cá này sẽ thay đổi theo môi trường sống, thậm chí ngay cả khi tâm trạng của chúng không tốt. (Nguồn: giaoducthoidai.vn) Cá xiêm còn được biết tới là loài cá sở hữu trí thông minh. Chúng có thể được dạy để bơi theo ngón tay hay đẩy bóng vào gold. Chúng cũng nổi tiếng là hiếu chiến và thường được sử dụng trong các trận "chọi cá". (Nguồn: Fancy Viet Nam) 5. Cá mắt thùng (tên khoa học là Macropinna Microstoma): là loài cá kỳ lạ có đôi mắt hình ống, nằm ở bên trong đầu và được bảo vệ bởi một tấm chắn trong suốt chứa đầy dịch lỏng. (Nguồn: Fact Animal) Đôi mắt của chúng cực kỳ nhạy sáng và chứa sắc tố màu xanh lục, giúp cá mắt thùng có thể tồn tại dưới đáy biển sâu khi săn mồi và trốn kẻ thù. Thậm chí, đôi mắt này còn có thể xoay được, cho phép chúng nhìn thẳng về phía trước hoặc nhìn lên phía trên để quan sát mọi thứ trên đỉnh đầu. (Nguồn: giaoducthoidai.vn) 6. Cá mặt quỷ Verrucosa: còn gọi là cá đá san hô, thường được tìm thấy trong những rặng san hô dưới vùng biển Úc. Nọc độc của cá mặt quỷ có thể gây suy tim nếu con người vô tình chạm vào các gai độc của chúng. (Nguồn: Wikipedia) Bên cạnh đó, cá mặt quỷ còn có thân hình to xù, nhiều vây ở sống lưng và lớp da loang lổ màu nâu đỏ thô ráp giống hệt những tảng đá. Tận dụng ưu thế này, chúng thường ẩn mình trong những rặng san hô để săn mồi. Sau khi xác định được con mồi, nó tung ra cú đớp chỉ trong 0,015 giây để nuốt gọn đối phương. (Nguồn: Pinterest) Mời quý độc giả xem video: Tiêu Điểm: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.

