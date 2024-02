Giải mã loài hoa trông y hệt... chim ruồi, gây xôn xao cõi mạng

Đặc điểm nổi bật của loài hoa này là những bông hoa màu xanh lục trông rất giống những con chim ruồi nhỏ, với chiếc mỏ nhọn gắn vào thân cây. Hoa chim xanh thường nở từ mùa đông đến mùa xuân, đôi khi kéo dài đến mùa thu, nhất là ở thành phố Perth của Australia. Nó thường được trồng ở các khu vực ấm áp, có đất thoát nước tốt và ánh sáng mặt trời, không phù hợp với khí hậu lạnh hoặc có sương giá. Một số bức ảnh của hoa chim xanh đã gây chú ý vì nét giống với chim ruồi, khiến nhiều người tự hỏi liệu sự tương đồng này có phải là sự tiến hóa thích nghi hay chỉ đơn giản là hiện tượng ảo giác khuôn mặt (Pareidolia). Pareidolia là hiện tượng khi não bộ nhận diện những hình ảnh không thật là những hình ảnh có ý nghĩa, thường là những hình ảnh quen thuộc như khuôn mặt. Người dùng Reddit đã thảo luận về việc liệu hoa chim xanh giống chim ruồi do cơ chế phòng thủ "bắt chước kiểu Bates" (một cơ chế mà con mồi giả vờ giống với kẻ săn mồi của mình) hay là do hiện tượng Pareidolia. Tuy nhiên, hầu hết đều đồng ý rằng sự giống nhau giữa hoa chim xanh và chim ruồi chỉ là một hiện tượng Pareidolia, không phải là một cơ chế phòng thủ tiến hóa. Vào cuối cùng, cũng cần nhấn mạnh rằng Úc không có chim ruồi, do đó việc hoa chim xanh giống với chim ruồi có thể được coi là một hiện tượng ngẫu nhiên của tự nhiên. Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ loài chim ngốc nghếch nhất thế giới và không hề biết bay.

Đặc điểm nổi bật của loài hoa này là những bông hoa màu xanh lục trông rất giống những con chim ruồi nhỏ, với chiếc mỏ nhọn gắn vào thân cây. Hoa chim xanh thường nở từ mùa đông đến mùa xuân, đôi khi kéo dài đến mùa thu, nhất là ở thành phố Perth của Australia. Nó thường được trồng ở các khu vực ấm áp, có đất thoát nước tốt và ánh sáng mặt trời, không phù hợp với khí hậu lạnh hoặc có sương giá. Một số bức ảnh của hoa chim xanh đã gây chú ý vì nét giống với chim ruồi, khiến nhiều người tự hỏi liệu sự tương đồng này có phải là sự tiến hóa thích nghi hay chỉ đơn giản là hiện tượng ảo giác khuôn mặt (Pareidolia). Pareidolia là hiện tượng khi não bộ nhận diện những hình ảnh không thật là những hình ảnh có ý nghĩa, thường là những hình ảnh quen thuộc như khuôn mặt. Người dùng Reddit đã thảo luận về việc liệu hoa chim xanh giống chim ruồi do cơ chế phòng thủ "bắt chước kiểu Bates" (một cơ chế mà con mồi giả vờ giống với kẻ săn mồi của mình) hay là do hiện tượng Pareidolia. Tuy nhiên, hầu hết đều đồng ý rằng sự giống nhau giữa hoa chim xanh và chim ruồi chỉ là một hiện tượng Pareidolia, không phải là một cơ chế phòng thủ tiến hóa. Vào cuối cùng, cũng cần nhấn mạnh rằng Úc không có chim ruồi, do đó việc hoa chim xanh giống với chim ruồi có thể được coi là một hiện tượng ngẫu nhiên của tự nhiên. Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ loài chim ngốc nghếch nhất thế giới và không hề biết bay.