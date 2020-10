Gấu mèo Mỹ “vượt biên” sang Việt Nam trên container âm độ

Người ta vẫn thường trầm trồ với những chuyến đi khắp bốn phương, chu du nửa vòng Trái Đất của các nhà thám hiểm hay phượt thủ nổi tiếng. Tuy nhiên bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng không chỉ con người mà động vật cũng có đam mê "phượt" cực mãnh liệt. Mới đây, dân mạng được một phen kinh ngạc và cười bể bụng với màn "vượt biên trái phép" của một chú gấu mèo Bắc Mỹ. Cụ thể, trên fanpage của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) - tổ chức bảo tồn thiên nhiên, hoạt động vì quyền động vật hoang dã của Việt Nam chia sẻ câu chuyện về chú gấu mèo (Racoon) đi nửa vòng trái đất từ Mỹ về Việt Nam. Chú gấu mèo Bắc Mỹ được phát hiện trốn trong một container thịt đông lạnh nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam. Con vật này đã có chuyến du hí trong thùng xe kéo dài 35 ngày, và sống sót thần kỳ ở nhiệt độ âm 18 độ C. Sau khi container cập bến, nhân viên công ty kiểm hàng thì ngỡ ngàng khi thấy hàng trăm thùng thịt, sườn bò Mỹ hảo hạng bị khui nham nhở. Người ta cho rằng có thể việc chén no say hàng trăm thùng thịt đã giúp chú gấu mèo này béo tốt vượt biên trong môi trường nhiệt độ âm. Phát hiện "thủ phạm" với tội danh vượt biên trái phép và "chén bay" hàng trăm thùng thịt nhập ngoại hảo hạng, nhân viên công ty này đã ngay lập tức báo cho tổ chức ENV. Sau đó, phượt thủ gấu mèo Bắc Mỹ này đã được những nhân viên cứu hộ đón về chăm sóc tại nhà mới Thảo Cầm Viên. Trên mạng xã hội, không ít người yêu động vật bày tỏ sự thích thú trước câu chuyện gấu mèo Bắc Mỹ vượt biên trên container âm độ. Một số người thậm chí cho rằng chú gấu mèo này thật sáng suốt khi trốn sang Việt Nam trốn dịch, tuy nhiên lo lắng cho cuộc sống của nhân vật này tại nhà mới vì sợ... bất đồng ngôn ngữ. Gấu mèo hay còn gọi là gấu trúc Mỹ là một loài động vật có vú bản địa Bắc Mỹ, cũng là loài lớn nhất trong họ Gấu mèo. Loài này có thân dài 40–70 cm, cân nặng 3,5–9 kg. Chúng hoạt động về đêm, chủ yếu ăn thịt. Gấu mèo được ghi nhận là có trí thông minh và có khả năng thích sinh tồn cao, thích nghi được với nhiều loại môi trường sống khác nhau một cách nhanh chóng. Đó cũng là lý do nó sống sót thần kỳ ngay cả bị nhốt nhiều ngày trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. Loài này cũng nổi tiếng với khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt to tròn, bộ lông mượt mà, bản tính hiền lành nên thường được nhiều người lựa chọn làm thú cưng. Trông thì dễ thương là thế, tuy nhiên, khi tiếp xúc với gấu mèo Bắc Mỹ bạn nên cẩn trọng bởi nó có thể cào và nguy cơ rất cao bị nhiễm bệnh dại. Một số trường hợp ghi nhận sự tấn công đã để lại hậu quả nghiêm trọng khi nạn nhân của Gấu mèo Mỹ tử vong. Cứu hộ động vật ở Vườn quốc gia Tràm Chim | THDT

