Facebook Messenger bị lỗi: Cập nhật đến... bao giờ?

Nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam và một số nước trên thế giới không thể nhắn tin trên Messenger từ chiều ngày 10/12 vừa qua. Tình trạng này xảy ra trên cả ứng dụng Messenger ở điện thoại và tính năng chat trên trình duyệt web. Trên máy tính, tin nhắn liên tục báo lỗi, đồng thời khung chat của Facebook báo "đang kết nối mạng". Còn trên điện thoại, tin nhắn cũng không hiển thị dấu tick - thể hiện việc đã được gửi đi. Không ít người dùng cũng gặp nhiều khó khăn trong việc nhận tin nhắn đến, đặc biệt là các thông điệp dạng ảnh, video. Trước đó, Facebook cũng nhiều lần gặp trục trặc gây khó chịu cho người dùng. Vào đầu năm nay, nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam than phiền ứng dụng Facebook Messenger bỗng nhiên "dở chứng" hiển thị thông báo "Attachment unavailable" khi gửi sticker, nút Like. Không chỉ gặp lỗi hiển thị sticker, biểu tượng Like, nhiều người dùng cho biết Messenger nền tảng website còn bị lỗi không tự động lấy dữ liệu hình ảnh hay nội dung bài viết nữa. Vào ngày 20/10 vừa qua, nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam than phiền ứng dụng Messenger bỗng nhiên “dở chứng” khi không thể tag (gắn thẻ) bạn bè trong đoạn hội thoại. Đáng chú ý, chỉ những người dùng iPhone mới gặp lỗi này, còn người dùng Messenger trên nền tảng Android hoặc trình duyệt máy tính lại không gặp lỗi này. Facebook cũng liên tục mắc những lỗi nhỏ khi cập nhật các tính năng mới. Một vài trong số đó diễn ra trên diện rộng, nhưng nhanh chóng được phát hiện và khắc phục. Tuy không ảnh hưởng đến việc gửi tin nhắn, hình ảnh,... nhưng lỗi này vẫn gây không ít khó chịu cho nhiều người dùng khi không thể tag bạn bè của khi trò chuyện. Khoảng 22h tối 26/10, nhiều người dùng cho biết News Feed trên Facebook của họ bị lỗi trên giao diện máy tính lẫn điện thoại. Đến 23h30, Facebook đã trở lại bình thường. Lượng báo lỗi trên Facebook tăng vọt từ 22h11 ngày 26/10 (giờ Việt Nam) và ở nhiều quốc gia. Messenger là một trong những ứng dụng chat phổ biến nhất tại Việt Nam. Thống kê trên các kho ứng dụng của iOS và Android, Messenger liên tục nằm trong top những ứng dụng được tải về nhiều nhất. Trên nền tảng web, Facebook.com cũng là địa chỉ được truy cập nhiều thứ hai, chỉ sau Google. Trong vòng nửa năm, Facebook liên tục gặp lỗi. Nếu không ổn định như thời gian đầu, nhiều người dùng có thể quay lưng lại với Facebook để sử dụng một nền tảng khác hấp dẫn hơn.

