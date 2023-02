Galaxy S24 sẽ vượt mặt iPhone 15 Pro nhờ “vũ khí bí mật” này?

Samsung đã có một vị thế cực kỳ vững chãi trên thị trường điện thoại. Trong đấy, Galaxy S Series có lẽ được nhiều người dùng tin tưởng và đón chờ nhất. Trong khi nhiều người vẫn đang còn thắc mắc Galaxy S23 có gì mới? Thì đã có nhiều tin đồn xung quanh việc ra mắt Galaxy S24. Theo đó, Samsung sẽ trang bị riêng cho Galaxy S24 chip Snapdragon 8 Gen 3, một "vũ khí bí mật" giúp vượt mặt iPhone 15 Pro từ đối thủ Apple. Giống với tiền nhiệm, đây là biến thể Snapdragon 8 Gen 3 hiệu suất cao hơn của Qualcomm dành riêng cho dòng Galaxy S24 mà Samsung ra mắt vào năm sau. Nguồn tin tuyên bố rằng SoC mới sẽ mang lại hiệu suất lõi đơn lên đến 2.000 điểm, vượt mặt A17 Bionic. Để tham khảo, A16 Bionic đạt khoảng hơn 1.800 điểm và với việc A17 Bionic dự kiến sẽ tập trung vào hiệu suất năng lượng hơn là hiệu năng, có khả năng Snapdragon 8 Gen 3 dành cho Galaxy trở thành ông vua mới về hiệu năng lõi đơn trong smartphone. Snapdragon 8 Gen 3 có thể sử dụng cấu trúc 10 lõi với một lõi CPU chính, năm lõi CPU hiệu suất cao và bốn lõi CPU tiết kiệm năng lượng. Cấu trúc này khác hoàn toàn so với thiết lập 1+4+3 của người tiền nhiệm. Mặc dù vậy, nó được cho là tiết kiệm điện hơn 20% so với Snapdragon 8 Gen 2 nhờ quy trình N4P của TSMC. Theo những nguồn tin rò rỉ trước đó, Galaxy S24 có khả năng cao vẫn sẽ giữ nguyên cách thiết kế quen thuộc như các sản phẩm tiền nhiệm. Tổng thể sản phẩm khá tương đồng với Galaxy S22 hay cả bản thiết kế được cho là của Galaxy S23 cũng xuất hiện trong thời gian gần đây. Trong khi cụm camera sau lại có cách thiết kế giống với Galaxy S22 Ultra. Hơn nữa cách thiết kế của tất cả chiếc điện thoại ngày nay đang rơi vào giai đoạn bão hòa cho nên việc thay đổi thiết kế không mấy khả thi. Trang Specs Tech tiết lộ thêm rằng Galaxy S24 khả năng cao vẫn sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED, kích thước màn hình 6.3 inch và độ phân giải 2K+. Bên cạnh đó, sẽ không có gì quá lạ khi máy vẫn sẽ được hỗ trợ tần số quét 120 Hz để mang đến trải nghiệm vuốt, chạm và hiển thị nội dung mượt mà hơn. Nhìn chung, chất lượng màn hình của những chiếc điện thoại đã được mình chứng nhiều qua các thế hệ đi trước rồi, thế nên mình tin rằng Galaxy S24 vẫn sẽ kế thừa được ưu điểm này và cho người dùng những trải nghiệm thị giác mãn nhãn. Đi kèm với đó Galaxy S24 sẽ có dung lượng là 4.700 mAh, đây là viên pin khá quen thuộc với những thiết bị Android cao cấp hiện nay. Đây là con số được tốt cân bằng giữa thời gian sử dụng và thiết kế, đặc biệt nhất mình mong đến sự tối ưu để thiết bị có thể sử dụng lâu dài. Trang The Hi94 cũng cho biết thêm rằng Galaxy S24 sẽ được trạng bị cụm ba camera với camera chính có độ phân giải 200 MP. Đây là những thông số được nâng cấp hơn khá nhiều so những phiên bản Galaxy S tiêu chuẩn trước đây. Với cụm camera trên cũng đủ để mọi người thỏa sức thể hiện góc nhìn nghệ thuật của bản thân với những tấm ảnh sắc nét, màu sắc chân thực. >>>Xem thêm video: “Rò rỉ” mẫu iPhone 15 Ultra cao cấp nhất của Apple năm 2023.

Samsung đã có một vị thế cực kỳ vững chãi trên thị trường điện thoại. Trong đấy, Galaxy S Series có lẽ được nhiều người dùng tin tưởng và đón chờ nhất. Trong khi nhiều người vẫn đang còn thắc mắc Galaxy S23 có gì mới? Thì đã có nhiều tin đồn xung quanh việc ra mắt Galaxy S24. Theo đó, Samsung sẽ trang bị riêng cho Galaxy S24 chip Snapdragon 8 Gen 3, một "vũ khí bí mật" giúp vượt mặt iPhone 15 Pro từ đối thủ Apple. Giống với tiền nhiệm, đây là biến thể Snapdragon 8 Gen 3 hiệu suất cao hơn của Qualcomm dành riêng cho dòng Galaxy S24 mà Samsung ra mắt vào năm sau. Nguồn tin tuyên bố rằng SoC mới sẽ mang lại hiệu suất lõi đơn lên đến 2.000 điểm, vượt mặt A17 Bionic. Để tham khảo, A16 Bionic đạt khoảng hơn 1.800 điểm và với việc A17 Bionic dự kiến sẽ tập trung vào hiệu suất năng lượng hơn là hiệu năng, có khả năng Snapdragon 8 Gen 3 dành cho Galaxy trở thành ông vua mới về hiệu năng lõi đơn trong smartphone. Snapdragon 8 Gen 3 có thể sử dụng cấu trúc 10 lõi với một lõi CPU chính, năm lõi CPU hiệu suất cao và bốn lõi CPU tiết kiệm năng lượng. Cấu trúc này khác hoàn toàn so với thiết lập 1+4+3 của người tiền nhiệm. Mặc dù vậy, nó được cho là tiết kiệm điện hơn 20% so với Snapdragon 8 Gen 2 nhờ quy trình N4P của TSMC. Theo những nguồn tin rò rỉ trước đó, Galaxy S24 có khả năng cao vẫn sẽ giữ nguyên cách thiết kế quen thuộc như các sản phẩm tiền nhiệm. Tổng thể sản phẩm khá tương đồng với Galaxy S22 hay cả bản thiết kế được cho là của Galaxy S23 cũng xuất hiện trong thời gian gần đây. Trong khi cụm camera sau lại có cách thiết kế giống với Galaxy S22 Ultra. Hơn nữa cách thiết kế của tất cả chiếc điện thoại ngày nay đang rơi vào giai đoạn bão hòa cho nên việc thay đổi thiết kế không mấy khả thi. Trang Specs Tech tiết lộ thêm rằng Galaxy S24 khả năng cao vẫn sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED, kích thước màn hình 6.3 inch và độ phân giải 2K+. Bên cạnh đó, sẽ không có gì quá lạ khi máy vẫn sẽ được hỗ trợ tần số quét 120 Hz để mang đến trải nghiệm vuốt, chạm và hiển thị nội dung mượt mà hơn. Nhìn chung, chất lượng màn hình của những chiếc điện thoại đã được mình chứng nhiều qua các thế hệ đi trước rồi, thế nên mình tin rằng Galaxy S24 vẫn sẽ kế thừa được ưu điểm này và cho người dùng những trải nghiệm thị giác mãn nhãn. Đi kèm với đó Galaxy S24 sẽ có dung lượng là 4.700 mAh, đây là viên pin khá quen thuộc với những thiết bị Android cao cấp hiện nay. Đây là con số được tốt cân bằng giữa thời gian sử dụng và thiết kế, đặc biệt nhất mình mong đến sự tối ưu để thiết bị có thể sử dụng lâu dài. Trang The Hi94 cũng cho biết thêm rằng Galaxy S24 sẽ được trạng bị cụm ba camera với camera chính có độ phân giải 200 MP. Đây là những thông số được nâng cấp hơn khá nhiều so những phiên bản Galaxy S tiêu chuẩn trước đây. Với cụm camera trên cũng đủ để mọi người thỏa sức thể hiện góc nhìn nghệ thuật của bản thân với những tấm ảnh sắc nét, màu sắc chân thực. >>>Xem thêm video: “Rò rỉ” mẫu iPhone 15 Ultra cao cấp nhất của Apple năm 2023.