Giải mã mưa sao băng Perseid cực đại người Việt ngắm trọn đêm nay

Mưa sao băng Perseids hay còn gọi là mưa sao băng Anh Tiên có thể nhìn thấy từ ngày 16/7 - 23/8, tuy nhiên sẽ đạt cực đại vào đêm nay, tức ngày 12/8. Perseids có nguồn gốc từ sao chổi 109P/Swift-Tuttle được phát hiện năm 1862, khi trái đất đi qua những mảnh vỡ còn sót lại của nó vào tháng 7 và tháng 8 hàng năm. Tốc độ trung bình của 1 sao băng khoảng 58 km/s. Sao băng nhỏ nhất bốc hơi và để lại những vệt sáng, sao băng lớn hơn có thể phát nổ thành những quả cầu lửa. Hầu hết các mảnh vụn tạo ra sao băng Perseid đều có kích thước bằng hạt cát, mảnh lớn nhất cũng không lớn hơn 1 viên bi, do đó hiếm khi chúng có thể đáp xuống được mặt đất. Qua quan sát hình ảnh mây vệ tinh và dự báo thời tiết, khu vực các tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến Đà Nẵng là những nơi lý tưởng nhất để quan sát mưa sao băng. Khu vực Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc bộ trời nhiều mây, sau 12 giờ đêm mới nhìn thấy sao băng. Còn khu vực Nam bộ có mưa rào và giông nên không thể xem được mưa sao băng. Đây là trận mưa sao băng luôn được biết đến với nhiều sao băng cực sáng. Để quan sát hiện tượng sao băng tốt nhất, bạn nên tới các khu vực trống rộng, cách xa ánh đèn điện. Có thể ngắm nhìn sao băng bằng mắt thường mà không cần tới sự trợ giúp của các dụng cụ thiên văn. Nên đứng ngoài trời đêm trong 5 phút để mắt quen với bóng tối. Nếu đếm được trên 50 ngôi sao trên bầu trời, đó là dấu hiệu trời quang mây và cho phép bạn ngắm sao băng mà không cần kính hỗ trợ. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn trong mùa dịch Covid-19, tránh tập trung đông người, các sao băng có thể xuất hiện bất cứ đâu trên bầu trời, do đó có thể tự quan sát ở nhà.Thời điểm tốt nhất để quan sát mưa sao băng Perseids là vào nửa đêm và một vài giờ trước bình minh (12 giờ đêm đến 5 giờ 30 sáng). Người quan sát cần hướng về chòm sao Anh Tiên, phía đông bắc bầu trời. Trong truyền thuyết Hy Lạp cổ đại, Perseus là con trai của thần Zeus và người phàm là Danaë. Người ta nói rằng trận mưa Perseid kỷ niệm thời điểm thần Zeus đến thăm Danaë, mẹ của Perseus, trong một "cơn mưa vàng". Mưa sao băng Perseids là trận mưa sao băng nổi tiếng vốn đã được người Trung Hoa cổ đại ghi nhận từ khoảng năm 36 sau Công nguyên, cách đây khoảng gần 2000 năm. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.

