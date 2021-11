Giải mã phiến ngọc lục bảo huyền thoại ẩn giấu bí mật vũ trụ

Tấm ngọc lục bảo trong truyền thuyết được cho là một phiến đá xanh ghi những bí mật của vũ trụ. Nguồn gốc của nó đến nay vẫn chưa được xác định. Người ta biết đến nó chủ yếu qua những truyền thuyết. Nhiều giả thuyết về nguồn gốc phiến ngọc lục bảo được đưa ra. Câu chuyện phổ biến nhất kể rằng phiến đá được tìm thấy trong một ngôi mộ dưới tượng thần Hermes ở Tyana và được Hermes Trismegistus ôm chặt trong tay. Nhà truyền thuyết về thuật giả kim Hermes Trismegistus đã tạo ra bản khắc The Emerald Tablet. Bản khắc này mô tả đầy đủ 13 hướng dẫn, giải thích bản chất và nguồn gốc của vũ trụ cũng như vai trò của con người trong sự kết hợp giữa yếu tố vi mô và vĩ mô. Cụ thể, trong đó viết về các phương pháp biến kim loại thành vàng cũng như bào chế được thuốc trường sinh bất tử. Tài liệu đầu tiên đề cập đến bản khắc The Emerald Tablet nằm trong một cuốn sách cổ Ả rập có từ thế kỷ thứ 6 – 8. Đến thế kỷ 12, bản khắc trên được Hugo von Santalla dịch sang tiếng Latin. Theo thời gian, bản khắc trên dần trở thành một trong những tài liệu quan trọng về thuật giả kim ở phương Tây và có ảnh hưởng lớn trong xã hội thời Trung Cổ, Phục hưng. Truyền thuyết kể rằng, sau khi rơi xuống, những viên Hermetic đã được giấu khéo léo để không ai có thể tìm thấy chúng. Chỉ có Thoth mới có thể khôi phục được cuốn sách bí ẩn. Dù có rất nhiều truyền thuyết khác nhau, song vẫn chưa ai được tận mắt chứng kiến phiến đá huyền bí này. Theo truyền thuyết, phiến đá huyền thoại là một trong những trụ cột của thuật giả kim phương Tây. Đó là một văn bản có ảnh hưởng lớn trong thuật giả kim thời Trung cổ và Phục hưng. Ngoài các bản dịch, người ta cũng tìm thấy nhiều bài bình luận viết về nội dung của nó. Ví dụ, một bản dịch của Isaac Newton đã được phát hiện trong số các bài báo về giả kim thuật của ông. Bản dịch này hiện đang được lưu giữ trong Thư viện King's College ở Đại học Cambridge. Việc giải mã bí mật đằng sau bản khắc cổ The Emerald Tablet không phải là vấn đề đơn giản do chưa có ai có thể biến kim loại thành vàng dựa trên những hướng dẫn trong tài liệu cổ xưa trên. Ví dụ, một diễn giải cho rằng văn bản trên mô tả 7 giai đoạn của quá trình biến đổi giả kim bao gồm nung, hòa tan, tách, kết hợp, lên men, chưng cất và ngưng tụ. Tuy nhiên chưa ai dám hoàn toàn khẳng định rằng nó đúng 100%. Do đó, cho đến nay những bí ẩn xoay quanh nguồn gốc và nội dung trên phiến đá ngọc lục bảo vẫn còn là một bài toán chưa có lời giải đáp. Người ta vẫn tin rằng những ký tự khắc trên đó chứa đựng tinh hoa của toàn vũ trụ. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.

