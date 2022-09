Giải mã linh hồn sang "thế giới bên kia" qua tử thư Ai Cập

Người Ai Cập cổ đại không chỉ nổi tiếng với kỹ thuật ướp xác, lời nguyền, bùa chú mà họ còn sở hữu “cuốn sách của cái chết” - một tác phẩm được đồn đại có khả năng tập hợp những ma thuật ở thế giới bên kia. "Sách của người chết" là tên thời hiện đại được đặt cho một loạt các văn bản Ai Cập cổ đại mà người Ai Cập tin rằng sẽ giúp người chết điều hướng đến thế giới ngầm. “Cuốn sách của cái chết” ban đầu được khắc bằng chữ tượng hình trong các lăng mộ, chủ yếu phục vụ Pharaoh và các hoàng thân. Sau này dần được chép lại bằng tay bởi các thầy tư tế. “Cuốn sách của cái chết” là một trong những bí ẩn nổi tiếng của nền văn minh sông Nile. Nó thể hiện rất nhiều quan niệm của người Ai Cập về linh hồn và cái chết. Có thể nói, tử thư chính là kim chỉ nam của người Ai Cập khi chết đi. "Sách của Người chết" bao gồm các chương riêng lẻ, hoặc các câu thần chú. Người Ai Cập cổ đại sử dụng từ “câu thần chú” được viết bằng chữ tượng hình hình miệng người vì thuật ngữ này có liên quan đến lời nói. Không có một cuốn sách tiêu chuẩn nào được tìm thấy trong mọi ngôi mộ. Thay vào đó, mỗi bản sao lại chứa các phép thuật khác nhau. Không có một cuốn sách nào nào mà chứa tất cả các phép thuật đã biết, mà chỉ là một mẫu hợp lý và không cuốn nào giống cuốn nào. Mỗi vị Pharaoh có một tử thư riêng, cuốn sách được đọc lên trong suốt quá trình ướp xác. Theo quan niệm người Ai Cập, làm như vậy, các bùa chú, phép thuật trong cuốn sách sẽ bảo vệ thể xác, giữ lại trí thông minh, trí nhớ và sinh lực cho người quá cố ở thế giới bên kia. Tại thế giới mới này, người chết chịu sự cai quản của thần Osiris. Linh hồn của họ cần vượt qua các thử thách, cửa ải khó khăn nếu muốn tới được “Field of Reeds” - một dạng thiên đường giống trong các tôn giáo khác. Và “cuốn sách của cái chết” ghi lại đầy đủ tất cả những chi tiết đó, giúp linh hồn trải qua các nguy hiểm mà thần Osiris đã đặt ra. Trên con đường tới “Field of Reeds”, chỉ có thần chú trong “cuốn sách của cái chết” mới giúp linh hồn hạ gục quái vật mà thần Osiris phái tới. Bước cuối cùng của cuộc hành trình chính là nghi lễ “cân trái tim”. Trước sự chứng kiến của thần Osiris, người chết sẽ tuyên thệ theo những gì ghi trong tử thư. Trái tim của họ sau đó được đem lên một chiếc cân, so sánh với chiếc lông đà điểu (biểu tượng của thần Matt - thần công lý, sự thật). Nếu cân thăng bằng, người chết sẽ được hưởng cuộc sống ở kiếp mới thanh bình, vui vẻ. Ngược lại, họ sẽ bị quái vật Ammit đáng sợ giết chết không thương tiếc vì tội nói dối. "Sách của người chết" nổi tiếng nhất vì nó hướng dẫn người đã khuất, nhưng nó cũng có thể phục vụ các mục đích khác. Có lẽ chức năng quan trọng nhất của cuốn sách chỉ có thể được suy ra từ bằng chứng gián tiếp, là nó đã giúp xoa dịu nỗi sợ hãi của mọi người về những ẩn số của cái chết. Mời các bạn xem video: Google số hóa nền văn minh Maya cổ đại. Nguồn: THĐT

