Giải mã chấn động về sự tuyệt chủng của loài khủng long?

Thiên thạch va chạm: Đây là giả thuyết phổ biến nhất. Một thiên thạch lớn (đường kính khoảng 10–15 km) đã đâm vào Trái đất tại khu vực bán đảo Yucatán (Mexico), và một lượng lớn bụi bốc lên làm che khuất ánh sáng Mặt trời, làm giảm nhiệt độ toàn cầu và phá hủy môi trường sống của khủng long. Ảnh: Pinterest. Hoạt động núi lửa: Một loạt các vụ phun trào núi lửa lớn tại Deccan Traps (Ấn Độ) vào cuối kỷ Phấn Trắng đã phun ra lượng lớn khí sulfur dioxide (SO₂) và carbon dioxide (CO₂), gây ra sự thay đổi khí hậu nghiêm trọng, làm ảnh hưởng tới sự sống của khủng long. Ảnh: Pinterest. Thay đổi mực nước biển: Sự dao động mực nước biển có thể đã làm thay đổi môi trường sống của nhiều loài động vật, bao gồm khủng long. Mực nước biển hạ xuống và dâng lên thất thường có thể đã phá hủy nhiều hệ sinh thái ven biển. Ảnh: Pinterest. Biến đổi khí hậu: Trước khi thiên thạch va chạm, Trái đất đã trải qua những biến đổi khí hậu dài hạn. Sự thay đổi nhiệt độ và điều kiện thời tiết có thể đã gây ảnh hưởng đến nguồn thức ăn của khủng long và gây ra sự suy giảm dân số dần dần. Ảnh: Pinterest. Sự giảm đa dạng sinh học: Giả thuyết này cho rằng sự giảm dần đa dạng sinh học của khủng long do tiến hóa chậm và áp lực từ môi trường đã khiến chúng dễ bị tổn thương trước những thay đổi đột ngột về môi trường. Ảnh: Pinterest. Sự phát triển của thực vật có hoa: Sự xuất hiện và lan rộng của thực vật có hoa vào cuối kỷ Phấn Trắng có thể đã thay đổi hệ sinh thái và các nguồn thức ăn. Khủng long ăn cỏ có thể không thích ứng kịp với sự thay đổi này, dẫn đến sự suy giảm. Khủng long ăn thịt cũng suy giảm theo do không còn con mồi. Ảnh: Pinterest. Siêu tân tinh (Supernova): Một giả thuyết cho rằng một vụ nổ siêu tân tinh gần Trái đất có thể đã phóng ra lượng lớn tia vũ trụ, làm hỏng tầng ozone và gây ra đột biến gen, ảnh hưởng tới sự sống của khủng long và các sinh vật khác. Ảnh: Pinterest. Tác động của từ trường Trái Đất: Một số nhà khoa học cho rằng sự thay đổi trong từ trường Trái đất có thể đã gây ra các hiện tượng địa chất, khí hậu bất thường, và thay đổi điều kiện sống của khủng long. Ảnh: Pinterest. Dịch bệnh lan rộng: Một số nghiên cứu cho rằng một dịch bệnh toàn cầu có thể đã lây lan và tiêu diệt khủng long, làm suy yếu chúng trước khi các sự kiện địa chất và thiên thạch diễn ra. Ảnh: Pinterest. Sự suy thoái dần dần: Cuối cùng, một giả thuyết cho rằng khủng long đã suy thoái dần qua hàng triệu năm do những thay đổi từ từ về môi trường, khí hậu và hệ sinh thái, và sự kiện thiên thạch va chạm chỉ là cú đánh cuối cùng. Ảnh: Pinterest.

