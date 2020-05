Gái xinh khoe góc gaming cực khủng, ViruSs cũng phải ghen tị

Mới đây, cuộc thi VGS PC & PHÁI ĐẸP được cộng đồng game thủ tổ chức đã thu hút đông đảo "hội chị em" yêu game tham gia, khoe góc gaming độc đáo và xịn xò của mình. Trong đó, bài dự thi của nữ game thủ xinh đẹp Fanny Trần đang nhận được lượng like và comment khủng bởi góc set up đẹp như mơ. Góc gaming của gái xinh Fanny Trần mang tone màu chủ đạo là hồng và xanh, được cô nàng tự tay decor trong thời gian nghỉ dịch vừa qua. Chắc hẳn là một hot girl cực đam mê game nên Fanny đầu tư tới 50 triệu đồng cho góc máy cực xịn này. Dàn máy gaming khủng của Fanny gồm CPU Core i7-8700, mainboard B365M Aorus Elite, RAM 2x8 GB/ 3.000 Hz TeamGroup Delta T-Force, VGA MSI 1660 Super Ventus, SSD Lexar 250 GB NVME, nguồn Corsair CV550, Case Xigmatek Queen, tản Jonsbo 1400, 2 màn hình Dell U2419H và mic NKStudio. Cô nàng chia sẻ, vì rất thích bàn phím cơ nên đã đặt làm phím custom zodiac kèm bộ keycap artisan handmade trị giá 12 triệu đồng, điểm nhấn là phím Anne Pro custom màu hồng giá 2 triệu. Và khỏi phải nói, góc gaming màu hường nữ tính, decor lung linh tạo hứng thú làm việc cùng với nhan sắc xinh đẹp của cô nàng Fanny Trần đã hot đến thế nào. Hiện tại bài dự thi của nữ game thủ này đã nhận được gần 5 nghìn lượt like và bình luận. Dân mạng dành nhiều lời khen có cánh cho Fanny Trần, người thì xuýt xoa ước ao. Thậm chí ngay cả streamer nổi tiếng ViruSs cũng phải vào bình luận và thốt lên "ghen tị" trước góc gaming quá xịn của cô nàng Fanny. Bên cạnh đó, cộng đồng mê game còn được dịp mãn nhãn với các góc gaming xịn xò không kém của những nàng game thủ từ chuyên nghiệp đến nghiệp dư khác. Góc gaming của nữ streamer Huỳnh Hạ Vy cũng mang tone màu hồng nữ tính, được cô nàng đầu tư gần 20 triệu đồng. Góc làm việc, chơi game của cô nàng Châu Anh và anh trai - cực kỳ đam mê đồ công nghệ. Nữ game thủ có nickname Ngọc Ngân khoe góc gaming của mình. Cô nàng với ước mê trở thành streamer chuyên nghiệp tiết lộ mình rất mê tựa game Liên Minh Huyền Thoại, PUBG và đang tập chơi CSGO. Chẳng hề cầu kỳ những góc gaming của nữ game thủ xinh đẹp Nguyễn Trà My cũng đủ để đáp ứng đam mê của cô nàng. Trang trí góc gaming với 250 nghìn | Lâm Nấm. Nguồn: Youtube

